Cầu thủ nhập tịch Malaysia gây ấn tượng mạnh khi trở lại thi đấu 01/02/2026 06:06

(PLO)- Garces là cầu thủ nhập tịch Malaysia mới nhất tỏa sáng khi được phép trở lại thi đấu trong màn lội ngược dòng của Deportivo Alaves tại La Liga.

Cầu thủ nhập tịch Malaysia Facundo Garces vừa tỏa sáng trong màn lội ngược dòng của Alaves sau khi được tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS) tạm đình chỉ thi hành án treo giò 1 năm.

Facundo Garces trở thành cầu thủ mới nhất trong số bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia dạng di sản bị liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) treo giò 1 năm được trở lại thi đấu sau khi CAS tạm hoãn thi hành án phạt của FIFA đối với họ.

Sau sự trở lại trước đó của Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel, trung vệ 26 tuổi Garces đã có lần ra sân đầu tiên cho Deportivo Alaves kể từ tháng 9 năm ngoái, vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp hai trận thắng 2-1 trước Espanyol tại La Liga.

Mặc dù phải ngồi ngoài vài tháng do án phạt của FIFA, Garces không hề cho thấy dấu hiệu xuống phong độ, thể hiện màn trình diễn điềm tĩnh ở hàng phòng ngự trong 45 phút trên sân. HLV Eduardo Coudet của Deportivo Alaves đã ca ngợi tầm ảnh hưởng của Garces, nhấn mạnh tầm quan trọng của cầu thủ này đối với đội bóng, đặc biệt là trong việc củng cố hàng phòng ngự.

Facundo Garces là một trong số bảy cầu thủ nhập tịch dạng di sản của Malaysia được CAS tạm hoãn án treo giò 1 năm. ẢNH: NTS

"Facundo Garces có một tinh thần thi đấu phi thường. Chúng tôi rất nhớ Garces vì cậu ấy rất quan trọng với đội bóng, đặc biệt là trong phòng ngự", HLV Eduardo Coudet của Deportivo Alaves vui mừng chia sẻ.

Ông Coudet nói thêm mặc dù Garces chỉ được tung vào sân trong hiệp hai, nhưng anh đã thành công trong việc vô hiệu hóa mọi mối đe dọa thực sự từ đối phương trong suốt thời gian có mặt trên sân. Garces đã không thi đấu chính thức trong khoảng bốn tháng sau khi anh và sáu cầu thủ Malaysia khác là Figueiredo, Irazabal, Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado và Imanol Machuca bị FIFA cấm thi đấu 12 tháng vào tháng 9 năm ngoái với cáo buộc làm giả giấy tờ nhập tịch Malaysia

Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã xác nhận vào thứ Hai rằng CAS đã chấp thuận đơn xin hoãn thi hành án của 7 cầu thủ trên. Quyết định của CAS tạm thời đình chỉ các lệnh cấm do FIFA áp đặt, cho phép cả 7 cầu thủ tiếp tục sự nghiệp chuyên nghiệp và tham gia các hoạt động liên quan đến bóng đá trong khi chờ xét xử kháng cáo.

Hôm thứ Năm, Figueiredo , Irazabal và Hevel đã trở lại thi đấu cho CLB của Malaysia là Johor Darul Ta'zim trong trận đấu thuộc giải vô địch các CLB Đông Nam Á gặp Shan United. Số phận của bảy cầu thủ sẽ được quyết định vào ngày 26-2, khi CAS tiến hành phiên điều trần trực tiếp tại trụ sở chính ở Lausanne.