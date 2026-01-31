Ngôi sao của MU giải thích quyết định ra đi 31/01/2026 14:25

Cầu thủ tốt nghiệp học viện đào tạo trẻ của MU đã hoàn tất hợp đồng gia nhập CLB Hull City thuộc giải Championship dưới dạng cho mượn sau khi trải qua vài tháng đầu mùa giải tại West Bromwich Albion. Ngôi sao của MU đó là Toby Collyer.

Toby Collyer giải thích rằng việc anh rời Manchester United nhằm mục đích có thêm cơ hội ra sân cho đội một. Cầu thủ trưởng thành từ học viện đào tạo trẻ Quỷ đỏ đã trải qua nửa đầu mùa giải theo dạng cho mượn tại West Bromwich Albion thuộc Championship nhưng đã được gọi trở lại Old Trafford sau vài tháng gặp chấn thương.

Ngôi sao của MU Toby Collyer đã quyết định ra đi để tìm kiếm cơ hội thi đấu nhiều hơn. ẢNH: EPA

Nhưng giờ đây anh lại tiếp tục hành trình của mình, khi đã hoàn tất thương vụ cho mượn đến Hull City, một đội bóng khác thuộc Championship, cho đến cuối mùa giải. Phát biểu sau khi thương vụ được chính thức xác nhận, Toby Collyer nói: “Thương vụ này đã được chờ đợi từ lâu. Tôi biết đã có sự quan tâm và khả năng chuyển đến đây vào mùa hè, nhưng giờ tôi thực sự hạnh phúc vì đã có thể hoàn tất nó trong kỳ chuyển nhượng này.

Phong cách chơi bóng mà HLV muốn áp dụng cho các cầu thủ thực sự rất phù hợp với tôi – năng lượng cao, hiệu suất cao. Tôi tự nhận mình là một cầu thủ thông minh và luôn muốn hoàn thiện bản thân. Chăm chỉ là yếu tố then chốt, nếu không, bạn sẽ không đạt được mục tiêu mình mong muốn. Giải Championship khác với Premier League, nhịp độ trận đấu rất nhanh nhưng tôi thích điều đó.

Bạn phải đối mặt với những thử thách mỗi ngày trong tập luyện và trong các trận đấu, và đây là một giải đấu tuyệt vời để bạn tiến bộ hơn. Mục tiêu của tôi là trở lại sân cỏ và thi đấu càng nhiều phút càng tốt trong một môi trường khác, đồng thời thử thách bản thân. Tôi rất mong chờ bầu không khí, được gặp gỡ người hâm mộ và thi đấu cùng các đồng đội mới. Tôi sẽ luôn nỗ lực hết mình vì màu áo CLB và vì người hâm mộ".

Toby Collyer, 22 tuổi, đã có tổng cộng 13 lần ra sân cho đội một của Manchester United, được cựu HLV Erik ten Hag trao cơ hội ra mắt . Anh vẫn còn hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford đến mùa hè năm 2027.

Toby Collyer gia nhập Hull City, đội bóng đang cạnh tranh quyết liệt cho suất thăng hạng mùa này. Hiện tại, "Những chú Hổ" đang đứng thứ tư tại Championship và chỉ kém nhóm thăng hạng trực tiếp năm điểm trước trận đấu với Blackburn Rovers vào cuối tuần.

Toby Collyer không phải là cầu thủ Ngoại hạng Anh duy nhất mà Hull City chiêu mộ trong tháng Giêng này. Họ cũng đã xác nhận thương vụ chiêu mộ tài năng trẻ Lewis Koumas của Liverpool, người cũng gia nhập CLB theo dạng cho mượn đến cuối mùa giải, sau khi từng khoác áo Birmingham City hồi đầu mùa giải.