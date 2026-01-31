VCK Futsal Asian Cup 2026: Tuyển Việt Nam và Thái Lan giấu bài, hồi hộp chờ tránh chủ nhà Indonesia ở tứ kết 31/01/2026 17:21

Trận chung kết bảng B tuyển Việt Nam - Thái Lan vừa kết thúc tại nhà thi đấu Jakarta Arena, Indonesia. Các tuyển thủ futsal Việt Nam “ghi thêm nợ” trước Thái Lan khi thua 0-1.

Thái Lan đứng đầu bảng B với 9 điểm, Việt Nam nhì bảng có 6 điểm.

Cả Việt Nam và Thái Lan chờ kết quả trận chung kết bảng A giữa chủ nhà Indonesia và Iraq (19 giờ ngày 31-1).

Hai đội Việt Nam và Thái Lan không quá tốn sức khi cả hai đã vào tứ kết sớm 1 vòng đấu. Ảnh: AFC

Nếu Indonesia hòa Iraq sẽ nhất bảng A và đó sẽ là đối thủ tại tứ kết của Việt Nam. Còn trong trường hợp bất ngờ Indonesia thua Iraq thì lúc đó, đối thủ của Việt Nam tại tứ kết là Iraq. Còn trận Thái Lan chạm trán Indonesia sẽ rất căng và nóng. Nên nhớ Thái Lan chưa thể “nuốt trôi” trận thua sấp mặt 1-5 trước Indonesia tại chung kết SEA Games 33 hơn 1 tháng trước.

Thực ra trận Việt Nam - Thái Lan không quá quyết liệt. Thời điểm này, giả sử Việt Nam bung sức chơi “cạn vốn” với Thái Lan cũng khó thắng nhưng lại mất sức quá nhiều cho trận tứ kết. Thái Lan thì cũng không quá “siết” đối thủ. Dễ thấy HLV Rakphol Sainetngam của Thái Lan giữ chân hai tay săn bàn Osamansuma (số 11) và Sarawat (số 9). Hai tiền đạo này vào sân thi đấu với thời lượng rất vừa phải và họ cũng không nỗ lực tột độ mà chỉ để duy trì cảm giác thi đấu chờ “bung” ở tứ kết và hơn nữa.

Tuyển Thái Lan hay Việt Nam gặp chủ nhà Indonesia tại tứ kết đều rất đáng xem. Ảnh: AFC.

Tương tự như thế, hai đàn anh, trụ cột giàu kinh nghiệm của Việt Nam là Thịnh Phát và Đoàn Phát cũng có thời lượng vào thi đấu rất ít.

Những cầu thủ trẻ khác của Việt Nam được đá nhiều hơn và nhìn cách thể hiện, họ cũng cháy hết mình. Vì thế, trận đấu diễn ra... cù nhầy cho đến phút 35 thì Krit Aransanyalak bất ngờ có tuyệt phẩm cho Thái Lan và đó cũng là bàn thắng duy nhất trận, giúp họ có ba trận toàn thắng.

Hiện tại, khả năng futsal Việt Nam gặp chủ Indonesia là rất cao. Indonesia được đánh giá cao hơn khi vừa có hai ngôi vô địch Đông Nam Á và SEA Games 33. Tuy nhiên, cũng tại SEA Games 33m, đội tuyển Việt Nam lại đánh bại Indonesia 1-0.

Hãy chờ vòng tứ kết đầy kịch tính.