Indonesia ung dung vào tứ kết, Việt Nam - Thái Lan quyết đấu 31/01/2026 06:39

(PLO)- Trong khi cuộc đua ở bảng B vẫn đang nóng rực với màn ganh đua quyết liệt giữa tuyển futsal Việt Nam và Thái Lan, đội tuyển futsal chủ nhà Indonesia lại tạm thời có thể “rung đùi” quan sát cục diện để chọn hướng có lợi nhất cho mình.

Sau chiến thắng kịch tính 5-3 trước đội tuyển Kyrgyzstan, chủ nhà Indonesia đã chính thức giành vé vào tứ kết Futsal châu Á 2026, sớm hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng. Thầy trò HLV Hector Souto còn có lợi thế về quyền chọn lựa tuyển Việt Nam hay Thái Lan ở vòng knock out.

Indonesia vẫn e ngại Thái Lan và Việt Nam

Việc chủ nhà Indonesia vào tứ kết giải châu Á không đồng nghĩa với con đường phía trước trở nên dễ thở. Trận đấu cuối cùng gặp Iraq ngày 31-1 (lúc 19 giờ) chỉ mang tính xác định thứ hạng bảng A, nhưng lại có ảnh hưởng trực tiếp tới đối thủ mà Indonesia sẽ chạm trán ở vòng knock out.

Đáng chú ý, bảng B vẫn chưa ngã ngũ, khi cả Việt Nam lẫn Thái Lan đều đã chắc suất đi tiếp nhưng còn phải quyết đấu để xác định vị trí cuối cùng (lúc 15 giờ, ngày 31-1). Điều đó khiến khả năng Indonesia gặp Việt Nam hoặc Thái Lan ở tứ kết được chia đều, đúng nghĩa “50/50”.

Thái Lan đang tạm chiếm lợi thế ở bảng B vì chỉ cần hòa lượt cuối là nhất bảng. Ảnh: TAFC

HLV Hector Souto của làng futsal Indonesia hiểu rất rõ những thử thách đang chờ đợi đội bóng của mình. Sau trận thắng Kyrgyzstan, chiến lược gia người Tây Ban Nha thẳng thắn thừa nhận cả Việt Nam lẫn Thái Lan đều là những đối thủ cực kỳ khó chịu. Ông nhắc lại những lần đối đầu trước đây, Indonesia luôn phải căng mình mới có thể đứng vững trước lối chơi kỷ luật của Việt Nam và đẳng cấp giàu kinh nghiệm của Thái Lan. Với Souto, không có kịch bản “dễ thở” nào ở tứ kết.

Chính vì vậy, ông Souto khẳng định Indonesia không thể bước vào trận cuối vòng bảng với tâm thế buông xuôi, với mục tiêu là chiến thắng Iraq để giành vị trí tốt nhất có thể, đồng thời duy trì tinh thần cạnh tranh cao độ. Souto nhấn mạnh rằng không đời nào Indonesia lại thi đấu với suy nghĩ chấp nhận thua, nhất là khi được chơi trên “chảo lửa” Indonesia Arena chật kín khán giả, với bầu không khí cuồng nhiệt luôn tạo ra nguồn năng lượng đặc biệt cho các cầu thủ áo đỏ trắng.

Theo vị thuyền trưởng này, tứ kết AFC Futsal 2026 là bài đánh giá thực sự cho tham vọng của Indonesia ở sân chơi châu lục. Ông cho rằng nhiều người thường nói về “đẳng cấp thế giới”, nhưng để vươn đến tầm đó, trước hết Indonesia phải đứng vững và ổn định ở châu Á. Ông Souto nhắn nhủ các học trò cần có đầy đủ bản lĩnh để giành chiến thắng đều đặn những đối thủ mạnh trong khu vực, khi ấy câu chuyện về đẳng cấp cao hơn mới trở nên khả thi.

Thịnh Phát cùng đồng đội sẽ quyết thắng Thái Lan để không gặp chủ nhà Indonesia ở tứ kết. Ảnh: TAFC.

Chủ nhà đi tìm sự thừa nhận



Bên cạnh yếu tố chuyên môn, ông Souto cũng đề cập đến vai trò không thể thiếu của người hâm mộ. Ông kêu gọi khán giả Indonesia tiếp tục lấp đầy các khán đài, biến Indonesia Arena thành pháo đài thực sự. Với ông, futsal là một môn thể thao mang tính toàn cầu, phát triển mạnh ở Brazil, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và nhiều quốc gia châu Âu.

Indonesia đang đi đúng hướng, nhưng để duy trì đà tiến bộ, đội tuyển rất cần sự đồng hành và kiên nhẫn từ người hâm mộ. Trận thắng Kyrgyzstan đã giúp Indonesia nhận được sự công nhận rõ rệt từ các đối thủ. HLV đội tuyển futsal Hàn Quốc, Paulo Fernandes, thừa nhận ông thực sự ấn tượng với tốc độ phát triển của futsal Indonesia. Theo Fernandes, đồng nghiệp Souto đang sở hữu một chiến dịch bài bản, điều mà Hàn Quốc cần học hỏi nếu muốn cải thiện vị thế trong tương lai.

Quan điểm tương tự cũng được HLV Joao Carlos của đội tuyển Iraq chia sẻ. Chiến lược gia người Brazil so sánh văn hóa futsal tại Indonesia với quê hương mình, cho rằng tiềm năng phát triển là rất lớn. Theo ông, nếu tiếp tục đầu tư đúng hướng, futsal Indonesia hoàn toàn có thể tiến gần trình độ của các cường quốc hàng đầu, dù hiện tại bóng đá sân lớn vẫn chiếm ưu thế về mặt truyền thống và nguồn lực.

Làng bóng Futsal Indonesia có bước tiến rõ rệt. Ảnh: TAFC.

Ngay cả các cầu thủ đối phương cũng dành sự tôn trọng đáng kể cho Indonesia. Nhà cầm quân Amanbaev Donirebek của Kyrgyzstan, dù vừa nhận thất bại trước đội chủ nhà, vẫn bày tỏ hy vọng Indonesia có thể tiến sâu và thậm chí kết thúc giải trong tốp 3. Rõ ràng hình ảnh của futsal Indonesia đã thay đổi trong mắt các đối thủ châu Á.

Về phần mình, HLV Hector Souto vẫn giữ sự tỉnh táo cần thiết. Ông khẳng định đội tuyển đang đi đúng hướng, nhưng tuyệt đối không cho phép sự tự mãn len lỏi vào phòng thay đồ. Theo ông, những gì Indonesia đạt được mới chỉ là khởi đầu. Các cầu thủ trẻ đang làm những điều đáng khích lệ, trong hoàn cảnh điều kiện tập luyện và thi đấu còn nhiều hạn chế so với các nền futsal hàng đầu.

Chủ nhà đá trận sau lúc 19 giờ ngày 31-1 có quyền chọn đối thủ Việt Nam hay Thái Lan. Ảnh: TAFC.

HLV Souto ví chặng đường phát triển của futsal Indonesia như một tảng băng trôi, mà thành công hiện tại mới chỉ là phần nổi. Phần việc khó khăn hơn nằm ở phía dưới là xây dựng nền tảng vững chắc, cải thiện hệ thống đào tạo trẻ, duy trì tính cạnh tranh và bản lĩnh ở những trận cầu lớn.

Và trước mắt, bài toán mang tên Việt Nam hoặc Thái Lan ở tứ kết là chướng ngại lớn cho tham vọng thực sự của nhà vô địch SEA Games 33 tiếp cận bản đồ futsal châu Á.