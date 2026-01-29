Malaysia dễ thắng Việt Nam nhưng nguy cơ thua cả chiến dịch 29/01/2026 06:39

(PLO)- Bóng đá Malaysia đang bước vào giai đoạn hỗn loạn bậc nhất trong nhiều năm qua, khi những diễn biến pháp lý, nhân sự và quản trị cùng lúc đổ dồn trước thềm trận tái đấu đặc biệt với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

Chỉ trong vài ngày, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vừa chứng kiến toàn bộ ban chấp hành đồng loạt từ chức, vừa nhận được quyết định mang tính “cứu cánh tạm thời” từ Tòa án Trọng tài thể thao (CAS) liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch, nhưng đi kèm là nguy cơ bị xử thua hàng loạt vẫn treo lơ lửng trên đầu.

FIFA “thả” 7 ngoại binh nhập tịch, nhưng…

Theo thông báo mới nhất, FIFA đã chấp thuận tạm hoãn án treo giò 12 tháng đối với 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia từng bị cáo buộc gian lận hồ sơ. Quyết định này được đưa ra sau khi CAS chấp nhận yêu cầu khẩn cấp từ phía Malaysia, cho phép các cầu thủ tiếp tục thi đấu cho đến khi có phán quyết cuối cùng. Về mặt hình thức, đây là tin cực vui cho đội tuyển Malaysia, bởi họ ngay lập tức được khôi phục gần như đầy đủ lực lượng mạnh nhất.

Tuy nhiên, phía sau quyết định mang tính tạm thời ấy là một bức tranh u ám hơn nhiều. FIFA nhấn mạnh việc đình chỉ án phạt chỉ có giá trị trong giai đoạn chờ xét xử, hoàn toàn không đồng nghĩa với việc Malaysia đã thắng kiện. Các án kỷ luật nghiêm khắc hơn, bao gồm khả năng xử thua các trận đã đấu hoặc thậm chí xóa kết quả cả chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027, vẫn đang được đặt lên bàn nếu CAS đưa ra phán quyết bất lợi cho FAM.

Các ngoại binh nhập tịch của Malaysia tạm hoãn án treo nhưng không chắc "vô tội". Ảnh: TAFC.

Truyền thông khu vực bày tỏ sự hoài nghi. CNA của Singapore nhận định bóng đá Malaysia mới chỉ “thoát hiểm tạm thời về mặt thủ tục”, trong khi cơn bão pháp lý thực sự vẫn chưa đến hồi kết. Luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli phân tích trên tờ New Straits Times (Malaysia), việc 7 cầu thủ trên được thi đấu trở lại không có giá trị bảo đảm nào cho tương lai. Ông cho rằng nếu CAS xác nhận có gian lận mang tính hệ thống trong quy trình nhập tịch, FIFA hoàn toàn có quyền áp dụng hình phạt nặng hơn, kể cả hồi tố kết quả.

Điều khiến dư luận Đông Nam Á chú ý đặc biệt là tác động trực tiếp của câu chuyện này đến cuộc đua ở bảng đấu có đội tuyển Việt Nam. Truyền thông Thái Lan nhận định sự trở lại của nhóm cầu thủ nhập tịch giúp Malaysia mạnh lên rõ rệt về chuyên môn, nhất là ở tuyến trên. Tờ Thairath dự báo HLV Kim Sang-sik của Việt Nam sẽ đối diện áp lực lớn hơn trong trận lượt về, khi Malaysia có đầy đủ con người để chơi sòng phẳng, thậm chí áp đảo về thể lực và sức mạnh.

Nhưng ngược lại, tờ Siam Sport lại đặt dấu hỏi lớn về ý nghĩa của những chiến thắng tiềm năng ấy. Theo tờ báo của Thái Lan, đội tuyển Malaysia có thể thắng Việt Nam thêm một lần nữa ở vòng loại Cúp châu Á (lượt đi thắng 4-0), nhưng mọi kết quả đều có nguy cơ trở thành vô nghĩa nếu FIFA quyết định xử thua sau khi CAS ra phán quyết cuối cùng. Nói cách khác, Malaysia có thể thắng trên sân cỏ nhưng thua cả mùa giải trên bàn giấy.

Nhiều lãnh đạo FAM đồng loạt từ chức để giảm sức ép lên đội tuyển quốc gia. Ảnh: TNST.

Đội tuyển Malaysia run rẩy chờ tái đấu Việt Nam

HLV Peter Cklamovski đang ở thế vô cùng nhạy cảm. Về mặt chuyên môn, ông thầy người Úc đang nắm trong tay lực lượng được đánh giá là mạnh nhất của Malaysia trong nhiều năm trở lại đây. Với 7 cầu thủ nhập tịch trở lại, ông hoàn toàn có khả năng xây dựng một đội hình đủ sức đánh bại Việt Nam trong trận tái đấu ngày 31-1 trên sân Thiên Trường.

Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ, ngay cả khi thắng, cánh cửa đi tiếp của Malaysia vẫn mong manh đến mức gần như không tồn tại, bởi mọi thứ phụ thuộc vào phán quyết pháp lý nằm ngoài sân cỏ.

Câu chuyện càng thêm rối ren khi toàn bộ ban chấp hành FAM bất ngờ từ chức chỉ ít ngày trước trận đấu quan trọng. Theo thông báo chính thức, các lãnh đạo FAM rời ghế nhằm bảo vệ uy tín tổ chức và tạo điều kiện để FIFA, AFC tiến hành đánh giá độc lập về công tác quản trị. Dù quyết định này chỉ mang tính nguyên tắc, nhưng làn sóng từ chức càng khiến dư luận tin rằng những vấn đề nội bộ của bóng đá Malaysia nghiêm trọng hơn những gì đã được công bố.

Đội tuyển Việt Nam từng thua Malaysia 0-4 ngay tại Bukit Jalil ở trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: TAFC.

Việc lãnh đạo cao nhất rút lui đúng thời điểm nhạy cảm khiến bóng đá Malaysia rơi vào trạng thái bất ổn hiếm thấy. Thầy trò HLV Cklamovski phải tập trung để giành kết quả tốt trước Việt Nam, nhưng lại run rẩy khi các án phạt, điều tra và nguy cơ bị xử thua bất cứ lúc nào luôn đè nặng tâm lý toàn đội.

AFC vẫn đang chờ phán quyết cuối cùng từ CAS để đưa ra quyết định kỷ luật chính thức. Tuy nhiên, do liên quan đến lịch thi đấu và công tác tổ chức vòng chung kết Asian Cup, cơ quan này được cho là chỉ công bố án phạt sau khi vòng loại kết thúc. Điều đó đồng nghĩa Malaysia có thể tiếp tục thi đấu với đội hình mạnh nhất trong giai đoạn nước rút, nhưng cũng đồng thời sống trong cảnh “án treo” suốt cả chiến dịch.

7 ngoại binh nhập tịch vẫn hồi hộp chờ phán quyết cuối cùng của FIFA sau vòng loại cúp châu Á. Ảnh: TNST.

Trước chuyến làm khách Việt Nam, bóng đá Malaysia đang ở giữa dòng nước ngược. Trên lý thuyết, HLV Cklamovski cùng các học trò có nhiều khả năng để giành chiến thắng. Nhưng trên thực tế, tương lai của cả vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027 vẫn có thể sụp đổ chỉ sau một phán quyết từ CAS.

Hiện tại, đội tuyển Malaysia (15 điểm) dẫn đầu bảng F sau khi toàn thắng cả 5 trận, trong khi Việt Nam (12 điểm) đứng nhì với cùng số trận. Hai đội đã chắc chắn bị loại là tuyển Lào (3 điểm) và Nepal (0 điểm). Duy nhất đội nhất bảng chung cuộc mới giành quyền đi tiếp vào vòng chung kết Asian Cup 2027 và nếu thầy trò Cklamovski bị xử thua, đội tuyển Việt Nam sẽ giành vé.