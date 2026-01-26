Những trận cầu đặc biệt ở sân Tao Đàn và cái Tết ấm lòng với các cầu thủ nữ TP.HCM 26/01/2026 18:13

(PLO)- Mỗi độ Xuân về, sân bóng Tao Đàn lại có một cuộc hẹn nghĩa tình ấm áp vẫn duy trì đều đặn suốt nhiều năm qua, là hoạt động tri ân các cựu cầu thủ nữ TP.HCM đã cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình cho nghiệp quần đùi áo số.

Những cầu thủ nữ TP.HCM đã từng đổ mồ hôi, nước mắt và không ngần ngại đánh đổi cả tuổi xuân để làm nên những trang vàng cho làng bóng nữ TP.HCM và cho bóng đá nữ Việt Nam. Truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” vì thế đã và đang hiện lên bằng những cái bắt tay, những phần quà Tết, những ánh mắt rưng rưng gặp lại nhau sau một quãng đời bươn chải.

Trong bóng đá, con đường đến vinh quang cho các nữ cầu thủ thường dài hơn, gập ghềnh hơn và ít được nhìn thấy hơn. Cùng là cầu thủ, cùng là tập luyện, thi đấu, chấn thương, xa nhà… thế nhưng các nữ cầu thủ lại chịu nhiều thiệt thòi hơn nam giới, từ điều kiện tập luyện, mức thu nhập cho đến cơ hội sau khi giải nghệ.

Khi còn trên sân, các chị là ngọn cờ đầu của ý chí. Khi rời sân, nhiều người đối diện một cuộc sống nhiều nỗi lo với công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh, sức khỏe giảm sút do chấn thương tích lũy, có người còn phải gồng gánh cả đại gia đình.

Chi hội Cựu cầu thủ TP.HCM có nhiều hoạt động giàu ý nghĩa hướng về các cầu thủ có hoàn cảnh chưa thuận lợi.

Chính vì vậy, chương trình thi đấu bóng đá từ thiện tri ân và trao quà Tết cho các cựu cầu thủ bóng đá nữ TP.HCM có hoàn cảnh khó khăn – Mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026 mang một ý nghĩa rất riêng và chạm đúng vào trái tim.

Sự kiện là như một vòng tay chung của người trong cuộc và các Mạnh Thường Quân, nhắc nhở nhau về những đóng góp của thế hệ đi trước không hề bị lãng quên. Đây cũng là tấm gương cho lớp trẻ noi theo, để hiểu rằng sự tri ân là nền tảng tạo nên một thể thao tử tế và bền vững.

Sự kiện do Chi hội cựu cầu thủ bóng đá TP.HCM phối hợp cùng đội bóng đá nữ TP.HCM tổ chức, với tinh thần Đoàn kết - Tương trợ - Chăm lo, diễn ra vào lúc 8 giờ, ngày 31-1 tại sân Tao Đàn, số 1 đường Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành, TP.HCM.

Từng có nhiều mùa Xuân ấm áp với những đôi chân vang bóng một thời.

Trên sân là những trận bóng giao hữu mang tinh thần sẻ chia, ngoài sân là những phần quà Tết được trao tận tay cho các cựu cầu thủ nữ đang gặp khó khăn, như một lời chúc năm mới nhẹ nhàng.

Tham gia thi đấu có các đội bóng đá Công chức - Viên chức TP.HCM, Đội bóng đá cựu cầu thủ bóng đá nam TP.HCM, đội bóng đá nữ TP.HCM và Đội bóng đá Doanh nghiệp. Mỗi đội bóng mang đến một phần quà nhỏ, chung tay tạo nên một ngày hội đúng nghĩa của lòng biết ơn.

Chia sẻ về hành trình của bóng đá nữ TP.HCM, ông Đào Huy Hùng – Phụ trách môn Bóng đá nữ Sở VH-TT, nhấn mạnh thành tích nổi bật của các cô gái trong nhiều năm qua với 14 lần vô địch Quốc gia, đặc biệt lập chuỗi 7 năm liên tiếp từ 2019 đến 2025; Tuyển nữ TP.HCM còn có 4 lần vô địch Cúp Quốc gia; 2 lần vô địch Đại hội TDTT toàn quốc; 12 cầu thủ đã giành Quả bóng vàng Việt Nam.

Đến hẹn lại lên, các nhà tổ chức lại tri ân và trao quà Tết cho các cựu cầu thủ nữ TP.HCM.

Ở sân chơi châu lục, đại diện của bóng đá nữ Việt Nam tham dự AFC Women’s Club Championship 2024-2025 và giành hạng ba sau khi vào đến bán kết tại Vũ Hán (Trung Quốc); mùa 2025-2026 họ tiếp tục giành quyền vào tứ kết. Đội bóng cũng đóng góp nhiều HLV, cầu thủ cho đội tuyển bóng đá nữ và futsal nữ quốc gia đạt thành tích cao ở các giải khu vực, châu lục và thế giới.

Gần nhất tại SEA Games 33, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành huy chương bạc với sự góp mặt của 2 HLV và 6 cầu thủ; đội tuyển futsal nữ Việt Nam giành vàng với 1 HLV và 2 cầu thủ.

Đằng sau những con số rực rỡ làm giới hâm mộ nghẹn ngào là câu chuyện về các cô gái từng được tung hô trên khán đài, nay lại âm thầm bươn chải lo từng bữa cơm, từng khoản viện phí, từng học phí cho con,... trong hoàn cảnh bóng đá nữ vẫn chưa mang lại cho họ nền tảng tài chính đủ vững sau khi giải nghệ.

Cảm động chương trình "Uống nước nhớ nguồn" diễn ra hàng năm ở sân Tao Đàn.

Vì thế, mỗi phần quà Tết, mỗi lời thăm hỏi, mỗi trận bóng thiện nguyện bên cạnh sự hỗ trợ vật chất, còn là sự công nhận, là lời tri ân có thật, là một lời hứa TP.HCM sẽ không để những người từng hy sinh vì màu cờ sắc áo phải đơn độc.

Xuân về, các cô gái vang bóng một thời có khi không cần gì nhiều, mà chỉ cần được nhớ đến đúng lúc, đúng cách, bằng cả tấm lòng.