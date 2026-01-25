Nhật Bản vô địch kiểu lạnh gáy: U-21 và sinh viên vẫn mang cúp về nhà 25/01/2026 11:47

(PLO)- HLV Go Oiwa tin rằng chiến thắng U-23 Trung Quốc 4-0 ở chung kết giải U-23 châu Á là giấy thông hành chuẩn mực cho thấy hệ thống đào tạo của Nhật Bản đang đi đúng hướng.

Đáng nói hơn, Nhật Bản vô địch giải U-23 châu Á lần này mà không cần mang đội hình mạnh nhất của lứa U-23. Họ chủ yếu sử dụng lực lượng dưới 21 tuổi, kèm nhiều gương mặt vẫn còn là sinh viên, nhưng vẫn đi một mạch tới ngôi vương theo cách áp đảo.

Trận chung kết gặp Trung Quốc, đội bóng đã đánh bại dễ dàng U-23 Việt Nam 3-0 ở bán kết, trở thành màn trình diễn một chiều đúng nghĩa. Nhật Bản nhập cuộc với tốc độ cao, tổ chức đội hình gọn gàng và xử lý tình huống cực kỳ chuẩn xác. Chỉ trong 20 phút đầu, họ đã khiến mọi toan tính của Trung Quốc bị phá vỡ bằng hai bàn thắng liên tiếp khi Yuto Ozeki mở tỷ số, trước khi Kosei Ogura nhân đôi cách biệt.

Một khi đã dẫn sâu, Nhật Bản chơi lạnh lùng và kỷ luật, kiểm soát nhịp độ bằng khả năng giữ bóng, pressing hợp lý và những pha chuyển trạng thái nhanh như cắt.

Bóng đá trẻ của Nhật quá mạnh so với phần còn lại của châu Á. Ảnh: TAFC.

Sau giờ nghỉ, thế trận không đổi. Ryunosuke Sato ghi thêm một bàn để gia tăng khoảng cách, rồi Ogura hoàn tất cú đúp, khép lại đêm chung kết bằng tỷ số 4-0. Dễ thấy các tuyển thủ trẻ của Nhật có những pha dứt điểm sắc bén, phòng ngự chắc chắn và gần như không có sai số trong cách vận hành lối chơi.

Với kết quả này, Nhật Bản trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu U-23 châu Á và nâng cúp lần thứ ba. Riêng HLV Go Oiwa tiếp tục ghi dấu ấn khi tái lập vinh quang mà ông từng làm được hai năm trước.

Chia sẻ sau trận, Oiwa nói ông hài lòng vì sự tiến bộ của các học trò, xem chức vô địch là tín hiệu tích cực cho các chương trình phát triển cầu thủ trẻ. Nhà cầm quân này cũng thừa nhận mặt bằng cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nên Nhật Bản luôn tiếp cận mỗi giải đấu với tâm thế sẵn sàng cho thử thách, không cho phép mình mất tập trung dù chỉ một khoảnh khắc.

Thầy trò HLV Oiwa làm việc chăm chỉ và đăng quang U-23 châu Á xứng đáng. Ảnh: TAFC.

Theo ông, việc ghi bàn sớm và có bàn thứ hai nhanh chóng giúp đội kiểm soát trận đấu tốt hơn, nhưng điều quan trọng là duy trì sự tập trung đến phút cuối.

Chiếc cúp tại Saudi Arabia 2026 đã khẳng định sức mạnh vượt trội của bóng đá trẻ Nhật so với phần còn lại. Các chuyên gia “lạnh gáy” thừa nhận một tập thể chủ yếu gồm lứa U-21 và sinh viên vẫn đủ sức thống trị sân chơi U-23 châu lục, cho thấy chiều sâu lực lượng và nền tảng đào tạo của bóng đá Nhật quá tốt.

Chưa hết, hướng đến Olympic 2028, cùng các giải U-23 sắp tới đóng vai trò vòng loại, Nhật Bản rõ ràng vẫn là cái tên khiến cả châu Á phải dè chừng. Khi họ vẫn đủng đỉnh lên ngôi vô địch mà chưa cần sử dụng “hàng hiệu”, viễn cảnh tiếp tục nâng cúp trong tương lai của người Nhật là điều không xa vời.