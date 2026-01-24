Trung Quốc mơ làm điều bất thường trước nhà vô địch U-23 Nhật Bản 24/01/2026 12:51

Cuộc đối đầu này như một ván cờ chiến thuật giữa U-23 Trung Quốc đi lên nhờ sự kỷ luật và chắc chắn trong phòng ngự, còn U-23 Nhật Bản trình diễn bộ mặt toàn diện, sắc bén, tự tin hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch và chạm tay vào chiếc cúp lần thứ ba, điều chưa từng có trong lịch sử giải.

Trung Quốc của HLV Antonio Puche bước vào trận cuối cùng với hành trình mang đậm dấu ấn “lấy thủ làm gốc”. Họ càng đá càng rắn rỏi, đặc biệt ở cách tổ chức đội hình và kỷ luật chiến thuật. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói ông cảm nhận rõ đội bóng của mình đang mạnh dần lên từng trận, và đây là thời khắc mà cả tập thể đã chờ đợi.

HLV Puche gọi trận chung kết là khoảnh khắc lịch sử, là giấc mơ lớn, đồng thời thừa nhận chức vô địch sẽ cực khó nhưng mục tiêu của Trung Quốc không dừng lại ở việc “được vào chung kết”.

U-23 Trung Quốc đã chơi 5 trận mà chưa để thủng lưới. Ảnh: TAFC.

Ông Puche nhấn mạnh điều cốt lõi nằm ở kết quả cuối cùng, chứ không phải ai ghi bàn trước. Trong bóng đá, dẫn trước chưa bao giờ là chiếc vé đảm bảo chiến thắng, nhất là khi phải đối đầu một đội có khả năng áp đặt thế trận và dồn ép mạnh như Nhật Bản. Ông thẳng thắn nói rằng khoảng cách giữa bóng đá Nhật Bản và Trung Quốc vẫn còn khá lớn, vì vậy Trung Quốc cần thực tế, biết thích nghi và sẵn sàng chiến đấu bằng toàn bộ 23 cầu thủ. Trong suy nghĩ của ông Puche, chuyện “bất thường” có thể xảy ra.

Phía bên kia, U-23 Nhật Bản bước ra sân với khí thế của một kẻ quen thắng. Họ tiến vào chung kết bằng màn trình diễn ấn tượng ở mọi khía cạnh, ghi 12 bàn và chỉ lọt lưới 1 lần. Những con số cho thấy một đội bóng vừa biết tạo áp lực, vừa biết kết liễu, đồng thời có nền tảng tổ chức đủ vững để hạn chế sai lầm. HLV Go Oiwa, người từng đưa Nhật Bản lên ngôi năm 2024, cho biết đội hình lần này rất trẻ và đó là thách thức ngay từ đầu, nhưng cả tập thể đã vượt qua tốt. Oiwa tin các cầu thủ đã sẵn sàng và sẽ chơi với tất cả những gì họ có.

Ông nhìn nhận đối thủ là một đội phòng ngự chắc, kiên cường và đặc biệt ở cách giữ cự ly đội hình. Nhật Bản hiểu rằng sẽ không thể “đánh nhanh thắng nhanh” nếu gặp một khối phòng thủ kín kẽ, vì thế họ đã chuẩn bị để cạnh tranh sòng phẳng và hướng tới chiến thắng.

Các tuyển thủ trẻ Nhật Bản đã ghi 12 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần. Ảnh: TAFC.

Lịch sử đối đầu tại sân chơi U-23 châu Á đang nghiêng về Nhật Bản. Họ từng thắng Trung Quốc ở vòng bảng năm 2024 với tỷ số 1-0. Trong khi đó, Trung Quốc đang trải qua giải đấu đáng nhớ nhất của họ, với số trận thắng ở kỳ này bằng tổng số trận thắng của họ trong năm lần tham dự trước cộng lại, dù chưa từng thắng hai trận liên tiếp ở giải.

Những dữ kiện cho thấy Trung Quốc đã tiến bộ rõ rệt, nhưng cũng nhắc nhở họ vẫn phải vượt qua một “ngưỡng” rất khó khi đứng trước Nhật Bản.

Một điểm đáng chú ý khác là khả năng phòng ngự của Trung Quốc đang đạt trạng thái cực cao. Họ giữ sạch lưới trong năm trận gần nhất tại giải, và mới ghi được bốn bàn nhưng hiệu quả trong từng khoảnh khắc lại rất đáng gờm. Thủ môn Li Hao được thống kê có tỷ lệ cứu thua 100% (tối thiểu 10 cú sút trúng đích), trở thành chốt chặn quan trọng nuôi hy vọng tạo địa chấn.

Trung Quốc mơ lập kỳ tích và soán ngôi vô địch của người Nhật. Ảnh: TAFC.

Ở phía Nhật Bản, Ryunosuke Sato đang là cầu thủ có đóng góp vào bàn thắng nhiều nhất giải với 5 lần tham gia trực tiếp (3 bàn, 2 kiến tạo), là kiểu nhân tố có thể định đoạt một trận chung kết chỉ bằng một pha xử lý.

Vì thế, trận chung kết U-23 châu Á đêm nay là cuộc giằng co giữa sự kiên nhẫn và tốc độ. Trung Quốc sẽ cố gắng kéo nhịp xuống thấp, giữ khối đội hình chặt, hạn chế khoảng trống ở trung lộ và đặt niềm tin vào thủ môn cùng hệ thống phòng ngự đã vận hành ổn định.

Tuy nhiên, các học trò HLV Puche sẽ rất khó ngăn cản U-23 Nhật Bản tăng nhịp, xoay chuyển hướng tấn công, tạo ra những tình huống khiến họ phải bước ra khối bê tông phòng thủ quen thuộc. Chỉ một bàn thắng, Nhật Bản sẽ làm thay đổi toàn bộ thế trận.