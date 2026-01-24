HLV Kim Sang-sik nói về sai lầm của Đình Bắc và chấn thương của Hiểu Minh 24/01/2026 11:52

(PLO)- U-23 Việt Nam của HLV Kim Sang-sik đã đánh bại U-23 Hàn Quốc trong trận đấu đầy quả cảm để giành giải 3 U-23 châu Á, với việc Đình Bắc và Văn Bình là điểm nhấn của trận đấu.

Dù chỉ còn 10 người trên sân sau khi đội trưởng Nguyễn Đình Bắc nhận thẻ đỏ, U-23 Việt Nam của HLV Kim Sang-sik đã cầm hòa được 2-2 trong trận đấu với U-23 Hàn Quốc để rồi giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu 7-6 ở trận tranh hạng 3 giải U-23 châu Á. Thủ môn Cao Văn Bình đã cản phá thành công cú sút phạt đền của Bae Hyun-seo, giúp đội nhà kết thúc giải đấu với một kết quả tốt đẹp sau thất bại ở bán kết trước Trung Quốc.

“Đó là một trận đấu vô cùng khó khăn và đầy thử thách. Tôi tự hào về màn trình diễn của toàn đội, ngay cả khi chỉ còn 10 người trên sân", HLV Kim Sang-sik của U-23 Việt Nam nói sau trận đấu, “Tôi muốn cảm ơn những người hâm mộ đã cổ vũ chúng tôi từ trên khán đài và ở Việt Nam. Cả hai đội đều đã nỗ lực hết mình để cống hiến những gì tốt nhất. Ngay cả khi thiếu một người, chúng tôi vẫn đã cố gắng hết sức để đưa trận đấu đến hiệp phụ và loạt sút luân lưu".

Việt Nam đã suýt nữa giành chiến thắng trong giờ thi đấu chính thức khi dẫn trước 2-1, nhưng đúng phút bù giờ cuối cùng U-23 Hàn Quốc gỡ hòa 2-2 nhờ bàn thắng của Shin Min-ha, đưa trận đấu vào hiệp phụ. Ngay cả khi Đình Bắc không còn trên sân, Việt Nam vẫn không hề bỏ cuộc, HLV Kim cũng hết lời khen ngợi sức bền và bản lĩnh của các cầu thủ.

Đình Bắc ghi 1 bàn, kiến tạo 1 bàn nhưng cũng nhận thẻ đỏ. ẢNH: AFC

“Đình Bắc đã ghi bàn, có lẽ vì quá rất phấn chấn đã dẫn đến sai sót của cậu ấy, điều này khiến mọi việc trở nên khó khăn. Nhưng tôi tin tưởng rằng chúng tôi có thể giữ vững tỷ số đến cuối trận. Những tình huống như vậy luôn là thách thức đối với một HLV trưởng.

Tuy nhiên, tôi luôn tin tưởng các cầu thủ của mình. Dù chỉ còn 10 người trên sân, tôi vẫn tin họ đủ bản lĩnh để cố gắng giữ thế trận tới cùng. Các cầu thủ của chúng tôi đã kiệt sức nhưng vẫn thể hiện được sức mạnh và bản lĩnh khi trận đấu diễn ra. Khi chúng tôi trở về Việt Nam, người hâm mộ sẽ chờ đón. Đây là một hành trình đầy thăng trầm đối với toàn đội, và tôi hy vọng họ có thể được nghỉ ngơi cần thiết", ông thầy người Hàn Quốc cho biết.

HLV Kim Sang-sik đã gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ Việt Nam, chia sẻ về những khó khăn, mất mát và hành trình đầy nỗ lực của toàn đội.

"Bóng đá thực sự là môn thể thao rất khó khăn và vất vả. Tôi muốn gửi lời động viên tới toàn thể cầu thủ và các thành viên của hai đội tuyển. Mọi người đã vất vả rồi. Đặc biệt, với các cầu thủ U-23 Việt Nam, từ khi bắt đầu giải đấu tới bây giờ, mỗi trận đấu đều vô cùng khó khăn. Dù phải thi đấu thiếu người, toàn đội vẫn quyết tâm tới cùng và giành chiến thắng trên loạt đá luân lưu. Xin chúc mừng các cầu thủ. Tôi rất tự hào về cả đội", HLV Kim Sang-sik bày tỏ.

Thủ môn Cao Văn Bình đã có trận thi đấu xuất sắc.

Đặc biệt, ông Kim dành lời khen cho tinh thần và sự bình tĩnh của các học trò trong loạt đá luân lưu, cũng như màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Cao Văn Bình, người thay thế thủ môn chính Trung Kiên. Ông nói, “Dù đã rất kiệt sức, các cầu thủ vẫn giữ được tinh thần vững vàng.

Việc thực hiện các quả đá luân lưu với sự tự tin và bình tĩnh đã mang lại chiến thắng. Văn Bình dù không có nhiều cơ hội ra sân từ đầu giải, nhưng luôn lặng lẽ nỗ lực. Văn Bình đã thi đấu rất căng thẳng và vất vả, đóng góp quan trọng vào chiến thắng chung của đội”.

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng dành sự quan tâm đặc biệt tới trung vệ Hiểu Minh, cầu thủ không may dính chấn thương nặng, đồng thời hy vọng Hiểu Minh sẽ sớm bình phục để có thể sớm trở lại sân cỏ trong thời gian tới.

HLV Kim Sang-sik và Hiểu Minh. ẢNH: VFF

Trước khi khép lại buổi họp báo, Ông Kim gửi lời chúc tới người hâm mộ và các học trò khi Tết Nguyên đán đang đến gần: “Sắp đến Tết rồi, tôi xin “Chúc mừng năm mới” người hâm mộ Việt Nam. Với các cầu thủ, từ SEA Games đến giải đấu này, các em đã phải thi đấu liên tục, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Tôi mong các em sẽ sớm được nghỉ ngơi, hồi phục để chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo”.