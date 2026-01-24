Bàn thua khiến huyền thoại MU không bao giờ nói chuyện với đồng đội nữa 24/01/2026 07:01

(PLO)- Một huyền thoại MU không bao giờ nói chuyện với đồng đội nữa sau một bàn thua. Người đó là ai?

Người hùng giành cú ăn ba cùng MU đã tiết lộ về mối thù cay đắng với một đồng đội bắt đầu từ việc bị loại khỏi đội tuyển Anh và bùng nổ trong phòng thay đồ ở Old Trafford. Huyền thoại MU này là Andy Cole?

Theo đó, cựu tiền đạo người Anh Andy Cole đã lên tiếng về mâu thuẫn với người đồng đội cũ tại Manchester United, Teddy Sheringham. Mặc dù cùng gặt hái nhiều thành công tại Old Trafford, hai tiền đạo người Anh này nổi tiếng với mối quan hệ lạnh nhạt.

Andy Cole, người chuyển đến MU từ Newcastle sau một mùa giải ấn tượng, đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch giành cú ăn ba lịch sử năm 1999 của đội chủ sân Old Trafford và giúp đội bóng của HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson giành được 5 chức vô địch Premier League.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Cole và Sheringham lại đầy căng thẳng và thù địch. Giờ đây, người đàn ông 54 tuổi Cole đã xem xét lại nguồn gốc của cuộc tranh chấp giữa hai người, đưa ra những bình luận mới về sự kình địch đã được ghi nhận rõ ràng này, bao gồm cả ba sự việc dẫn đến sự im lặng của họ.

Huyền thoại MU Andy Cole mâu thuẫn với Sheringham trong suốt thời gian cả hai ở Old Trafford. ẢNH: IN THE MIXER

"Mọi chuyện bắt đầu khi tôi còn thi đấu cho đội tuyển Anh", Andy Cole chia sẻ trên chương trình In The Mixer, "Tôi chuẩn bị có trận ra mắt cho đội tuyển Anh. Anh ấy (Sheringham) đang rời sân và anh ấy đã phớt lờ tôi ngay trên vạch vôi (Cole được tung vào sân từ ghế dự bị thay thế cho Sheringham).

Ngay lập tức, tôi cảm thấy vô cùng thất vọng. Tôi nhớ hồi còn nhỏ xem đội tuyển Anh thi đấu, bất cứ ai ra mắt, người vừa rời sân đều lập tức tiến đến chỗ người vừa vào sân. Trận ra mắt lẽ ra phải có ý nghĩa rất lớn đối với bất kỳ ai, bất kể bạn sẽ thi đấu cho quốc gia nào. Việc biết rằng tôi không nhận được sự tôn trọng nào trong trận ra mắt đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của tôi ngay lập tức".

Sự xuất hiện của Sheringham tại Old Trafford năm 1997 đã khiến mối quan hệ giữa hai người càng thêm xấu đi. Andy Cole nhớ lại: "Khi anh ấy gia nhập Man United, tôi nhớ mình đã ngồi đó và tự nhủ: "Ôi trời ơi, rắc rối rồi, rắc rối rồi".

Vậy là ngày đầu tiên tôi đến, vào phòng thay đồ và các đồng đội trêu chọc tôi tới tấp. Họ gọi chúng tôi là bạn thân và đủ thứ khác nữa. Rồi đến giai đoạn tiền mùa giải, ở Milan hay đâu đó tương tự, anh ấy nói với tôi điều này. Tôi liền bảo, "Anh có biết tôi đã ở Man United bao lâu rồi không? Ý tôi là, tôi nghĩ tôi biết cách chơi bóng rồi".

Chuyện đó giống như quả bom hẹn giờ phát nổ. Rồi chúng tôi đấu với Bolton và trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1. Anh ấy nói bàn thắng của Bolton là lỗi của tôi. Tôi đã mất bình tĩnh. Thực sự mất bình tĩnh. Tôi thường là người cuối cùng rời sân. Tôi không vội vàng chạy xuống đường hầm hay gì cả. Nhưng tôi nhớ lúc đó tôi là người đầu tiên xuống đường hầm.

Sheringham (trái) và Cole cùng nhau giành nhiều danh hiệu tại Manchester United nhưng không nói chuyện với nhau. ẢNH: EPA

Tôi chạy vào phòng thay đồ và đợi anh ấy vào. Rồi chuyện ồn ào xảy ra trong phòng thay đồ, sau đó HLV kéo tôi vào. Ông ấy (Sir Alex Ferguson) nói, "Chuyện này không thể tiếp diễn được. Tôi biết hai người không hòa thuận, nhưng tôi không thể dung túng cho hành vi đó trong phòng thay đồ".

Tôi đã nghe điều đó và thế là chấm dứt quãng thời gian của anh ấy ở Manchester United và cả quãng thời gian của tôi ở Old Trafford. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với Sheringham thêm lần nào nữa".

Tuy nhiên, Sheringham khẳng định cả hai đã làm lành với nhau. Một cuộc gặp gỡ tình cờ tại một hộp đêm vào năm 2019 đã giúp Andy Cole giảng hòa với Teddy Sheringham, và hiện tại cả hai huyền thoại MU này đã có mối quan hệ tốt đẹp trở lại.