Sir Alex Ferguson lẽ ra phải ngăn chặn vụ chuyển nhượng thảm họa của MU 23/01/2026 06:59

Khi nói về thời gian dẫn dắt Manchester United, Sir Alex Ferguson đã gọi một trong những thương vụ chuyển nhượng của mình là "thảm họa". Sir Alex nhận được rất nhiều lời khen ngợi về con mắt tinh tường nhìn ra những tài năng có thể tỏa sáng, nhưng vị HLV huyền thoại người Scotland này đôi khi cũng mắc sai lầm.

Sir Alex Ferguson lừng danh từng gọi quãng thời gian của tiền vệ Owen Hargreaves tại Old Trafford là "một thảm họa". Tuyển thủ người Anh gia nhập Manchester United từ Bayern Munich năm 2007 với giá 17 triệu bảng Anh. Owen Hargreaves đã giúp "hùm xám" nước Đức giành được 4 chức vô địch Bundesliga và nâng cao chiếc cúp Champions League, đồng thời anh cũng nhận được nhiều lời khen ngợi với những màn trình diễn xuất sắc tại World Cup 2006 trong màu áo tuyển Anh.

Là một tiền vệ phòng ngự, Owen Hargreaves được xem là người thay thế tiềm năng cho Roy Keane tại MU và đã sớm cho thấy nhiều triển vọng. Hargreaves ra sân 34 lần trong mùa giải đầu tiên khi đội bóng của Ferguson giành cú đúp Premier League và Champions League, thậm chí còn ghi bàn thắng từ chấm phạt đền trong loạt sút luân lưu kịch tính trước Chelsea.

Tuy nhiên, vận may của Owen Hargreaves sớm thay đổi, khi chứng viêm gân bánh chè tái phát khiến anh phải nghỉ thi đấu và chấm dứt sự nghiệp của mình. Hargreaves chỉ có thêm năm lần ra sân trong ba mùa giải tiếp theo, khiến Ferguson coi anh là một trong những cầu thủ gây thất vọng lớn nhất của mình.

Sir Alex Ferguson gọi thương vụ chiêu mộ Owen Hargreaves là thảm họa. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Trong cuốn tự truyện năm 2013 của mình, Sir Alex Ferguson viết: "Chúng tôi bắt đầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu cho Owen Hargreaves. Nhưng tôi đã nghiên cứu hồ sơ thi đấu của cậu ấy và cảm thấy có chút nghi ngờ. Tôi không cảm thấy có gì đặc biệt về Owen Hargreaves.

David Gill (giám đốc điều hành của MU khi đó) nỗ lực rất nhiều trong thương vụ với Bayern Munich. Tôi gặp người đại diện của Owen Hargreaves tại trận chung kết World Cup 2006 ở Berlin (Đức). Một người đàn ông tốt bụng, một luật sư. Tôi nói với ông ấy rằng chúng tôi có thể phát triển Hargreaves tại MU".

Mọi chuyện hóa ra lại là một thảm họa. Owen Hargreaves hoàn toàn không tự tin vào bản thân. Theo tôi, cậu ấy không hề thể hiện đủ quyết tâm để vượt qua những khó khăn về thể chất. Tôi thấy anh ta thường xuyên chọn con đường dễ dàng trong quá trình huấn luyện. Anh ta là một trong những bản hợp đồng gây thất vọng nhất trong sự nghiệp của tôi".

Owen Hargreaves chia tay Manchester United khi hết hợp đồng năm 2011, thực hiện một vụ chuyển nhượng gây tranh cãi khi gia nhập đối thủ Manchester City. Thời gian ngắn ngủi của Owen Hargreaves ở đó cũng bị ảnh hưởng bởi chấn thương, khi anh chỉ ra sân 4 trận trước khi giải nghệ.

Cựu ngôi sao của MU, hiện là bình luận viên cho TNT Sports Owen Hargreaves, trước đây đã chia sẻ với tờ Manchester Evening News (Anh) về cách anh phản ứng trước những lời chỉ trích của Fergie.

Owen Hargreaves không nghĩ mình là bản hợp đồng thảm họa của Sir Alex Ferguson. ẢNH: MANCHESTER UNITED

"Tôi đã gọi cho Sir Alex Ferguson khi nghe tin", Owen Hargreaves nói vào năm 2021, "Chính tôi cũng ngạc nhiên. Gia đình tôi thực sự rất ngạc nhiên. Tôi nghĩ bất cứ ai từng ở bên cạnh tôi đều biết rằng tôi đã rời nhà một mình năm 15 tuổi, đến một đất nước mà tôi không nói được ngôn ngữ để chơi bóng đá.

Tôi đã rời bỏ sự thoải mái ở Bayern Munich để chơi cho Man United, bởi vì tôi muốn đại diện cho Man United, được chơi dưới sự dẫn dắt của Sir Alex và trở thành một phần của đội bóng vĩ đại đó. Tôi chưa bao giờ chọn con đường dễ dàng.

Tôi chơi cho một quốc gia mà tôi thậm chí không sinh ra ở đó chỉ vì tôi muốn trở thành người giỏi nhất. Có lẽ tôi không bao giờ nên trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, dựa trên xuất phát điểm của tôi! Nhưng tôi đã nỗ lực hết mình và rõ ràng là kết thúc không như tôi mong muốn. Có rất nhiều yếu tố dẫn đến điều đó".

Owen Hargreaves nói thêm: "Dù Sir Alex rất thất vọng khi tôi không được ra sân nhiều vì chấn thương, nhưng khi tôi khỏe mạnh, ông ấy luôn cho tôi thi đấu. Tôi nói với ông ấy qua điện thoại, tôi đã hứa với ông ấy, nhưng điều đó làm tôi đau lòng hơn cả ông ấy. Bởi vì đó là cả sự nghiệp của tôi.

Cho đến nay, tôi chưa chơi thể thao một ngày nào kể từ đó. Tôi không thể, vì đầu gối của tôi... Nếu bỏ qua khía cạnh bóng đá, sự nghiệp của tôi đã thay đổi chỉ sau một ngày và đối với một chàng trai trẻ cả đời theo đuổi trái bóng, đó là một ngày khá quan trọng. Tôi chưa thể chơi thể thao như trước đây kể từ đó. Nói rằng mọi chuyện diễn ra như tôi hình dung thì đó là lời nói dối".