Sir Alex Ferguson thừa nhận sai lầm lớn nhất khi đối đầu với ngôi sao của MU 22/01/2026 07:39

(PLO)- Sir Alex Ferguson thừa nhận sai lầm lớn nhất sau khi đối đầu với ngôi sao của Manchester United tại trạm xăng.

HLV huyền thoại người Scotland Sir Alex Ferguson đã có một cuộc tranh cãi gay gắt với một trong những ngôi sao hàng đầu của Manchester United trước khi yêu cầu anh ta rời Old Trafford tại một trạm xăng.

Sự nghiệp lẫy lừng kéo dài 26 năm của Sir Alex Ferguson tại Manchester United không phải không có những sai lầm, và vị HLV huyền thoại người Scotland đã thừa nhận một trong những sai lầm nghiêm trọng nhất của mình. Jaap Stam, hậu vệ người Hà Lan cao lớn, được coi là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới vào đầu thế kỷ và là một nhân tố đáng gờm trong hàng phòng ngự của "Quỷ đỏ".

Tuy nhiên, sau một cuộc xung đột lớn với Ferguson, Stam nhanh chóng được chuyển đến Lazio ở Serie A, kết thúc ba năm gắn bó với Old Trafford. Mối quan hệ của họ lên đến đỉnh điểm tại một trạm xăng, nơi số phận của hậu vệ người Hà Lan được định đoạt.

Stam đã vượt quá giới hạn khi đưa ra một số bình luận gây tranh cãi trong cuốn tự truyện vào năm 2001 của mình, "Head to Head". Stam không chỉ ám chỉ Ferguson "tiếp cận" anh khi ký hợp đồng từ PSV Eindhoven năm 1998, mà còn tuyên bố HLV người Scotland đã tích cực khuyến khích các cầu thủ MU ăn vạ trong các trận đấu.

Sir Alex Ferguson đã thừa nhận sai lầm khi bán Stam. ẢNH: ALL SPORTS

Stam tiết lộ: "Mọi chuyện đã đến mức Sir Alex Ferguson thậm chí còn bảo chúng tôi, "Đừng cố gắng giữ thăng bằng nếu đang ở trong vòng cấm và nhận một cú đá nhẹ". Ông ấy muốn chúng tôi bắt chước các đội khác mà chúng tôi đối đầu ở các giải đấu châu Âu và ngã xuống để kiếm phạt đền”.

Không có gì đáng ngạc nhiên, những tiết lộ này không làm hài lòng Ferguson, người đã bước sang tuổi 84 vào đêm giao thừa vừa qua. Sir Alex tức giận đến mức đã loại Stam khỏi đội hình xuất phát của MU trong chuyến làm khách đến Aston Villa, trước khi nhanh chóng sắp xếp bán anh ta cho Lazio ngay khi có cơ hội.

Những ngày trước khi vụ chuyển nhượng diễn ra, căng thẳng lên đến đỉnh điểm, khi Stam bỏ ngang buổi tập và bày tỏ rõ quan điểm của mình với HLV. Ferguson sau đó tìm thấy Stam tại một trạm xăng trước khi thông báo rằng sự nghiệp của anh tại Old Trafford đã kết thúc.

"Một buổi sáng nọ, tôi nói với ông ấy suy nghĩ của mình và lập tức rời khỏi sân tập," Stam tiết lộ sau đó, "Trên đường về nhà, tôi nhận được một cuộc gọi từ thư ký của Fergie. Cô ấy nói rằng ông ấy muốn nói chuyện với tôi. Fergie gọi điện ngay lập tức. Fergie hỏi, "Anh đang ở đâu?". Tôi trả lời, "Gần nhà tôi, ở một trạm xăng".

Fergie nói, "Đợi ở đó!". Ông ấy nhảy vào xe và đến thẳng chỗ tôi". Tại trạm xăng, Fergie đỗ xe và lên xe cùng tôi. Ông ấy nói với tôi rằng tôi cần phải được chuyển nhượng. Sau đó, ông ấy nói, "Làm ơn chuyển đến Lazio nhanh chóng nhé?". Tôi đồng ý ngay lập tức.

Chỉ một cuộc trò chuyện ngắn trong xe của tôi tại một trạm xăng ở Manchester là đủ để tôi rời bỏ CLB lớn đó. Giờ nghĩ lại, và tôi chưa bao giờ nói về điều này trước đây, tôi thấy thật khó tin là mình lại để chuyện đó xảy ra với tư cách là một cầu thủ".

Stam là trung vệ hàng đầu thế giới những năm đầu 2000. ẢNH: EPA

Chỉ trong vòng một ngày, Jaap Stam đã bay đến Rome để gia nhập Lazio. Sir Alex Ferguson sau đó đặt niềm tin vào tài năng trẻ Wes Brown và trung vệ dày dạn kinh nghiệm Laurent Blanc, người nhanh chóng được MU ký hợp đồng để thay thế Stam.

Sau này, Ferguson bày tỏ sự hối tiếc về cách xử lý vụ việc của Stam, thừa nhận ông đã mắc sai lầm khi đẩy hậu vệ này ra khỏi Old Trafford. Ông nói: "Khi nghĩ về những điều gây thất vọng, rõ ràng Jaap Stam luôn là một nỗi thất vọng đối với tôi. Tôi đã đưa ra một quyết định sai lầm”.

Năm ngoái, huyền thoại MU Gary Neville thừa nhận điều đó khiến anh bất ngờ, khi chia sẻ trên podcast Stick to Football: "Jaap Stam là trường hợp khiến tôi cảm thấy có gì đó đáng ngờ vào thời điểm đó. Và HLV cũng nói đó là sai lầm lớn nhất của ông ấy, phải không?. Đó là thương vụ mà tôi nhìn vào và nghĩ, "Stam là trung vệ xuất sắc nhất thế giới. Không ai có thể đánh bại anh ấy. Không ai có thể đánh bại Jaap Stam!"".