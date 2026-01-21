Klopp chính thức lên tiếng về việc dẫn dắt Real Madrid 21/01/2026 13:50

HLV Jurgen Klopp đã công khai lập trường của mình về khả năng trở lại nghiệp huấn luyện, sau khi được đồn đoán sẽ chuyển đến Tây Ban Nha dẫn dắt Real Madrid khi đội bóng này sa thải HLV Xabi Alonso.

Jurgen Klopp thừa nhận ông không thể loại trừ khả năng trở lại nghiệp huấn luyện sau khi được liên hệ với Real Madrid. Klopp đã từ bỏ công việc huấn luyện khi chia tay Liverpool vào năm 2024 và vẫn tiếp tục được liên hệ với những vị trí HLV hàng đầu.

Hiện tại, HLV người Đức đang giữ chức vụ giám đốc bóng đá toàn cầu của Red Bull, phụ trách cấu trúc đa CLB của tập đoàn Red Bull bao gồm RB Leipzig, New York Red Bulls và Paris FC. Sau khi rút khỏi ánh đèn sân khấu, Klopp đã nhiều lần bày tỏ sự hài lòng khi được làm việc ở phía sau hậu trường tại Red Bull.

Nhưng giờ đây, Klopp đã nổi lên như một ứng cử viên tiềm năng cho Real Madrid sau khi Xabi Alonso bị sa thải vào tuần trước. Gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha đã thay thế Alonso bằng người đồng đội cũ và người bạn thân thiết Alvaro Arbeloa, nhưng điều đó vẫn không ngăn được những lời đồn đoán.

Việc HLV Jurgen Klopp dẫn dắt Real Madrid là điều hoàn toàn có khả năng xảy ra. ẢNH: AFP

Người đàn ông 58 tuổi Klopp thừa nhận ông đã mất đi năng lượng và hứng thú với vai trò quản lý đầy áp lực khi rời Liverpool vào tháng 5 năm 2024, nhưng ông không loại trừ khả năng trở lại băng ghế huấn luyện trong tương lai.

“Tôi đang ở một vị trí mà tôi hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tôi không muốn ở một nơi khác", Jurgen Klopp nói với AFP, “Tôi không hề phấn khích nếu Real Madrid thể hiện sự quan tâm. Nếu họ thực sự quan tâm thì tốt, nhưng đó chỉ là tin đồn trên truyền thông. Tôi có muốn làm HLV nữa không? Hiện tại thì tôi sẽ nói là không, nhưng tôi không thể nói chắc chắn là không bao giờ. Tôi không mong mình sẽ thay đổi ý kiến, nhưng tôi không biết".

Theo Sky Sports (Anh), Klopp đang được Real Madrid cân nhắc và có thể lãnh đạo đội chủ sân Bernabeu sẽ cố gắng thuyết phục ông trở lại băng ghế huấn luyện. Cựu HLV của Liverpool đã đưa ra đánh giá chung về tình hình tại đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.

“Khi nghe tin về Xabi Alonso, tôi có cảm xúc lẫn lộn. Vâng, tôi ngạc nhiên. Và không, tôi không ngạc nhiên", Jurgen Klopp nói, “Tôi kiểu như "cái gì vậy?", và "ừ, tất nhiên rồi". Tôi không biết tại sao chuyện đó lại xảy ra, nhưng đó luôn là trường hợp cụ thể chứ không phải vấn đề chung, bởi vì điều họ thấy bây giờ, Real Madrid, là việc chiêu mộ một người kế nhiệm không hề dễ dàng.

Tôi khuyên rằng nếu bạn sa thải một HLV, tốt hơn hết bạn nên có ý tưởng về người kế nhiệm. Và điều đó phải thực tế. Nếu họ nghĩ rằng họ có thể có được Pep Guardiola, tôi cho rằng khả năng đó không cao".

Trước đó, trả lời phỏng vấn tờ The Athletic (Anh) hồi tháng 9 năm ngoái, Klopp ám chỉ rằng ông có thể sử dụng thời gian làm việc tại Red Bull như một bước đệm để trở lại nghiệp huấn luyện, và vị trí HLV trưởng đội tuyển Đức cũng là một gợi ý thường xuyên được truyền thông nhắc đến. Ông nói: “Tôi biết mình có thể huấn luyện một đội bóng, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải làm việc đó cho đến ngày cuối cùng của đời mình”.

Tôi muốn làm điều gì đó khác biệt. Red Bull đã cho tôi cơ hội tìm kiếm vai trò mà chúng tôi đã cùng nhau định hình từng bước một. Hiện tại, tôi hoàn toàn hài lòng với vị trí hiện tại của mình. Tôi không muốn ở một nơi nào khác. Tôi đã quen biết rất nhiều người mà trước đây tôi chưa từng biết.

Tôi đã tham dự rất nhiều cuộc họp kinh doanh và học được những từ ngữ mà trước đây tôi chưa từng biết. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời. Một năm trôi qua, nhưng tôi đã tích lũy được kinh nghiệm tương đương năm năm làm việc".