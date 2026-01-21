MU được trao cơ hội chiêu mộ một tiền vệ bí ẩn 21/01/2026 13:02

MU sẵn sàng chiêu mộ thêm tiền vệ theo dạng cho mượn trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, và một cựu cầu thủ Chelsea hiện đang nằm trong tầm ngắm của họ khi anh hướng đến việc trở lại Anh thi đấu. Tờ Mirror (Anh) đưa tin, bây giờ MU được trao cơ hội hoàn tất vụ chuyển nhượng một "tiền vệ bí ẩn".

Theo Mirror, Manchester United đã được đề nghị cơ hội chiêu mộ Ruben Loftus-Cheek khi cựu cầu thủ Chelsea này đang dần mất vị trí trong đội hình chính của AC Milan. Mặc dù có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện, Manchester United ban đầu đã nói rõ với Michael Carrick rằng sẽ không có bất kỳ thương vụ chuyển nhượng nào được thực hiện trong năm mới. Lập trường đó giờ đây có thể thay đổi khi ban lãnh đạo "quỷ đỏ" sẵn sàng chiêu mộ một cầu thủ theo dạng cho mượn.

Tuần trước, có thông tin từ truyền thông Anh cho rằng Manchester United đã tiến hành các cuộc đàm phán sơ bộ với một "tiền vệ bí ẩn" từng có kinh nghiệm thi đấu tại Premier League nhưng hiện đang sinh sống ở nước ngoài. Loftus-Cheek đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đó, từng khoác áo Chelsea, Crystal Palace và Fulham, trước khi ký hợp đồng với AC Milan vào mùa hè năm 2023.

MU được trao cơ hội chiêu mộ một tiền vệ Loftus-Cheek. ẢNH: AC MILAN

Nhưng tại San Siro, thời gian thi đấu của anh đã giảm đi đáng kể và Loftus-Cheek rất muốn trở lại Anh, theo báo cáo của talkSPORT, nhưng các cuộc đàm phán về việc chuyển đến Old Trafford vẫn đang ở giai đoạn đầu khi các CLB đang tìm hiểu mức độ quan tâm.

Loftus-Cheek từng là thành viên của các đội vô địch Premier League và Europa League khi còn khoác áo Chelsea và sẽ mang đến kinh nghiệm đáng kể cho đội hình của Carrick, đồng thời anh cũng đã thể hiện sự đa năng của mình qua nhiều năm và được triệu tập trở lại đội tuyển Anh vào tháng 10 năm ngoái.

Manchester United, đội vẫn đang nỗ lực giành vé dự Champions League, cũng đã thảo luận về khả năng chiêu mộ Wilfred Ndidi. Cựu tiền vệ của Leicester City này hiện đang là đội trưởng của Besiktas nhưng có nguyện vọng trở lại Anh vì lý do bóng đá và gia đình.

Carrick đã giúp đội bóng của mình thể hiện một màn trình diễn xuất sắc trong trận đấu đầu tiên khi MU gây bất ngờ cho Manchester City bằng chiến thắng 2-0 tại Old Trafford. Casemiro và Kobbie Mainoo đá chính ở hàng tiền vệ. Carrick từng hết lời khen ngợi Mainoo và anh có thể đóng vai trò quan trọng trong tương lai.

Việc Manchester United ngần ngại thực hiện các thương vụ chuyển nhượng trong tháng Giêng là do những cầu thủ họ nhắm đến hiện không thể chuyển nhượng. CLB hiện có ba mục tiêu trong danh sách rút gọn - Carlos Baleba của Brighton, Adam Wharton của Crystal Palace và Elliot Anderson của Nottingham Forest.

Cả ba cầu thủ đều được CLB của họ đánh giá rất cao và CLB sẽ không muốn để họ ra đi. Có dự đoán rằng ít nhất một số người trong số họ sẽ tìm kiếm thử thách mới vào một thời điểm nào đó, nhưng khả năng chuyển nhượng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc MU sẽ theo đuổi ai vào mùa hè này.