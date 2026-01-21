Rạp xiếc ở Manchester United và khả năng bổ nhiệm Luis Enrique 21/01/2026 06:59

Manchester United đang tìm kiếm một HLV trưởng mới sau khi chia tay Ruben Amorim và HLV Luis Enrique được xem là ứng cử viên nặng ký. Tuy nhiên, một cựu danh thủ người Pháp đã lên tiếng rằng, "Rạp xiếc ở Manchester United sẽ khiến chiến lược gia người Tây Ban Nha không ngại ngần từ chối gia nhập đội chủ sân Old Trafford.

Manchester United sẽ không có cơ hội thuyết phục Luis Enrique trở thành HLV tiếp theo của họ, bởi vì chắc chắn chiến lược gia Tây Ban Nha sẽ không muốn làm việc cho "gánh xiếc" ở Old Trafford. Đó là quan điểm của cựu vô địch Ngoại hạng Anh trong màu áo Arsenal là Emmanuel Petit, người từng thi đấu cùng với HLV của Paris Saint-Germain (PSG) Luis Enrique tại Barcelona trong mùa giải La Liga 2000 - 2001.

Luis Enrique đã giành được hai chức vô địch La Liga và Champions League cùng gã khổng lồ xứ Catalan trước khi lặp lại thành tích đó với PSG ở Pháp. Ở tuổi 55, Enrique được xem là một trong những HLV giỏi nhất thế giới, nhưng theo cựu danh thủ người Pháp Petit, khả năng Enrique trở thành người đứng đầu tiếp theo của Manchester United là gần như bằng không.

Emmanuel Petit tin rằng Luis Enrique không muốn dẫn dắt "rạp xiếc ở Manchester United". ẢNH: UEFA

Trả lời phỏng vấn tờ Hochgepokert của Đức, nhà vô địch World Cup người Pháp Emmanuel Petit cho biết: "Luis Enrique đến MU? Tôi biết Luis Enrique chưa gia hạn hợp đồng với PSG, nhưng tôi khá chắc chắn rằng Luis Enrique là một người thông minh. Anh ấy hiểu rõ rằng mình không thể đạt được thành tích nào lớn hơn những gì đã làm được mùa trước với Paris Saint-Germain.

Các ông chủ người Qatar tìm kiếm điều đó từ lâu và với Luis Enrique, họ đã đạt được giấc mơ vô địch Champions League, họ cũng đã thi đấu xuất sắc. Giờ đây, Luis Enrique biết chính xác những gì mình đã làm mùa trước. Anh ấy không thể lặp lại điều đó. Đó là lý do tại sao anh ấy không muốn ký hợp đồng mới với PSG."

Liệu Luis Enrique có nên đến Manchester United? Cái rạp xiếc ở Manchester United ư? Bạn nghĩ một người như Luis Enrique có thể làm việc ở đó không? Kể từ khi các ông chủ người Qatar đến Paris Saint-Germain, họ chưa bao giờ trao quyền cho HLV của mình. Họ luôn kiểm soát phòng thay đồ, ai sẽ rời CLB, ai sẽ đến CLB. Sau đó, họ trao quyền cho Luis Enrique và họ đã giành chức vô địch Champions League."

HLV tạm quyền của MU Michael Carrick đã có khởi đầu tốt nhất có thể vào cuối tuần khi dẫn dắt Quỷ đỏ giành chiến thắng 2-0 trước đối thủ truyền kiếp Manchester City ở vòng 22 Premier League trên sân nhà Old Trafford. Tuy nhiên, cựu tiền vệ của MU Carrick hiểu rõ công việc của ông chỉ là tạm thời, khi lãnh đạo MU đang cố gắng tìm một người thay thế xứng tầm cho Amorim.

Nhưng Petit tin rằng chính việc MU không trao quyền lực đúng mực cho HLV trong các vấn đề bóng đá sẽ ngăn cản họ chiêu mộ được một người như Enrique. Cựu tiền vệ Arsenal cho biết: "Luis Enrique ở PSG có quyền nói, "Không, tôi muốn giữ cậu ấy lại. Bán cầu thủ này đi. Mang cầu thủ kia về". Vậy nếu Enrique đến Manchester United, bạn nghĩ điều đó có hiệu quả không khi có quá nhiều kẻ hề đứng sau lưng anh ấy ở Manchester United?.

Những người đó nói với HLV, "Ông nên làm thế này. Ông nên cho cầu thủ này ra sân. Tại sao ông lại nói muốn chiêu mộ cầu thủ này? Không, không, không, chúng tôi không tập trung vào anh ta. Chúng tôi đang lên kế hoạch chiêu mộ một cầu thủ khác".

Giống như những gì đã xảy ra với Enzo Maresca khi ông ấy đến Chelsea. Bạn có thể tưởng tượng những người như Pep Guardiola, Luis Enrique, Jurgen Klopp, Carlo Ancelotti hay Jose Mourinho đến Manchester United trong tình trạng hiện tại của đội bóng không? Chắc chắn là không. Cứ như thể họ muốn một con rối vậy, tôi thách họ hãy trao quyền cho HLV thay vì gây áp lực lên HLV".

Manchester United chưa giành được chức vô địch Ngoại hạng Anh nào kể từ khi HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson rời Old Trafford vào năm 2013. Kể từ đó, họ đã trải qua tám HLV chính thức và nhiều HLV tạm quyền (Carrick hai lần) nhưng đều không thành công.

Những điều kiện duy nhất mà Luis Enrique, một người luôn giành nhiều danh hiệu, có thể cân nhắc đảm nhận công việc dẫn dắt MU đã được Petit nêu rõ, người từng giành chức vô địch Ngoại hạng Anh với tư cách cầu thủ của Arsenal năm 1998.

Ruben Amorim rời MU sau 1 năm. ẢNH: Gareth Copley

Petit nói thêm một cách ví von, "Nếu tôi là Luis Enrique và Man Utd muốn tôi, tôi sẽ có một điều kiện, đó là phải làm HLV trưởng, chứ không phải trợ lý HLV, ông ấy cần phải nắm quyền kiểm soát. Liệu họ có đồng ý không? Tôi không chắc.

Chúng ta đã thấy Manchester United tệ hại đến mức nào. Tất cả là do INEOS (tập đoàn đồng sở hữu "quỷ đỏ") gây ra. Và INEOS cũng đang làm việc rất tồi tệ ở Nice. Vì cùng một lý do. Vậy thì chúc may mắn cho người quản lý tiếp theo, Michael Carrick. Chúc ông ấy may mắn. Và cũng chúc may mắn cho người quản lý tiếp theo nữa.

Manchester United chắc chắn sẽ có một HLV mới. Tại sao? Bởi vì HLV tiếp theo sẽ được đảm bảo nhận một khoản tiền rất lớn. Sau năm tháng, ông ta sẽ bị sa thải và rời Old Trafford với số tiền bồi thường từ 10 đến 15 triệu bảng Anh".