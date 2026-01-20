Trung Kiên ngưỡng mộ Li Hao, Liu Haofan tuyên bố không sợ U-23 Việt Nam 20/01/2026 12:12

(PLO)- Thủ môn Trần Trung Kiên của U-23 Việt Nam và hậu vệ Liu Haofan của U-23 Trung Quốc cam kết rằng đội tuyển của họ sẽ không tiếc sức lực khi hai đội gặp nhau ở bán kết giải U-23 châu Á.

Vào lúc 22 giờ 30 hôm nay 20-1, U-23 Việt Nam sẽ gặp U-23 Trung Quốc ở bán kết giải U-23 châu Á trên sân Prince Abdullah Al Faisal Sports City (Saudi Arabia). Trong khi Việt Nam đang hướng tới chức vô địch sau khi về nhì năm 2018, Trung Quốc lần đầu tiên góp mặt ở bán kết cũng đặt mục tiêu cao nhất.

Thủ môn Trung Kiên cho biết đội tuyển U-23 Việt Nam đang hoàn toàn tập trung và sẵn sàng thực hiện kế hoạch của HLV trưởng Kim Sang-sik.

“Toàn đội đang có tinh thần rất tốt và quyết tâm tiến vào chung kết”, thủ môn Trung Kiên cho biết, “Tôi sẽ thi đấu hết khả năng và với sự tập trung cao độ. Mỗi trận đấu đều khác nhau nhưng giữ vững sự tập trung không phải là vấn đề đối với chúng tôi".

Thống kê về Trung Kiên tại giải U-23 châu Á. ẢNH: AFC

Trung Kiên nói thêm anh rất mong chờ được đối đầu với Li Hao, thủ môn của U-23 Trung Quốc đã gây ấn tượng mạnh với màn trình diễn xuất sắc tại giải U-23 châu Á lần này với 4 trận chưa thủng lưới bàn nào.

“Tôi nghĩ việc một thủ môn thi đấu trọn vẹn bốn trận mà vẫn giữ sạch lưới là một thành tích đáng nể. Tôi tin rằng anh ấy (Li Hao) là một thủ môn rất giỏi và toàn diện, sở hữu đầy đủ kỹ năng cần thiết. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cống hiến 100% sức lực để giành chiến thắng vì người dân Việt Nam", Trung Kiên chia sẻ.

Trong khi đó, hậu vệ Liu Haofan của U-23 Trung Quốc cho biết đội chưa sẵn sàng kết thúc hành trình sau khi lần đầu tiên lọt vào vòng loại trực tiếp và bây giờ là bán kết.

“Chúng tôi rất hào hứng với trận đấu và sẽ cống hiến hết mình trên sân,” hậu vệ của CLB Zhejiang Liu Haofan nói, “Tôi không quá lo lắng (về Việt Nam), bởi vì hàng phòng ngự của chúng tôi luôn rất vững chắc. Hàng phòng ngự và Li Hao luôn rất đáng tin cậy".

Trung Kiên của U-23 Việt Nam và Liu Haofan của U-23 Trung Quốc. ẢNH: AFC

Được tung vào sân từ băng ghế dự bị trong trận tứ kết gặp U-23 Uzbekistan, Liu Haofan đã chứng tỏ giá trị của mình bằng cách tự tin thực hiện thành công quả phạt đền đầu tiên trong loạt sút luân lưu mà U-23 Trung Quốc thắng 4-2.

“Tôi không hề lo lắng. Sau hiệp phụ, HLV trưởng hỏi ai muốn thực hiện quả phạt đền đầu tiên và tôi đã xung phong. Tôi đã tập sút phạt đền trong các buổi tập, vì vậy tôi tập trung vào việc sút bóng vào một góc mà không cần bất kỳ động tác hoa mỹ nào, và tôi đã làm được chính xác như vậy. Tôi coi áp lực là động lực. Không có gì có thể cản trở chúng tôi và chúng tôi sẽ cống hiến hết mình".