Báo Trung Quốc nói U-23 Việt Nam chơi phòng ngự 20/01/2026 12:39

Vào lúc 22 giờ 30 hôm nay 20-1, U-23 Việt Nam sẽ có trận đấu thú vị với U-23 Trung Quốc ở bán kết giải U-23 châu Á trên sân Prince Abdullah Al Faisal Sports City tại Saudi Arabia. Trước trận đấu này, tờ Sohu (Trung Quốc) đã đăng bài phỏng vấn HLV Antonio Puche của U-23 Trung Quốc trong cuộc họp báo trước trận đấu.

HLV Antonio Puche của U-23 Trung Quốc chia sẻ trong cuộc họp báo, “Chúng tôi rất vui mừng được trở lại đây. Đây là một khởi đầu hoàn toàn mới và một trải nghiệm hoàn toàn mới cho toàn đội”.

U-23 Trung Quốc sẽ có ít hơn 1 ngày nghỉ so với Việt Nam. Trước câu hỏi việc Trung Quốc có ít thời gian nghỉ hơn, thể trạng của cầu thủ hiện nay như thế nào, đã hoàn toàn hồi phục hay chưa, HLV Antonio Puche trả lời, “Một ngày nghỉ ngơi thêm rất quan trọng, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi, và chúng ta cần đưa các cầu thủ trở lại trạng thái bình thường nhanh chóng”.

U-23 Trung Quốc lần đầu tiên trong lịch sử vào bán kết U-23 châu Á. ẢNH: SOHU

U-23 Trung Quốc đã có hành trình lịch sử tại giải U-23 châu Á lần này khi lần đầu tiên vượt qua vòng bảng và bây giờ là lần đầu tiên vào bán kết. Trả lời câu hỏi đội đã cải thiện thế nào để làm được điều đó, HLV Antonio Puche cho biết, “Chúng tôi đã nói trước đó rằng sẽ tập trung vào từng trận đấu một, đó là một ý tưởng tuyệt vời. Đây là một giấc mơ rất, rất lớn, và chúng tôi sẽ chiến đấu để lọt vào chung kết. Giờ chúng tôi đã ở đây, chúng tôi sẽ cống hiến hết mình”.

HLV Antonio Puche khẳng định U-23 Trung Quốc biết rất rõ về U-23 Việt Nam. Đây là điều có thể hiểu được khi vào năm ngoái, U-22 Trung Quốc có 2 lần đối đầu với Việt Nam tại các giải giao hữu nhưng chưa thể thắng, trong đó có 1 trận hòa và 1 trận thua.

HLV Antonio Puche chia sẻ, “Chúng tôi biết rõ về Việt Nam. Chúng tôi đã từng đối đầu với họ hai hoặc ba lần trước đây. Họ rất giỏi, tổ chức lối chơi xuất sắc và rất khó để tấn công. Chúng tôi hiểu rõ họ. Trận đấu này sẽ rất, rất khó khăn, và các cầu thủ của tôi đều nhận thức được điều đó”.

HLV Antonio Puche muốn đánh bại Việt Nam để vào chung kết U-23 châu Á. ẢNH: AFC

Đáng chú ý, truyền thông Trung Quốc cho rằng U-23 Việt Nam khác với các đội bóng khác mà Trung Quốc từng đối mặt ở giải lần này. Việt Nam chơi phòng ngự, còn các đội khác tấn công trực diện hơn trước Trung Quốc.

Tuy nhiên, có thể nhận thấy rõ ở kỳ U-23 châu Á năm nay, thầy trò HLV Kim Sang-sik không hề chơi phòng ngự mà đá sòng phẳng trước các đội được đánh giá mạnh hơn (trước khi vào giải) như chủ nhà Saudi Arabia, Jordan, UAE, tùy thời điểm lúc tấn công, lúc phòng ngự. Đặc biệt, Việt Nam thường bung sức tấn công ở giai đoạn cuối khi đối thủ đã xuống sức.

Trả lời câu hỏi, các đối thủ trước đây của Trung Quốc thường tấn công trực diện, trong khi Việt Nam lại chơi phòng thủ, U-23 Trung Quốc sẽ thay đổi chiến lược hay vẫn giữ nguyên cách tiếp cận hiện tại, HLV Antonio Puche trả lời ngắn gọn, “Chúng ta sẽ chờ xem. Tôi sẽ không tiết lộ gì bây giờ, cảm ơn”.