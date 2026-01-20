U-23 Việt Nam thắng như chẻ tre, chờ phá hủy giấc mơ lịch sử của Trung Quốc 20/01/2026 12:29

Hai đội cùng góp mặt ở nhóm bốn đội mạnh nhất U-23 châu Á, nhưng hành trình lại mang màu sắc hoàn toàn khác nhau. Trong khi U-23 Việt Nam băng băng tiến bước với mạch bốn chiến thắng, thì đội bạn U-23 Trung Quốc phải chắt chiu từng điểm số để lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu lọt vào bán kết.

Phong độ của U-23 Việt Nam là điểm nhấn lớn nhất từ đầu giải. Đội bóng áo đỏ thắng cả bốn trận, thành tích ngang với tổng số trận thắng của họ trong năm lần dự giải trước đó cộng lại. Hàng công cũng tạo dấu ấn khi ghi tám bàn, chạm đúng cột mốc tốt nhất mà Việt Nam từng có tại giải năm 2018, kỳ giải mà đội vào tới chung kết và giành ngôi á quân.

Từ trận gặp Jordan cho đến màn so tài ở tứ kết với UAE, Việt Nam liên tục bị đặt vào những tình huống khó, nhưng vẫn biết cách vượt qua nhờ lối chơi tỉnh táo và tinh thần chiến đấu cao.

U-23 Trung Quốc chỉ ghi có 1 bàn thắng sau 4 trận đấu ở vòng chung kết U-23 châu Á. Ảnh: TAFC.

HLV Kim Sang-sik bày tỏ sự háo hức khi đội tiến sát trận tranh cúp và tin rằng các học trò có thể duy trì sự ổn định. Ông nói bản thân cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi được cạnh tranh danh hiệu trong nhóm đối thủ mạnh, đồng thời nhấn mạnh đội đã trải qua nhiều “khúc cua” thử thách trước những đội bóng giàu thể lực và tổ chức. Theo nhà cầm quân người Hàn, điều đưa Việt Nam tới bán kết nằm ở bản lĩnh trong thời điểm khó khăn và cách các cầu thủ xử lý trận đấu thông minh.

Đối thủ của Việt Nam là một U-23 Trung Quốc đầy hưng phấn sau cú sốc ở tứ kết, khi họ đánh bại nhà vô địch năm 2018 Uzbekistan. Chiến thắng ấy giúp bóng đá trẻ Trung Quốc lần đầu chạm ngưỡng bán kết, tạo ra bầu không khí tự tin cho toàn đội. Dù vậy, HLV Antonio Puche vẫn cố giữ sự thận trọng.

Ông Puche cho biết cảm xúc của cả tập thể rất đặc biệt, xem đây là trải nghiệm đáng nhớ, nhưng phương châm xuyên suốt vẫn là tập trung cho từng trận. Với ông, vào bán kết đã là một giấc mơ lớn, còn mục tiêu trước mắt là làm mọi thứ có thể để giành vé vào chung kết.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam đã ghi đến 8 bàn thắng sau 4 trận. Ảnh: TAFC.

HLV Puche cũng thừa nhận ông và các cầu thủ hiểu Việt Nam khá rõ vì từng gặp nhau vài lần trước đây. Trong mắt ông, U-23 Việt Nam là đội có cấu trúc chặt chẽ, khó bị xuyên phá và chuyển trạng thái tấn công cực nhanh, khiến đối thủ dễ trả giá nếu mất tập trung. Nhà cầm quân của Trung Quốc dự đoán đây là trận rất nặng về chiến thuật, nhưng tin rằng đội của ông đã sẵn sàng bước vào thử thách lớn nhất từ đầu giải.

Về mặt thông tin, đây là lần đầu Việt Nam chạm trán Trung Quốc trong lịch sử giải U-23 châu Á. Thống kê cũng đem lại những lát cắt thú vị: Trung Quốc bất bại ở ba lần gần nhất khi gặp một đối thủ mới tại giải (thắng 2, hòa 1), trong khi Việt Nam lại thắng cả hai trận gần đây mỗi khi đối đầu một “ẩn số” lần đầu.

Điểm tựa lớn nhất của Trung Quốc nằm ở hàng thủ. Họ có tới ba trận hòa 0-0 ở giải năm nay, và giữ sạch lưới cả bốn trận, trái ngược với quá khứ của họ khi chỉ có đúng một lần không thủng lưới trong 15 trận trước đó tại sân chơi này.

Thủ thành Li Hao và hàng thủ Trung Quốc duy nhất chưa để thủng lưới. Ảnh: TAFC.

Tâm điểm của hệ thống phòng ngự Trung Quốc là thủ môn Li Hao. Anh đang dẫn đầu về số pha cứu thua với 24 lần, nhiều hơn bất kỳ thủ môn nào trong bốn kỳ giải gần nhất. Đáng chú ý, trong nhóm những thủ môn phải đối mặt hơn năm cú sút trúng đích ở một kỳ giải trong giai đoạn này, Li Hao là người duy nhất duy trì tỷ lệ cứu thua tuyệt đối

. Ở khả năng chống bóng bổng, Trung Quốc cũng có Bàng Tiêu với 23 pha đánh đầu giải nguy, còn phía Việt Nam, hai trung vệ Nguyễn Hiểu Minh (20) và Phạm Lý Đức (18) nằm trong nhóm hoạt động hiệu quả nhất trên không.

Trận Việt Nam – Trung Quốc diễn ra tại sân Prince Abdullah Al Faisal Sports City (Jeddah), khởi tranh lúc 20 giờ 30, ngày 20-1 theo giờ Việt Nam. Một bên là chuỗi toàn thắng và hàng công bùng nổ, bên kia là hàng thủ “đóng cửa” cùng thủ môn đạt phong độ cao. Tất cả tạo nên một màn so tài mà chỉ cần một khoảnh khắc, cục diện có thể đổi chiều.