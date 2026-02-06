Malaysia cải tổ trong lo sợ, tuyển Việt Nam đối diện ác mộng 06/02/2026 06:39

(PLO)- Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang ở trong thời điểm bất ổn, khi những nỗ lực cải tổ nội bộ nhằm đáp ứng các yêu cầu khắt khe từ FIFA sau bê bối làm giả giấy tờ liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch, ngay trước thềm tái đấu tuyển Việt Nam.

Vấn đề của Malaysia lúc này là những động thái của FAM có đủ thuyết phục FIFA dừng tay trước nguy cơ trừng phạt bổ sung nặng nề hay không, bất chấp Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) tạm dỡ bỏ án treo giò 7 cầu thủ nhập tịch. Điều đó cũng có nghĩa nhóm cầu thủ này có quyền ra sân trong chuyến làm khách tuyển Việt Nam trên sân Thiên Trường vào cuối tháng 3.

Nước cờ mạo hiểm của bóng đá Malaysia

Sau làn sóng chỉ trích dữ dội, toàn bộ ban chấp hành FAM đã quyết định tuyên bố từ chức. Bên cạnh đó, tổ chức này còn chủ động mời Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tham gia giám sát quá trình “thanh lọc nội bộ”, với kỳ vọng chứng minh thiện chí cải cách và tránh kịch bản bị FIFA đình chỉ hoạt động. Trên bề mặt, đây là bước đi hiếm thấy trong khu vực Đông Nam Á, nhưng dưới con mắt của giới quan sát quốc tế, mọi thứ vẫn chưa rõ ràng.

Các nhà phê bình đặt câu hỏi liệu AFC có thể đóng vai trò giám sát một cách hoàn toàn độc lập, trong bối cảnh các mối quan hệ chính trị - thể thao tại Malaysia vốn phức tạp và đan xen lợi ích. Tiến sĩ Faithal Hassan, nhà phê bình thể thao và giảng viên cao cấp tại Đại học Malaya, nhận định việc ban chấp hành từ chức là tín hiệu tích cực, dù muộn.

Các tuyển thủ nhập tịch Malaysia bị cho là giả mạo giấy tờ. Ảnh: TAFC.

Theo ông Hassan, FIFA không chỉ nhìn vào những hành động mang tính hình thức, mà tập trung sâu vào các vấn đề cấu trúc: cơ chế quản trị, minh bạch tài chính, xung đột lợi ích và khả năng tổ chức bầu cử công bằng. Trong khi đó, mô hình giám sát của AFC về bản chất vẫn cho phép FAM duy trì bộ khung thể chế cũ, khiến nguy cơ “bình mới rượu cũ” khó tránh khỏi.

Những câu hỏi chưa có lời giải vẫn tiếp tục xuất hiện, đặc biệt xoay quanh vai trò của tổng thư ký FAM Datuk Noor Azman Rahman, người vẫn tham gia trực tiếp vào quá trình làm việc với AFC. Trách nhiệm của các vị trí lãnh đạo danh dự, cũng như mức độ độc lập thực sự của AFC trong bối cảnh này, là những yếu tố mà FIFA chắc chắn sẽ xem xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Trong lúc FAM đang chạy đua với thời gian để tránh án phạt, một diễn biến quan trọng khác đã khiến cục diện trở nên phức tạp hơn. Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) mới đây đã cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia được trở lại thi đấu, sau khi xem xét lại các hồ sơ liên quan.

Trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2027, các tuyển thủ Việt Nam đã thua đậm chủ sân Bukit Jalil 0-4. Ảnh: TAFC.

Đáng chú ý phán quyết của CAS mở ra khả năng FIFA có thể nới lỏng, thậm chí rút lại một phần lệnh trừng phạt, nếu FAM chứng minh được sự tuân thủ và cải tổ thực chất.

Cầu thủ nhập tịch Malaysia vừa đá vừa run

Trong trường hợp FIFA “án binh bất động”, cuộc đua giành vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp. Đội tuyển Việt Nam, vốn đang cạnh tranh gay gắt với Malaysia, sẽ rơi vào thế cực kỳ bất lợi. Ở lượt đi ngày 10-6-2025, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã thua đậm 0-4 ngay tại Bukit Jalil, một trận đấu cho thấy sự vượt trội rõ rệt của Malaysia về thể lực, tốc độ và chiều sâu đội hình với 7 cầu thủ nhập tịch.

Theo thể thức cuộc chơi, để nuôi hy vọng giành vé đi tiếp, tuyển Việt Nam buộc phải thắng Malaysia với cách biệt tối thiểu 5 bàn ở trận lượt về diễn ra ngày 31-3. Đây là nhiệm vụ gần như bất khả thi trong điều kiện bình thường. Nếu Malaysia được phép sử dụng đầy đủ 7 cầu thủ nhập tịch vừa được CAS “bật đèn xanh”, thách thức vượt qua đối thủ như không tưởng.

Malaysia tái đấu Việt Nam ngày 31-3 mà không chắc tương lai của mình ở sân chơi châu Á ra sao. Ảnh: TAFC.

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bổ sung chất lượng chuyên môn cực kỳ tốt cho đội tuyển quốc gia về mặt chiến thuật và kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Điều đó khiến hy vọng tạo nên cú sốc của tuyển Việt Nam trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Ngay cả những người lạc quan nhất cũng thừa nhận rằng cơ hội gây địa chấn là cực thấp.

Nhưng ở chiều ngược lại, bóng đá Malaysia sẽ mất trắng khi FIFA bổ sung lệnh trừng phạt, nhẹ nhất cũng xử thua đội tuyển quốc gia của họ trong cả hai trận đấu với Việt Nam. Vì thế, các tuyển thủ nhập tịch vừa đá vừa run và làng bóng Malaysia hồi hộp không biết số phận mình ra sao là điều có thật.

Khi đồng hồ đang đếm ngược, cả Malaysia lẫn các đối thủ đều đang chờ đợi những động thái tiếp theo từ FIFA. Và với tuyển Việt Nam, bài toán không còn nằm ở chiến thuật hay tinh thần, mà chính là làm thế nào để đối diện một kịch bản khắc nghiệt nhất trong hành trình Asian Cup 2027.