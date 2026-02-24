Khai mạc giải Vô địch futsal nữ Đông Nam Á, Việt Nam - Úc (13 giờ 30 ngày 24-2): Khi Úc coi tuyển Việt Nam là “núi lớn” 24/02/2026 06:09

(PLO)-Tuyển Việt Nam là nhà vô địch tuyệt đối ở Đông Nam Á, còn Úc lần đầu tham dự...

Tuyển Việt Nam, nhà đương kim vô địch giải futsal nữ Đông Nam Á sẽ khởi đầu hành trình bảo vệ danh hiệu bằng trận mở màn gặp Úc. Úc xem tuyển Việt Nam là “núi lớn” mà thầy trò HLV Bruno Cannavan có nhiệm vụ phải có một kết quả tích cực.

HLV Bruno Cannavan của tuyển Úc chỉ dám nói chạm trán với nhà đương kim vô địch, tuyển nữ Việt Nam là mong có một kết quả tích cực chứ không dám nói đánh bại. Tuyển nữ Việt Nam hiện nay là đương kim vô địch giải Đông Nam Á lẫn SEA Games. Hai năm trước, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng đã đánh bại tuyển Thái Lan 2-1 trong trận chung kết tại Manila, Philippines để lên ngôi Đông Nam Á.

Tuyển nữ Việt Nam là nhà vô địch tuyệt đối ở giải Đông Nam Á và SEA Games 33. Ảnh:VFF

Giải Vô địch futsal nữ Đông Nam Á lần thứ hai này tổ chức tại Korat, thủ phủ tỉnh Nakhon Ratchasima của Thái Lan, đây là lần đầu tuyển Úc tham dự. Tuy nhiên đối với HLV Bruno Cannavan của tuyển Úc nó rất quan trọng, vì hiện nay ông đang đứng đầu đề án phát triển futsal nữ của LĐBĐ Úc, ông được bổ nhiệm làm HLV trưởng dẫn dắt đội tuyển tham dự giải này.

Hai bảng đấu của giải Vô địch futsal nữ Đông Nam Á lần thứ hai.

Lịch thi đấu vòng bảng của bảng A và B.

HLV Bruno Cannavan tuy lần đầu dẫn tuyển Úc dự giải nhưng ông đã tìm hiểu rất rõ về tuyển Việt Nam, ngoài là nhà đương vô địch 2 năm về trước khi đánh bại Thái Lan, thì ông cũng biết thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng cũng là đương kim vô địch SEA Games.

Chuẩn bị cho giải này, tuyển Việt Nam đã có chuyến tập huấn... xuyên tết Bính Ngọ tại Nhật Bản, tại đó đội đá hai trận giao hữu.

Tuyển Úc muốn có kết quả tích cực trước tuyển Việt Nam. Ảnh:AFF

Futsal nữ thế giới đã có World Cup mà lần thứ nhất nó diễn ra cuối năm 2025 tại Philippines. Các nước ASEAN quyết không để tuột hậu bằng việc đầu tư quyết liệt ngay từ đầu, trong đó có Việt Nam.

So với giải năm 2025 chỉ có năm đội đá vòng tròn, chọn đội nhất và nhì vào chung kết, giải Futsal Đông Nam Á năm nay có đến bảy đội tham dự.

Các cô gái Việt Nam sau chuyến tập huấn xuyên tết Bính Ngọ từ Nhật Bản trở về. Ảnh:TSN

Bảy đội chia làm hai bảng, bảng A (3 đội) gồm chủ nhà Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Bảng B (4 đội) gồm nhà đương kim vô địch tuyển Việt Nam, Myanmar, Úc và Philippines.

Trận ra quân, tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu đánh bại tuyển Úc. HLV Nguyễn Đình Hoàng cũng đã có nhiều thông tin về các cô gái Úc. Ông nhận xét: “Đó là đội khó chịu, họ khỏe, chơi futsal rất ổn, tính đồng đều rất cao và còn rất trẻ. Mục tiêu của Việt Nam là có 3 điểm".