AFC xếp tuyển Việt Nam đá chung kết bảng với Nhật nhưng đừng xem nhẹ Ấn Độ 26/02/2026 14:27

(PLO)- Asian Cup 2026 bóng đá nữ diễn ra từ ngày 1 đến 16-3, tuyển Việt Nam chạm trán với Nhật Bản có đúng chung kết bảng như... AFC sắp xếp?

Tuyển Việt Nam sẽ đá chung kết bảng C với Nhật Bản ở vòng chung kết Asian Cup 2026 bóng đá nữ? Từ vòng loại đến vòng chung kết các giải châu lục, AFC luôn chọn trong mỗi bảng đấu những đội có thứ hạng cao nhất sẽ đá lượt trận cuối.

Và VCK Asian Cup 2026 cũng là vòng loại World Cup 2027 (tại Brazil), tuyển nữ Việt Nam gặp tuyển nữ Nhật bản ở lượt trận cuối bảng C vào ngày 10-3. Trước đó, Việt Nam lần lượt gặp Ấn Độ (ngày 4-4) và Đài Loan (ngày 7-3).

Tuyển Ấn Độ đánh bại tuyển Thái Lan ngay tại Chiang Mai nên "Hổ xanh" Nam Á không phải dễ cho nữ Việt Nam. Ảnh: AFC

Bảng C, Nhật Bản có thứ hạng cao nhất, đến Việt Nam rồi Ấn Độ và Đài Loan. Tuyển nữ Ấn Độ do nữ HLV Amelia Valverde, 39 tuổi người Costa Rica dẫn dắt. Amelia Valverde - một cựu tuyển thủ bóng đá của quốc gia Trung Mỹ-Caribe - được xem là xuất sắc.

Chuẩn bị cho Asian Cup 2026/vòng loại World Cup 2027, vừa qua, tuyển Ấn Độ có chuyến tập huấn 1 tháng tại Thổ Nhĩ Kỳ và đá 6 trận giao hữu với các CLB nữ châu Âu, rồi sau đó bay thẳng sang Perth của Úc, nơi diễn ra các trận đấu bảng C Asian Cup 2026. Tuyển Ấn Độ muốn làm quen trước mọi thứ tại đấy, trong đó có sân bãi và thời tiết.

Các đội to,khỏe luôn là điều khó chịu cho tuyển Việt Nam. Ảnh:AFC

Tuyển Ấn Độ nhiều lần vô địch các giải Vô địch nữ khu vực Nam Á. Dù bóng đá nữ khu vực Nam Á không mạnh nhưng tuyển Ấn Độ thì khác xa. Các cô gái Ấn Độ cũng có biệt danh “Hổ xanh” từng gieo sầu cho tuyển Thái Lan.

Năm 2024, tuyển Ấn Độ đến Chiang Mai của Thái Lan dự vòng loại Asian Cup 2026 toàn thắng 3 trận, trong đó đặc biệt nhất là đánh bại chủ nhà Thái Lan 2-1.

Nữ Ấn Độ đánh bại được Thái Lan ngay trên đất Thái Lan thì họ cũng có thể đánh bại được Việt Nam trên đất Úc. Ấn Độ rất to, khỏe, đó là “chìa khóa” họ vượt qua vòng loại.

Thứ hạng FIFA của Ấn Độ là 65, rất thấp so với Việt Nam là 37. Nhưng điều này không hứa hẹn tuyển nữ Việt Nam chiến thắng. Ấn Độ rất mạnh, tinh thần thi đấu rất cao.

Asian Cup 2026 có 3 bảng đấu với 12 đội, sau vòng bảng chọn đội nhất và nhì cùng 2 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất vào tứ kết. Bốn đội thắng tứ kết vào bán kết có vé đi World Cup 2027, bốn đội thua đá vòng Play off chọn hai đội thắng dự World Cup 2027, hai đội thua đi tranh vòng Play off liên khu vực...

+ Lịch thi đấu bảng C của tuyển nữ Việt Nam:

Ngày 4-3: Việt Nam - Ấn Độ (18 giờ)

Ngày 7-3: Việt Nam - Đài Loan (12 giờ)

Ngày 10-3: Việt Nam - Nhật Bản (16 giờ).