AFC tạo nên nhánh đấu kỳ lạ, tuyển Việt Nam gặp khó 23/02/2026 06:09

Vòng chung kết bóng đá nữ châu Á 2026 (Asian Cup 2026) sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 16-3 tại Úc với 12 đội tham dự chia làm 3 bảng, mỗi bảng 4 đội. Đây cũng là vòng loại World Cup 2027. Tuyển Việt Nam rơi vào bảng C gặp các đối thủ Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Loan.

12 đội tuyển của khu vực châu Á sẽ tranh 6 suất trực tiếp dự World Cup 2027, cùng 2 suất dự vòng play-off liên lục địa. 4 đội vào bán kết Asian Cup 2026 sẽ có vé, trong khi đó 4 đội thua ở tứ kết tiếp tục chia 2 cặp thi đấu loại trực tiếp. 2 đội thắng sẽ đoạt 2 tấm vé trực tiếp còn lại, còn 2 đội thua dự vòng play-off liên lục địa. Ở môn bóng đá nữ, Nhật Bản, Úc, Trung Quốc, Triều Tiên và Hàn Quốc rất mạnh và gần như chắc chắn có 5 vé dự World Cup.

Ba bảng đấu và các nhánh đấu, nếu tuyển Việt Nam thua tứ kết và đá Play off (dành cho 4 đội thua tứ kết) khả năng sẽ gặp 1 trong 5 "bà chị" châu Á vô cùng thách thức.

Lúc này, khó khăn phát sinh với thầy trò HLV Mai Đức Chung với cách xếp nhánh thi đấu ở vòng knock-out của liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Theo đó, ở bảng C, Nhật Bản quá mạnh gần như chắc suất vào tứ kết với ngôi đầu bảng. Như vậy, Việt Nam, Ấn Độ và Đài Loan sẽ cạnh tranh nhau từ 1 đến 2 vé (nhì bảng và vé vớt cho 2 đội thứ ba xuất sắc nhất trong 3 bảng) để vào tứ kết.

Nếu nhì bảng C, Việt Nam sẽ vào tứ kết gặp đội nhất bảng B (nhiều khả năng là Trung Quốc hoặc Triều Tiên) gần như không có cơ hội thắng. Nếu thua ở tứ kết thì Việt Nam sẽ gặp đội thua ở cặp tứ kết (nhiều khả năng) giữa Úc hoặc Hàn Quốc, và cũng không có cửa thắng. Như vậy, có thể thấy, nếu nhì bảng C thì thầy trò HLV Mai Đức Chung quá khó tìm vé dự World Cup.

Tuyển Việt Nam không nằm trong nhóm 5 "bà chị" nên phải toan tính kỹ để săn thành công tấm vé World Cup thứ nhì liên tiếp.

Trong khi đó, điều nghịch lý là nếu Việt Nam vào tứ kết bằng suất vé vớt dành cho đội xếp thứ ba có thành tích xuất sắc thì mọi thứ lại thuận lợi hơn rất nhiều. Theo đó, Việt Nam sẽ gặp đội nhất bảng A ở tứ kết (khả năng cao là Úc và Hàn Quốc). Nếu thua, Việt Nam sẽ gặp đội thua ở tứ kết 3 là cặp đấu của đội nhất bảng C (nhiều khả năng là Nhật Bản) và đội thứ ba bảng A hoặc B (1 trong 4 đội Iran, Philippines, Bangladesh và Uzbekistan). Rõ ràng, đây là nhánh đấu dễ thở hơn khi Iran, Philippines, Bangladesh và Uzbekistan chỉ ngang tầm hoặc thua kém Việt Nam.

Các nhánh đấu của VCK Asian Cup 2026, ở vòng Play off (POs), tuyển Việt Nam sẽ gặp "bà chị" châu Á quá thách thức.

Bên cạnh đó, nếu thua ở cả 2 trận đấu loại trực tiếp, Việt Nam sẽ phải đá vòng play-off liên lục địa gặp các đối thủ mạnh khác từ châu Phi, châu Mỹ và châu Âu cũng không có cơ hội thắng. Từ những phân tích trên có thể thấy thầy trò HLV Mai Đức Chung có cơ hội cao hơn trong việc giành suất dự World Cup nếu vào tứ kết bằng suất vé vớt cho đội xếp thứ ba có thành tích xuất sắc nhất, thay vì vị trí nhì bảng C khó khăn hơn nhiều.