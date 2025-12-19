AFC chính thức thừa nhận sai lầm trọng tài ‘cướp’ bàn thắng của tuyển nữ Việt Nam 19/12/2025 13:33

(PLO)- Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức thừa nhận sai sót nghiêm trọng của tổ trọng tài trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games giữa tuyển nữ Việt Nam và Philippines, một sai lầm được xác định là đã trực tiếp tước đi một bàn thắng hợp lệ.

AFC đã phản hồi đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) về sai lầm nghiêm trọng của tổ trọng tài điều khiển trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 33 khiến tuyển nữ Việt Nam mất huy chương vàng.

Theo nội dung thông báo, AFC xác nhận việc không công nhận bàn thắng của tiền đạo Nguyễn Thị Bích Thùy là quyết định sai lầm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính công bằng của trận đấu. Cơ quan quản lý bóng đá châu Á cho biết họ đánh giá cao phản ánh từ phía VFF và cam kết sẽ tiến hành rà soát toàn bộ sự việc nhằm rút kinh nghiệm, đồng thời đưa ra các biện pháp cần thiết để hạn chế những sai sót tương tự trong các giải đấu sắp tới.

Dù vậy, AFC không công bố cụ thể hình thức kỷ luật nào đối với tổ trọng tài điều khiển trận đấu. Thay vào đó, họ cho biết vụ việc sẽ được xem xét trên cơ sở báo cáo chuyên môn của giám khảo trọng tài Yongmei Cui, người được phân công giám sát công tác trọng tài tại giải.

Tổ trọng tài đã phạm sai lầm nghiêm trọng ở trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

AFC cũng nhấn mạnh rằng dù SEA Games là sân chơi do Liên đoàn Đại hội Thể thao Đông Nam Á tổ chức, nhưng các giải đấu bóng đá vẫn chịu sự quản lý trực tiếp của AFC, bao gồm việc phân công trọng tài và áp dụng các tiêu chuẩn chuyên môn.

Tình huống gây tranh cãi xảy ra ở phút 29 của trận chung kết trên sân vận động Chonburi. Từ quả tạt bên cánh phải của Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Bích Thùy băng vào đánh đầu tung lưới Philippines. Tuy nhiên, ngay sau đó, trọng tài biên Chanthavong Phutsavan đã căng cờ báo việt vị, khiến trọng tài chính người Úc Rebecca Durcau không công nhận bàn thắng.

Những hình ảnh quay chậm được phát lại sau trận cho thấy Bích Thùy đứng trên hàng phòng ngự đối phương và hoàn toàn không rơi vào thế việt vị, càng làm dấy lên sự bức xúc từ phía đội tuyển nữ Việt Nam và người hâm mộ.

Tình huống không việt vị của Bích Thùy. Ảnh: CMH.

Do các trận đấu bóng đá tại SEA Games không áp dụng công nghệ hỗ trợ trọng tài video (VAR), nên quyết định trên sân của tổ trọng tài không thể được xem xét hay điều chỉnh lại. Đây được xem là một trong những nguyên nhân khiến sai sót nghiêm trọng không được khắc phục kịp thời, để lại hệ quả lớn cho cục diện trận đấu.

Sau tình huống bị từ chối bàn thắng, đội tuyển nữ Việt Nam không thể xuyên thủng mành lưới Philippines trong cả thời gian thi đấu chính thức lẫn hai hiệp phụ, dù tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm.

Các cô gái Việt Nam ngậm ngùi đứng sau Philippines vì lỗi của trọng tài. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Trận chung kết khép lại với tỷ số hòa 0-0 và phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Tại đây, Philippines giành chiến thắng 6-5, qua đó đoạt huy chương vàng, còn Việt Nam ngậm ngùi nhận tấm huy chương bạc trong sự tiếc nuối.

Việc AFC thừa nhận sai lầm của trọng tài phần nào giúp làm rõ những nghi vấn xoay quanh trận đấu, song không thể thay đổi kết quả chung cuộc. Dù vậy, phản hồi này được xem là cơ sở quan trọng để VFF tiếp tục kiến nghị về việc nâng cao chất lượng công tác trọng tài, cũng như thúc đẩy việc áp dụng VAR tại các giải đấu lớn trong khu vực, nhằm đảm bảo sự công bằng cho các đội bóng trong tương lai.