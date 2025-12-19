Được và mất của Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 19/12/2025 11:46

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh gửi lời cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí đã luôn đồng hành, phản ánh kịp thời, sinh động hành trình thi đấu của các vận động viên Việt Nam tại SEA Games 33, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao và niềm tự hào dân tộc tới đông đảo người hâm mộ trong nước.

Đoàn Thể thao Việt Nam đã xác định ba mục tiêu trọng tâm mang tính xuyên suốt cho toàn bộ chiến dịch SEA Games 33. Đầu tiên là giữ vững và nâng cao vị thế của thể thao Việt Nam trong nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á, phấn đấu giành khoảng 90 huy chương vàng, đồng thời bảo vệ thành tích của các đội tuyển bóng đá nam và nữ.

Mục tiêu thứ hai là tạo bước bứt phá rõ nét ở các môn thể thao trọng điểm, đặc biệt là nhóm môn Olympic. Song song với đó, mục tiêu thứ ba là xây dựng hình ảnh một đoàn Thể thao Việt Nam văn minh, chuyên nghiệp, kỷ luật và giàu bản sắc trong mắt bạn bè quốc tế.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh đánh giá những mặt mạnh và hạn chế của Thể thao Việt Nam ở đấu trường Đông Nam Á. Ảnh: TN.

Theo đánh giá của Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh, đến thời điểm hiện tại, đoàn Thể thao Việt Nam về cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu đề ra. Trên bảng tổng sắp huy chương, đoàn đã giành được 73 huy chương vàng; nếu tính thêm 5 huy chương vàng ở các môn biểu diễn, tổng số huy chương vàng đã đạt con số 78.

Trong những ngày thi đấu cuối 19-12, Thể thao Việt Nam vẫn còn nhiều cơ hội gia tăng thành tích ở các môn thế mạnh như vật, đấu kiếm, bắn súng, boxing, cầu mây, bơi đường dài và thể thao điện tử. Nếu đạt kết quả như kỳ vọng, chỉ tiêu khoảng 90 huy chương vàng hoàn toàn nằm trong tầm tay.

Riêng với môn bóng đá, đoàn Thể thao Việt Nam ghi dấu ấn đặc biệt khi cả ba đội tuyển đều góp mặt ở các trận chung kết. Việt Nam đã giành hai tấm huy chương vàng ở nội dung futsal nữ và đội tuyển U-22. Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh rằng nếu không có những yếu tố khách quan liên quan đến công tác trọng tài, đội tuyển bóng đá nữ hoàn toàn có thể bước lên bục cao nhất. Dù vậy, thành tích chung của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 33 vẫn được đánh giá là xuất sắc, trong đó nổi bật nhất là chức vô địch của U-22, phản ánh quá trình chuẩn bị bài bản và dài hơi.

U-22 Việt Nam giành chiếc huy chương vàng danh giá môn bóng đá nam SEA Games 33. Ảnh: TN.

Ở mục tiêu bứt phá các môn Olympic, ông Nguyễn Hồng Minh cho biết các kết quả đạt được rất tích cực. Trong tổng số huy chương vàng tính đến thời điểm hiện tại, các môn Olympic đã đóng góp khoảng 50 chiếc, chiếm gần 70%. Nếu tính thêm các môn trọng điểm nằm trong chương trình ASIAD 2026 như karate và cầu mây, tỷ lệ này còn cao hơn nữa.

Đánh giá về hình ảnh đoàn thể thao, Trưởng đoàn khẳng định các vận động viên Việt Nam đã thể hiện tinh thần thi đấu trung thực, cao thượng, ứng xử chuẩn mực và văn minh trong suốt thời gian diễn ra Đại hội. Ý chí chiến đấu vì màu cờ sắc áo, cùng phong thái thân thiện, chuyên nghiệp đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của đất nước và con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Bên cạnh những kết quả tích cực, ông Nguyễn Hồng Minh cũng thẳng thắn nhìn nhận những thách thức và hạn chế. Một số đội tuyển chưa đạt được chỉ tiêu huy chương như golf, judo, jujitsu, bắn cung hay xe đạp. Ngoài ra, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, xu hướng nhập tịch vận động viên và chất lượng chuyên môn cao của SEA Games đòi hỏi thể thao Việt Nam phải tiếp tục nâng tầm, hướng tới những mục tiêu lớn hơn tại ASIAD và Olympic.