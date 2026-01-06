U-23 Việt Nam thắng sốc Jordan và dấu ấn Kim Sang-sik 06/01/2026 20:35

Trước giờ thi đấu, không ít người hâm mộ vẫn mang trong mình cảm giác lo lắng. Trận giao hữu duy nhất của U-23 Việt Nam trước giải đã thua U-23 Syria 1-2, trong khi U-23 Jordan lại giành chiến thắng 2-1 chính đối thủ này. Sự so sánh ấy khiến nhiều người e ngại về khả năng cạnh tranh của đội bóng áo đỏ. Tuy nhiên, những băn khoăn nhanh chóng được xua tan khi U-23 Việt Nam bước vào trận với diện mạo tự tin và đầy chủ động.

U-23 Việt Nam sớm kết liễu đối phương

Quyết định nhân sự của HLV Kim Sang-sik trong đội hình xuất phát tạo nên nhiều tranh luận, nhưng cũng mở ra một cuộc chơi đầy cảm xúc cho Việt Nam. Việc chiến lược gia người Hàn Quốc mạnh dạn trao suất đá chính cho tiền vệ 18 tuổi Lê Phát, thay vì những gương mặt dày dạn kinh nghiệm như Lê Viktor hay Quốc Cường, cho thấy tư duy làm mới đội hình rất rõ ràng. Đó chính là niềm tin dành cho lớp cầu thủ trẻ đang lên.

Trong hệ thống ấy, Thái Sơn và Xuân Bắc đóng vai trò trụ cột ở trung tuyến, còn đội trưởng Khuất Văn Khang hoạt động rộng bên hành lang phải, tạo nên một hàng tiền vệ đủ chắc chắn để phòng ngự và đủ linh hoạt để tổ chức tấn công.

Đình Bắc giúp đội nhà sớm chiếm lợi thế sau bàn thắng từ chấm 11 mét. Ảnh: NAM TRUNG.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Việt Nam không hề tỏ ra lép vế trước đối thủ được đánh giá cao hơn về thể hình và thể lực. Các học trò của HLV Kim Sang-sik triển khai bóng gọn gàng, giữ cự ly đội hình hợp lý và sẵn sàng tăng tốc khi có khoảng trống. Jordan cầm bóng nhiều hơn, nhưng chính U-23 Việt Nam mới là đội tạo ra những tình huống nguy hiểm đầu tiên. Thủ môn Hajami đã có một hiệp đấu vất vả khi phải liên tục bay người cản phá các cú dứt điểm có độ sát thương cao của Khuất Văn Khang và Minh Phúc.

Sức ép dồn dập từ những pha bóng cố định cuối cùng cũng mang lại bước ngoặt. Từ một quả phạt góc do Đình Bắc thực hiện, bóng đi vào khu vực nhạy cảm trong vòng cấm Jordan và chạm tay hậu vệ Mohammad Tahah trong một tình huống rất khó quan sát. Trọng tài chính Choi Hyun-jai buộc phải nhờ đến VAR để đưa ra quyết định cuối cùng. Quả phạt đền được xác nhận cho U-23 Việt Nam và trên chấm 11 mét, Đình Bắc thể hiện sự lạnh lùng đáng nể, tung cú sút dứt khoát đánh bại Hajami.

Bàn thua đến theo cách đầy bất ngờ khiến U-23 Jordan choáng váng. Đội bóng Tây Á lập tức đẩy cao đội hình, tăng nhịp tấn công với hy vọng sớm tìm được bàn gỡ. HLV Omar Najhi liên tục chỉ đạo các học trò áp sát và tận dụng lợi thế thể hình trong những pha bóng bổng. Dù vậy, hàng phòng ngự của Việt Nam vẫn đứng vững. Các trung vệ chơi tỉnh táo, bọc lót cho nhau tốt, còn tuyến giữa tích cực tranh chấp, hạn chế tối đa không gian xử lý của đối phương.

Hậu vệ Hiểu Minh liên tiếp ghi bàn từ SEA Games đến giải châu Á. Ảnh: CCT.

Phút 42, Khuất Văn Khang thực hiện quả phạt góc bên cánh phải với điểm rơi khó chịu, Hiểu Minh băng vào đúng lúc và nhẹ nhàng đặt lòng bằng chân trái ở cự ly gần, nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thắng này như một cú đánh mạnh vào tinh thần của U-23 Jordan ngay trước giờ nghỉ.

Cuộc chinh phục của thầy trò Kim Sang-sik còn chông gai

Ở thế kèo trên, đáng tiếc cho U-23 Jordan không tạo ra tình huống nào thực sự khiến thủ môn Trung Kiên phải trổ tài. Điểm nhấn đáng kể nhất chỉ là cú sút phạt trực tiếp của Oashi từ ngoài vòng cấm, bóng đi dội xà ngang.

Trong thế bị dẫn trước hai bàn, U-23 Jordan buộc phải dâng cao đội hình tấn công. Họ cầm bóng nhiều, liên tục đưa bóng vào khu vực cấm địa, nhưng sự nôn nóng khiến các pha dứt điểm trở nên thiếu chính xác, thậm chí là cẩu thả. Thủ môn Trung Kiên hầu như không phải đối mặt với tình huống nguy hiểm nào thực sự rõ ràng. Hàng thủ Việt Nam làm việc với cường độ cao nhưng rất hiệu quả, duy trì được sự tập trung trong suốt thời gian dài.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam có trận thắng đầu tay đẹp mắt. Ảnh: NAM TRUNG.

Nhận thấy thế trận đã nằm trong tầm kiểm soát, HLV Kim Sang-sik lần lượt rút các trụ cột như Phi Hoàng, Thái Sơn, Khuất Văn Khang và Đình Bắc ra nghỉ, ưu tiên sự an toàn và bảo toàn tỷ số. Những sự thay đổi này giúp Việt Nam giữ được sự chắc chắn cần thiết cho đến khi trận đấu khép lại.

Trước giải đấu, HLV Kim Sang-sik từng khẳng định mục tiêu của ông và các học trò là giành vé vào tứ kết, đồng nghĩa với việc phải nằm trong hai vị trí dẫn đầu bảng A. Chiến thắng trước U-23 Jordan là bước khởi đầu thuận lợi, nhưng chặng đường phía trước vẫn đầy thử thách khi thầy trò ông Kim còn phải đối đầu với U-23 Kyrgyzstan và chủ nhà Saudi Arabia, những đối thủ không hề dễ chịu.

Sau hai chức vô địch Đông Nam Á liên tiếp, khát vọng của thầy trò Kim Sang-sik không dừng lại ở khu vực. Bóng đá trẻ Việt Nam đang hướng đến việc tạo nên dấu ấn tại sân chơi châu lục, nối tiếp giấc mơ từng được HLV Park Hang-seo thắp lên với chiến tích á quân lịch sử tại Thường Châu năm 2018.