HLV Kim Sang-sik nói thẳng nói thật trước giờ ‘tử chiến’ Jordan 06/01/2026 11:04

(PLO)- Đội tuyển U-23 Việt Nam đá trận mở màn gặp U-23 Jordan tại vòng chung kết U-23 châu Á 2026 và HLV Kim Sang-sik thừa hiểu phải có ít nhất 1 điểm mới có cửa đi tiếp ở bảng A, với hai trận sau còn gặp Kyrgyzstan cùng chủ nhà Saudi Arabia.

HLV Kim Sang-sik đã chia sẻ thẳng thắn về công tác chuẩn bị, tham vọng chuyên môn cũng như tinh thần sẵn sàng của U-23 Việt Nam khi bước vào sân chơi được đánh giá khắc nghiệt bậc nhất châu lục.

Rất xã giao, HLV Kim Sang-sik gửi lời chúc mừng năm mới đến truyền thông và người hâm mộ, đồng thời bày tỏ sự tự hào khi U-23 Việt Nam góp mặt trong nhóm 16 đội mạnh nhất châu Á. Theo chiến lược gia người Hàn Quốc, vòng chung kết U-23 châu Á luôn là giải đấu có tính cạnh tranh rất cao, nơi mọi đội bóng đều mang đến lực lượng tốt nhất cùng khát vọng khẳng định vị thế. Ông khẳng định U-23 Việt Nam bước vào giải với tinh thần cầu thị nhưng không e ngại thử thách, sẵn sàng chiến đấu ở từng trận đấu với mục tiêu rõ ràng là vượt qua vòng bảng và tiến vào tứ kết.

Nhắc đến kỳ tích Thường Châu năm 2018, ông thầy Hàn cho rằng việc so sánh giữa quá khứ và hiện tại là điều khó tránh, nhưng bối cảnh bóng đá đã thay đổi rất nhiều. Ông phân tích thế hệ cầu thủ, điều kiện tập luyện, công nghệ hỗ trợ và mức độ cạnh tranh ở châu Á hiện nay đều khác xa so với cách đây gần một thập kỷ.

Ông Kim cùng các học trò U-23 Việt Nam không e ngại bất kỳ đối thủ nào. Ảnh: EPA.

Chính vì vậy, mọi trận đấu tại giải lần này đều được dự báo vô cùng căng thẳng. Dù vậy, nhà cầm quân 50 tuổi tin tưởng đội bóng của ông đã có sự chuẩn bị bài bản về thể lực, chiến thuật lẫn tâm lý, đặc biệt là sự tự tin được tích lũy từ những thành tích gần đây của bóng đá trẻ Việt Nam.

Một trong những điểm được HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh là sức mạnh của tinh thần tập thể. Theo ông, quãng thời gian dài ăn ở, sinh hoạt và tập luyện cùng nhau giúp các cầu thủ gắn kết hơn, hiểu nhau hơn cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Sau chức vô địch SEA Games, ban huấn luyện luôn nhắc nhở các cầu thủ giữ đôi chân trên mặt đất, tránh tâm lý thỏa mãn. Ông cho rằng môi trường tại vòng chung kết U-23 châu Á khắc nghiệt hơn rất nhiều, đòi hỏi sự tập trung, bản lĩnh và niềm tin xuyên suốt giải đấu.

HLV Omar Najhi tôn trọng đối phương và vẫn giữ mục tiêu giành chiến thắng. Ảnh: EPA.

Ở phía đối diện, HLV Omar Najhi của U-23 Jordan dành sự tôn trọng lớn cho U-23 Việt Nam và coi trận ra quân là một thử thách thực sự. Theo ông, U-23 Jordan đã chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, từ lực lượng, thể lực đến chiến thuật, với mục tiêu giành kết quả thuận lợi ngay trận đầu để tạo đà tâm lý cho chặng đường tiếp theo.

Đáng chú ý, HLV Omar Najhi thừa nhận ông rất ấn tượng với sự tiến bộ nhanh chóng của bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây. Ông đánh giá U-23 Việt Nam sở hữu lối chơi hiện đại, giàu tốc độ và vừa bước vào giải với tư cách đội đương kim vô địch một đấu trường khu vực. Nhà cầm quân của Jordan đặc biệt nhắc đến các cầu thủ Đình Bắc, Phi Hoàng và Văn Khang, xem đây là những mũi tấn công nguy hiểm mà đội bóng Tây Á cần dè chừng.

Cuộc chạm trán giữa U-23 Việt Nam và U-23 Jordan sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ 30 ngày 6-1 theo giờ Việt Nam, mở màn cho hành trình đầy thử thách và nhiều kỳ vọng của thầy trò HLV Kim Sang-sik tại vòng chung kết U-23 châu Á 2026.