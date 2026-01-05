Nóng: Công bố danh sách U-23 Việt Nam dự U-23 châu Á, Vĩ Hào bị loại 05/01/2026 15:59

Chiều ngày 5-1, HLV trưởng Kim Sang-sik đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ U-23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U-23 châu Á 2026, trong đó, đáng tiếc nhất là trường hợp chia tay của chân sút Bùi Vĩ Hào, dù U-23 Việt Nam đang gặp khó khăn về lực lượng.

LĐBĐ Việt Nam (VFF) thông tin, so với danh sách sơ bộ đã đăng ký trước đó với Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), HLV Kim Sang-sik có một sự điều chỉnh đáng chú ý. Tiền vệ Nguyễn Lê Phát có tên trong đội hình danh sách chính thức, thay thế cho Bùi Vĩ Hào.

VFF lý giải, sự vắng mặt của tiền đạo Vĩ Hào là điều rất đáng tiếc, bởi dù rất nỗ lực tập luyện hồi phục và tham gia trận đấu “tổng duyệt” với U-23 Syria trước giải nhưng cầu thủ này chưa thể đảm bảo thể lực tốt nhất cho những trận đấu khó khăn sắp tới ở giải U-23 châu Á.

Sự vắng mặt của Bùi Vĩ Hào là điều rất đáng tiếc. ẢNH: VFF

Một vấn đề nhân sự khác, đó là Phạm Đình Hải được triệu tập bổ sung thay thế cho thủ môn Nguyễn Tân gặp chấn thương. Với sự nỗ lực của các bộ phận chức năng VFF cùng sự hỗ trợ của AFC và BTC nước chủ nhà Saudi Arabia, thủ môn này đã có visa chiều nay. VFF sẽ sắp xếp để thủ môn này sớm bay sang Saudi Arabia hội quân với đội U-23 Việt Nam. Trong khi đó, Thanh Nhàn vẫn có tên dù đang gặp chấn thương.

Vào lúc 18 giờ 30 ngày mai 6-1, U-23 Việt Nam sẽ đối đầu với Jordan ở trận mở màn giải U-23 châu Á. Với những thiệt thòi về nhân sự ngay trước ngày thi đấu, toàn đội phải rất nỗ lực và thể hiện bản lĩnh vượt qua khó khăn, trong bảng đấu còn có chủ nhà Saudi Arabia và Kyrgyzstan.

Danh sách chính thức 23 tuyển thủ U-23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U-23 châu Á (ẢNH: VFF)