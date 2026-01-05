Không ngờ U-23 Việt Nam sánh ngang kỷ lục của Hàn Quốc và Úc ở giải châu Á 05/01/2026 12:52

(PLO)- Vòng chung kết U-23 châu Á 2025 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 6-1 tại Saudi Arabia, nơi 16 đội tuyển trẻ ưu tú nhất lục địa bước vào cuộc đua kéo dài gần ba tuần để chạm tay vào chiếc cúp danh giá.

Trước thềm những trận cầu mở màn, AFC đã đưa ra hàng loạt con số và dữ kiện đáng chú ý, phác họa bức tranh toàn cảnh về một giải đấu châu Á hứa hẹn nhiều bất ngờ, cạnh tranh gay gắt và cả những cột mốc lịch sử có thể bị xô đổ.

Tâm điểm lớn nhất dĩ nhiên vẫn hướng về Nhật Bản. Chức vô địch năm 2024 giúp đội bóng xứ Mặt trời mọc trở thành tập thể đầu tiên hai lần đăng quang ở sân chơi U-23 châu Á. Bước vào giải năm nay, thầy trò HLV Go Oiwa tiếp tục mang theo sự tự tin lớn sau một vòng loại thuyết phục. Nhật Bản dễ dàng đứng đầu bảng B với 11 bàn thắng ghi được và chỉ hai lần để thủng lưới, qua đó nổi lên như ứng viên hàng đầu cho mục tiêu bảo vệ ngôi vương và thiết lập kỷ lục vô địch liên tiếp.

Dù vậy, xét về hiệu suất ghi bàn, Nhật Bản vẫn phải xếp sau Úc. Đội bóng đến từ châu Đại Dương là tập thể tấn công bùng nổ nhất vòng loại với 20 pha lập công. Jordan cũng cho thấy sức mạnh đáng gờm khi ghi tới 19 bàn, còn Qatar đạt con số 17.

Đội bóng trẻ Nhật Bản có tham vọng lần thứ 2 liên tiếp đăng quang giải châu Á. Ảnh: CCT.

Ở chiều ngược lại, U-23 Việt Nam gây chú ý theo cách rất riêng khi chỉ ghi bốn bàn thắng, thấp nhất trong số 11 đội giành ngôi nhất bảng. Tuy nhiên, số bàn thắng không phản ánh toàn bộ sức mạnh của đoàn quân áo đỏ. Thực tế, Việt Nam lại nằm trong nhóm những đội có chiến dịch vòng loại hoàn hảo. Toàn thắng cả ba trận, U-23 Việt Nam góp mặt trong danh sách bảy đội đạt thành tích tuyệt đối, bên cạnh Jordan, Nhật Bản, Qatar, Iran, Hàn Quốc và Syria.

Đáng chú ý hơn, Việt Nam cùng Úc và Hàn Quốc lập kỷ lục vượt qua vòng loại mà không để thủng lưới bất kỳ bàn nào. Thống kê này cho thấy sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự, yếu tố có thể trở thành vũ khí lợi hại của thầy trò HLV Kim Sang-sik khi bước vào những trận đấu mang tính loại trực tiếp.

Theo đó, U-23 Việt Nam với tư cách chủ nhà trong trận ra quân ngày 3-9-2025 đã thắng Bangladesh 2-0. Trận tiếp theo, học trò ông Kim qua mặt U-23 Singapore 1-0 và lặp lại tỉ số này ở trận tiếp Yemen.

Thái Sơn cùng đồng đội vượt qua vòng loại U-23 châu Á mà không để thủng lưới bàn nào. Ảnh: CCT.

Thêm một câu hỏi lớn được đặt ra là liệu bóng đá trẻ Đông Nam Á có thể tạo nên dấu ấn tại Saudi Arabia hay không. Trong sáu kỳ giải trước, các chức vô địch chỉ thuộc về Đông Á, Tây Á và Trung Á. Hai cường quốc bóng đá Nhật Bản và Hàn Quốc thống trị khu vực Đông Á, trong khi Iraq và Saudi Arabia đại diện cho Tây Á, còn Uzbekistan từng mang vinh quang về Trung Á.

Mùa này, Đông Nam Á vẫn được kỳ vọng thông qua hai đại diện Thái Lan và Việt Nam. Sau thành tích hạng tư đầy ấn tượng của Indonesia ở lần ra mắt gần nhất, người hâm mộ khu vực chờ đợi một thử thách thực sự dành cho các “ông lớn” châu lục.

Đáng chú ý nữa là Hàn Quốc tiếp tục khiến mọi đối thủ phải dè chừng. Đội bóng này chưa từng bị loại từ vòng bảng trong lịch sử giải đấu và luôn tiến ít nhất tới bán kết ở bốn kỳ đầu tiên tham dự. Ngay cả Nhật Bản cũng chưa thể sánh bằng thành tích ổn định đó, khi từng sớm dừng bước ở vòng bảng.

U-23 Hàn Quốc là ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch. Ảnh: CCT.

Giải đấu năm nay cũng đánh dấu cột mốc mở rộng về mặt lịch sử. Cộng hòa Kyrgyzstan và Lebanon lần đầu góp mặt ở vòng chung kết, nâng tổng số đội từng tham dự giải lên con số 27. Cả hai đều nuôi hy vọng tái hiện câu chuyện bất ngờ như Indonesia từng làm được.

Tất cả các đội sẽ hướng về trận chung kết tổ chức tại sân vận động Prince Abdullah Al Faisal Sports City, nơi cũng diễn ra chín trận đấu khác. Các sân King Abdullah Sports Hall, Prince Faisal Bin Fahd và Al Shabab tại Jeddah và Riyadh sẽ cùng nhau tạo nên bầu không khí sôi động cho ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất châu Á.