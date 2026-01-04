Hướng đến VCK U-23 châu Á: Đối thủ U-23 Việt Nam rất 'khủng', nhưng bóng đá không phải toán học 04/01/2026 12:35

(PLO)- Đội tuyển U-23 Jordan gửi thông điệp cứng đến U-23 Việt Nam bằng hai trận hòa Uzbekistan và Nhật Bản tại Qatar, trước thềm vòng chung kết (VCK) U-23 châu Á.

U-23 Jordan cũng như U-23 Việt Nam đến Qatar đá tập trước khi sang Saudi Arabia dự VCK U-23 châu Á.

Jordan chính là đối thủ đầu tiên bảng A của đội bóng trẻ Việt Nam, và cuộc chạm trán diễn ra lúc 18 giờ 30, ngày 6-1 trên sân King Abdullah Sport City tại Jeddah.

Nếu thầy trò HLV Kim Sang-sik sang rèn luyện ở Qatar có trận đá tập với U-23 Syria và thua 1-2, thì U-23 Jordan có hai trận tại đây. Trận giao hữu thứ nhất, U-23 Jordan hòa U-23 Uzbekistan 0-0 ( ngày 27-12-2025), và trận đá tập thứ hai hòa Nhật Bản 1-1 (ngày 1-1-2026).

U-23 Jordan, đối thủ đầu tiên ở bảng A của U-23 Việt Nam có hai trận giao hữu hòa Uzbekistan 0-0 và Nhật Bản 1-1 tại Qatar. Ảnh: CTP.

Cả Nhật Bản và Uzbekistan đều là những nền bóng đá có các tuyến trẻ rất chất lượng, có chiều sâu và nhiều tài năng và dày đặc ở các tuyến. Nên việc U-23 Jordan hòa hai thế lực hàng đầu châu Á đã cho thấy họ rất mạnh, với nội lực cao.

Tuy nhiên, bóng đá lại không phải toán học để suy luận theo quy luật bắc cầu. U-23 Jordan hòa Uzbekistan và Nhật Bản không có nghĩa họ không có kết quả tốt trước Việt Nam ngay trận đầu bảng A tối 6-1. Phía bên kia, chắc chắn HLV Kim Sang-sik sẽ “biết mình, biết người” để bày ra thế trận không thua thiệt đối thủ Jordan.

U-23 Việt Nam có trận giao hữu với Syria và thua 1-2 tại Qatar. Ảnh: CTP.

Hiện nay, thứ hạng FIFA của bóng đá Jordan và 64, cũng đứng trên Việt Nam (hạng 107) rất xa. Tuy nhiên, những dữ liệu đó chỉ có giá trị tham khảo mà thôi. Hồi Asian Cup 2019 tại UAE, tuyển Jordan vẫn có thứ hạng FIFA cực cao, nhưng bị thầy trò HLV Park Hang-seo tiễn về nước tại vòng 16 đội khi thắng 4-2 ở loạt luân lưu sau 120 phút hòa 1-1 đấy thôi.

Việt Nam đến với sân chơi châu lục lần này có nhiều điều cuốn hút người hâm mộ. Đặc biệt đội trẻ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của thầy Hàn Quốc đang thành công tuyệt đối ở sân chơi khu vực rồi bước ra châu lục.

HLV Omar Najhi (giữa) của Jordan rất tôn trọng bóng đá trẻ Việt Nam. Ảnh: TAFC.

Ở vòng loại U-23 châu Á này, bóng đá trẻ Việt Nam cũng toàn thắng (Yemen và Singapore cùng tỉ số 1-0,thắng Bangladesh 2-1). Tuy nhiên sân chơi vòng loại chưa thể hiện được nhiều về cách tài năng, cách bày binh bố trận của HLV Kim Sang-sik. Đến với giải châu Á, thầy trò ông Kim gặp những đối thủ Jordan, Saudi Arabia và Kyrgyzstan đều rất hay, giỏi, thể hình vượt trội. Nói chung đây là sân chơi mà HLV Kim Sang-sik buộc phải thể hiện tài xoay xở của mình để chứng minh năng lực của ông.

Về phía Jordan, HLV Omar Najhi cũng rất tôn trọng bóng đá Việt Nam bằng việc tìm hiểu những trận gần nhất của đội U-23. Chiến lược gia người Morocco này cho rằng, bảng A không có đội nào yếu, mỗi trận đấu phải vượt qua chính mình mới mong kết quả tốt.

HLV Omar Najhi cũng đánh giá U-23 Việt Nam có lối chơi rất đặc trưng, khó chịu và không phải dễ có kết quả tốt với đại diện Đông Nam Á này.