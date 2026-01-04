Rice bùng nổ, Arsenal làm mưa làm gió ở Ngoại hạng Anh 04/01/2026 08:12

(PLO)- Arsenal tiếp tục cho thấy bản lĩnh của ứng viên vô địch khi giành chiến thắng ngược dòng đầy kịch tính 3-2 trên sân của Bournemouth ở vòng 20 Ngoại hạng Anh mùa giải 2025-2026.

Trong một trận đấu nhanh đến nghẹt thở tại sân Vitality, tiền vệ Declan Rice đã tỏa sáng rực rỡ với cú đúp, trở thành nhân vật trung tâm giúp Pháo thủ Arsenal ra về với trọn vẹn 3 điểm.

Cuộc so tài diễn ra chóng mặt ngay từ những phút đầu, khi cả hai đội thay nhau đẩy nhịp độ trận đấu lên cao và Bournemouth bất ngờ là đội tạo ra lợi thế trước. Phút thứ 10, Evanilson tận dụng sai lầm tai hại của Gabriel Magalhaes, khi trung vệ người Brazil có đường chuyền về quá cẩu thả vào chân anh, để dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Bàn thua sớm buộc Arsenal phải đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ. Sức ép liên tục cuối cùng cũng mang lại kết quả. Chỉ sáu phút sau, Gabriel Magalhaes đã kịp thời sửa sai. Từ một tình huống phạt góc, cú dứt điểm của tiền vệ Gabriel Martinelli bị thủ môn Djordje Petrovic cản phá, nhưng hậu vệ Gabriel có mặt đúng lúc để đá bồi, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Gabriel Magalhaes sau khi thành "tội đồ" với bàn thua biếu không cho Bournemouth đã kịp thời lập công chuộc lỗi. Ảnh: EPA.

Sau giờ nghỉ, Arsenal chơi mạch lạc và kiểm soát thế trận tốt hơn. Phút 54, Declan Rice ghi dấu ấn đầu tiên. Nhận đường chuyền tinh tế của đội trưởng Martin Odegaard, tiền vệ người Anh tung cú sút gọn gàng trong vòng cấm, đánh bại thủ môn Bournemouth và giúp Arsenal vươn lên dẫn trước.

Chưa dừng lại ở đó, Rice tiếp tục gieo sầu cho đội chủ nhà. Phút 71, từ pha phối hợp nhanh bên cánh phải, Bukayo Saka căng ngang chuẩn xác để Rice băng vào dứt điểm một chạm, nâng tỷ số lên 3-1 và hoàn tất cú đúp cá nhân.

Dù bị dẫn hai bàn, Bournemouth không buông xuôi. Phút 76, Eli Junior Kroupi tạo nên khoảnh khắc bùng nổ với cú sút xa đẹp mắt, rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3 và khiến bầu không khí trên sân Vitality trở nên căng thẳng.

Declan Rice tỏa sáng rực rỡ với cú đúp vào lưới chủ nhà Bournemouth. Ảnh: EPA.

Những phút còn lại chứng kiến nỗ lực tấn công của Bournemouth xen lẫn các pha phản công nguy hiểm từ Arsenal. Tuy nhiên, không có thêm bàn thắng nào được ghi. Tiếng còi mãn cuộc vang lên khép lại trận đấu đầy kịch tính.

Chiến thắng này giúp Arsenal tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh với 48 điểm sau 20 trận, hơn Aston Villa (đanh bại Nottingham Forest 3-1) sáu điểm. Dù vậy, khoảng cách có thể bị thu hẹp nếu Manchester City giành chiến thắng trước Chelsea trong trận đấu diễn ra vào sáng ngày 5-1.