Arsenal bứt tốc nghẹt thở, Man City giảm sâu cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh

(PLO)- Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đang bước vào giai đoạn tăng tốc và Arsenal nổi lên như ứng viên sáng giá nhất sau loạt kết quả ấn tượng ở vòng đấu gần nhất, trong lúc cơ hội của Man City giảm sâu.

Chiến thắng đậm đà Aston Villa 4-1 đã giúp Pháo thủ Arsenal củng cố ngôi đầu bảng và khiến cán cân cuộc đua nghiêng rõ rệt về phía thầy trò Mikel Arteta. Theo mô phỏng mới nhất từ siêu máy tính của Opta, khả năng Arsenal đăng quang mùa này đã vọt lên mức 79%. Con số này phản ánh phong độ ổn định, lối chơi ngày càng hoàn thiện và lợi thế điểm số mà đội bóng Bắc London đang nắm giữ.

Ở chiều ngược lại, Manchester City chứng kiến cơ hội đăng quang của mình giảm mạnh xuống còn 16,7% sau trận hòa không bàn thắng đáng thất vọng trước Sunderland.

Aston Villa vẫn duy trì vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng và đang có mùa giải đáng khen ngợi, tuy nhiên cơ hội để đội bóng này tạo nên cú sốc lớn chỉ dừng lại ở mức 4,1%. Khoảng cách về lực lượng, kinh nghiệm và chiều sâu đội hình khiến họ khó lòng bám đuổi thầy trò Arteta và Man City trong chặng nước rút.

Thầy trò Arteta gia tăng cơ hội vô địch Premier League. Ảnh: EPA.

Tuần thi đấu sắp tới được xem là thời cơ vàng để Arsenal tiếp tục nới rộng lợi thế. Pháo thủ sẽ ra sân sớm hơn các đối thủ cạnh tranh khi tiếp đón Bournemouth vào ngày 3-1. Trên lý thuyết, đây là đối thủ bị đánh giá thấp hơn đáng kể và nếu giành trọn 3 điểm, Arsenal hoàn toàn có thể tạo ra cách biệt lên tới 7 điểm, ít nhất là tạm thời.

Áp lực khi đó sẽ được đẩy sang phía Manchester City, đội phải chạm trán Chelsea vào ngày hôm sau. Một cú sảy chân của thầy trò Pep Guardiola trong bối cảnh Arsenal toàn thắng sẽ khiến cuộc đua vô địch trở nên vô cùng khó lường với đội chủ sân Etihad.

Haaland và đồng đội có phong độ thất thường ở giai đoạn nước rút. Ảnh: EPA.

Lịch sử vẫn luôn là điều khiến các cổ động viên Pháo thủ vừa hy vọng vừa lo lắng. Lần gần nhất Pháo thủ bước lên đỉnh cao Ngoại hạng Anh đã diễn ra từ mùa giải 2003-2004, mùa bóng đi vào huyền thoại với thành tích bất bại suốt cả mùa. Kể từ đó, Arsenal nhiều lần được xem là ứng viên nặng ký, thậm chí không ít lần dẫn đầu bảng xếp hạng vào dịp Giáng sinh và năm mới.

Dẫu vậy, thống kê không mấy vui là trong bốn mùa giải từng đứng đầu vào ngày Boxing Day, Arsenal đều không thể giữ vững lợi thế để lên ngôi khi mùa giải khép lại. Lần này, với phong độ thuyết phục và sự ổn định hiếm thấy, người hâm mộ Pháo thủ đang tin rằng lịch sử có thể rẽ sang một hướng khác.