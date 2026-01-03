Bóng đá Argentina rúng động trước thềm World Cup: Messi chỉ là... con bò sữa 03/01/2026 13:53

(PLO)-Trụ sở liên đoàn bóng đá Argentina là nơi cất giấu tài sản rửa tiền của quan chức, Messi là con bò sữa mang tiền về cho lãnh đạo nền bóng đá nước này.

Sáu tháng nữa, tuyển Argentina bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch World Cup, nhưng “kiến trúc thượng tầng" bóng đá Argentina đang rúng động trên quy mô toàn thế giới.

Mọi thứ bắt đầu từ tháng 3-2024 khi cựu danh thủ Carlos Tevez viết dòng trạng thái trên trang xã hội Twitter sau khi đến trụ sở LĐBĐ Argentina (AFA), một dinh thự rộng bao la, kín cổng cao tường ở khu trung tâm thủ đô Buenos Aires tại quận Pilar.

Trụ sở LĐBĐ Argentina (AFA) bị phong tỏa để cơ quan điều tra tiếp cận hồ sơ, lục soát.

Dòng trạng thái của Carlos Tevez thể hiện những hoài nghi bên trong biệt thự rộng kín cổng cao tường đầy bí ẩn ấy. Tevez quả quyết anh nhìn thấy nhiều quan chức bóng đá AFA cất giấu nhiều túi xách đựng tiền rồi đem đi chôn trong khu biệt thự ấy, cùng với đó là Tevez đếm có đến hàng chục chiếc ô tô siêu sang để trong đó...

Messi là "con bò" sữa mang tiền về cho AFA. Ảnh:SCMP.

Ba ngày sau dòng trạng thái ấy, cảnh sát Argentina đã dùng trực thăng để quay toàn cảnh khu biệt thự được gọi bằng cái tên Piler Villa và phát hiện có 54 chiếc ô tô siêu sang mang thương hiệu như Porsche, Audi, Ferrari, Lamborghini, Range Rovers...

Và những ngày này, Cảnh sát Argentina đã “tổng tiến công” vào trụ sở AFA, lục soát rất nhiều thứ, ngoài những ô tô, túi xách to đựng tiền, các tủ hồ sơ được khám xét và cho thấy rất nhiều lãnh đạo CLB cũng rửa tiền và các hồ sơ cảnh sát thu giữ tại trụ sở AFA đã nói lên tất cả.

Báo chí Argentina cũng đã theo chân cảnh sát, cơ quan điều tra đi vào bên trong trụ sở rồi phát hiện nhiều thứ không thể tin nổi. Đây là vụ án hình sự thuộc loại "cá mập" ngay trụ sở AFA, một vụ tai tiếng cực lớn. Dự báo là nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến đội tuyển Argentina đang chuẩn bị cho World Cup 2026. Hàng loạt cựu quan chức và quan chức đương nhiệm sẽ phải đối mặt chất vấn của cơ quan điều tra.

Chủ tịch AFA, ông Chiqui Tapia, Thủ quỹ Pablo Toviggino đã được kết luận liên quan đến các đường dây rửa tiền và trốn thuế 13 triệu USD. Hàng loạt quan chức đương nhiệm khác của AFA đang bị điều tra. Riêng ông Chủ tịch AFA Tapia nhiều lần đi đến trụ sở AFA, gọi là Pilar Villa này bằng trực thăng cá nhân, ông mang nhiều túi quà khủng đến tặng cho thuộc cấp của mình.

Báo chí được vào bên trong trong trụ sở AFA cùng cảnh sát điều tra. Ảnh:SCMP.

Hồi năm 2017, Bộ Tư pháp Argentina đề nghị AFA và Ban tổ chức giải Argentina trao trả cho các bên liên quan nửa tỉ USD về cách chia phần trong làm ăn sau những đợt thanh tra.

Vụ tai tiếng khủng mới này là phát pháo đầu tiên, trở thành tâm điểm của những vụ tai tiếng khủng ở một liên đoàn lớn như AFA, vốn lâu nay có rất nhiều vụ tai tiếng, biển thủ nhưng nó như một “pháo đài bất khả xâm phạm”. Ông Alan Wider một luật sự có công ty luật tại Buenos Aires đã nói: “Messi cũng chỉ là “con bò sữa” của AFA mà thôi.