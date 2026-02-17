Ngày đầu năm mới, đường sá TP.HCM 'sống chậm', thông thoáng hơn

Theo ghi nhận của PV PLO, đường sá TP.HCM trong ngày Mùng 1 Tết thông thoáng, khác hẳn với tình trạng đông đúc thường nhật.
Các tuyến đường vốn ùn ứ như Xa lộ Hà Nội, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Hữu Cảnh, Phạm Văn Đồng nay cũng vắng xe đến "lạ".
Khung cảnh thoáng đãng, có phần trầm lắng, bình yên, nhịp sống có phần chậm hơn.
Chị Trần Mỹ Lệ, du khách tới TP.HCM cho biết dịp Tết này gia đình chọn TP.HCM đi du xuân. Năm nay thời tiết mát mẻ, không khí thoáng đãng, rất thích hợp để gia đình đi chơi Tết.
Các tuyến đường TP.HCM ngày Tết: