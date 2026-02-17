Đô thị

Ngày đầu năm mới, đường sá TP.HCM 'sống chậm', thông thoáng hơn

(PLO)- Đường sá TP.HCM thông thoáng trong ngày đầu năm mới.
Theo ghi nhận của PV PLO, đường sá TP.HCM trong ngày Mùng 1 Tết thông thoáng, khác hẳn với tình trạng đông đúc thường nhật.

Các tuyến đường vốn ùn ứ như Xa lộ Hà Nội, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Hữu Cảnh, Phạm Văn Đồng nay cũng vắng xe đến "lạ".

duong-sa-012.jpg
Đường sá TP.HCM thông thoáng ngày Tết.

Khung cảnh thoáng đãng, có phần trầm lắng, bình yên, nhịp sống có phần chậm hơn.

Chị Trần Mỹ Lệ, du khách tới TP.HCM cho biết dịp Tết này gia đình chọn TP.HCM đi du xuân. Năm nay thời tiết mát mẻ, không khí thoáng đãng, rất thích hợp để gia đình đi chơi Tết.

Các tuyến đường TP.HCM ngày Tết:

duong-sa-11.jpg
Cầu Sài Gòn thông thoáng ngày Mùng 1 Tết.
duong-sa-10.jpg
Các tuyến đường đều vắng bóng xe cộ.
duong-sa-09.jpg
Đường sá TP.HCM thông thoáng.
duong-sa-08.jpg
Các tuyến đường vốn ùn ứ nay thông thoáng.
duong-sa-07.jpg
duong-sa-06.jpg
duong-sa-05.jpg
Thời tiết mát mẻ thích hợp cho người dân đi du xuân.
duong-sa-03.jpg
Đường Phạm Văn Đồng thông thoáng.
duong-sa-04.jpg
Các tuyến đường vốn ùn ứ nay thông thoáng.
duong-sa-02.jpg
duong-sa-01.jpg
ĐÀO TRANG
