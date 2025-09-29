Đường sá Quảng Trị ngổn ngang sau khi bão số 10 quét qua 29/09/2025 10:53

(PLO)- Sau khi bão số 10 quét qua, nhiều xã, phường phía Bắc tỉnh Quảng Trị, đường sá ngổn ngang, cây xanh, cột điện gãy đổ, mái tôn bị cuốn bay.

Sáng 29-9, ghi nhận tại nhiều xã, phường tại phía Bắc tỉnh Quảng Trị là khung cảnh tan hoang, ngổn ngang cây cối ngã đổ, mái tôn bay, nhà tốc mái... sau khi bão số 10 quét qua.

Nhiều tuyến đường ở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cây cối đổ rạp sau khi bão số 10 quét qua. Ảnh: BẢO THIÊN

Tại phường Đồng Hới, nhiều tuyến phố trung tâm hàng loạt cây xanh bị bão quật ngã đổ, bật gốc. Nhiều mái tôn của nhà dân, cửa hàng bị cuốn bay xuống đường, một số sạp hàng bị đổ sập.

Theo ghi nhận của PLO, tại một số tuyến đường Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Hữu Cảnh, Trần Hưng Đạo (phường Đồng Hới)…, nhiều cây xanh bật gốc chắn ngang lòng đường gây ách tắc giao thông cục bộ.

Theo đó, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng tại Đồng Hới đã khẩn trương thu dọn cây xanh gãy đổ, cùng các biển hiệu quảng cáo bị gió cuốn ra đường để sớm khôi phục lưu thông.

Nhân viên Trung tâm công viên cây xanh Đồng Hới khẩn trương thu dọn, khắc phục hậu quả bão số 10 vào sáng 29-9. Ảnh: B.T

Tại các xã Bắc Gianh, Phú Trạch, Quảng Trạch… cũng ghi nhận tình trạng nhiều cây xanh, cột điện gãy đổ do ảnh hưởng của bão vào đêm qua và rạng sáng nay 29-9.

Một số hình ảnh do phóng viên PLO ghi nhận:

Biển chỉ dẫn trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Quán Hàu, tỉnh Quảng Trị bị gãy đổ. Ảnh: B.T

Mái tôn của người dân ở phường Bắc Gianh bị gió bão quật đổ. Ảnh: B.T

Một sạp bày bán bánh trung thu tại đường 23/8, phường Đồng Hới bị đổ sập. Ảnh: B.T

Cây xanh trên đường Quang Trung, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị bị bật gốc. Ảnh: B.T

Biển chỉ đường, cây xanh trên đường Ngô Đức Kế và Phạm Tu bị gãy đổ. Ảnh: B.T

Tuyến đường vào Đồn biên phòng Roòn cây xanh, đèn điện gãy đổ ngổn ngang. Ảnh: B.T

Tại xã Phú Trạch, hệ thống đường điện bị gãy đổ, hư hỏng nặng. Ảnh: B.T

Một cột điện bị gãy đổ kéo theo đường điện vào nhà dân tại Quảng Trạch. Ảnh: B.T

Cột điện gãy đổ trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Phú Trạch. Ảnh: B.T