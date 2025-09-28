An ninh trật tự

Cùng mẹ dắt trâu đi tránh lũ, 1 học sinh ở Quảng Trị bị nước cuốn trôi

(PLO)- Khi đang cùng mẹ dắt trâu qua khe lên chỗ cao tránh lũ, cháu Đ không may bị nước cuốn trôi mất tích.
Chiều 28-9, thông tin từ UBND xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, cho biết xã này đang huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm một học sinh cấp ba bị nước cuốn trôi mất tích.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ 15 phút, ngày 28-9, cháu TTĐ (16 tuổi, là học sinh cấp ba) cùng mẹ đi dắt trâu lên vùng an toàn để tránh trú lũ.

Khi đang đi qua khe Mụ Dì trên địa bàn xã Kim Phú, cháu Đ không may bị nước cuốn trôi, mất tích.

Cùng mẹ dắt trâu đi tránh lũ, 1 học sinh ở Quảng Trị bị nước cuốn trôi mất tích
Các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm cháu Đ. Ảnh: XP

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng chức năng, phương tiện tổ chức tìm kiếm.

Tuy nhiên, do thời tiết mưa lớn và nước lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện, các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cháu Đ.

BẢO THIÊN
