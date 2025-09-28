Vụ 2 tàu cá TP.HCM gặp nạn: 1 thuyền viên ôm trụ nổi giữa biển, 2 người mất tích 28/09/2025 12:10

(PLO)- Thuyền bị sóng đánh chìm, một thuyền viên đang ôm vào trụ nổi trên biển, 2 người mất tích

Đến trưa 28-9, công tác cứu nạn 3 thuyền viên còn lại trong vụ 2 tàu cá TP.HCM gặp nạn khi ở Quảng Trị đang được các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai thực hiện.

Trong 2 tàu gặp nạn này, 1 tàu đã được người dân và lực lượng chức năng tiếp cận ứng cứu đưa 8 người vào bờ an toàn. Còn 1 tàu gồm 3 thuyền viên bị sóng đánh chìm.

Hình ảnh một người đàn ông đang ôm ở trụ nổi (bên cạnh icon hình trái tim), đợi lực lượng chức năng ứng cứu.

Đến nay, một thuyền viên đang ôm trụ nổi cách bờ biển hơn 700m, theo quan sát qua ống nhòm thì người này vẫn đang đứng ôm vào trụ trong thời gian chờ lực lượng chức năng ứng cứu; còn 2 người mất tích vẫn đang được tìm kiếm.

Lực lượng chức năng đã lập nhiều phương án để tiếp cận cứu nạn, trong đó phương sử dụng máy bay không người lái mang để tiếp cận được đặt ra. Tuy nhiên, do gió lớn nên việc này chưa thể triển khai.

Sáng cùng ngày, ông Lê Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cùng lãnh đạo địa phương và các cơ quan cứu hộ có mặt tại hiện trường để chỉ đạo việc cứu nạn.

Ông Lê Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy (ở giữa), cùng ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh (bên phải) đang theo dõi vụ việc.

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, vì thời tiết mưa và sóng lớn nên việc tiếp cận thuyền viên đang ở trên trụ nổi rất khó khăn. Hiện, lực lượng chức năng đang chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị để sẵn sàng ứng cứu khi thời tiết thuận lợi hơn.