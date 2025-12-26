Ông Lê Ngọc Sơn làm Chủ tịch HĐTV PVN 26/12/2025 16:39

Chiều nay, 26-12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Sơn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - PVN) giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 26-12-2025.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định điều động ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN, về công tác tại Bộ Công Thương, giao quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương kể từ ngày 20-12.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Sơn, Tổng Giám đốc Petrovietnam, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Petrovietnam. Ảnh: VGP

Ông Lê Ngọc Sơn sinh năm 1972, quê quán Thanh Hoá. Trình độ chuyên môn là Thạc sỹ Đánh giá và Quản lý mỏ dầu khí; Kỹ sư Công nghệ khoan khai thác dầu khí.

Tân Chủ tịch PVN Lê Ngọc Sơn có quá trình công tác gần 30 năm trong ngành dầu khí với nhiều vị trí công tác khác nhau.

Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc PVN, ông Lê Ngọc Sơn từng giữ nhiều chức vụ như Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, Tổng Giám đốc Chi nhánh Tập đoàn - Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc và nhiều chức vụ khác trong Tập đoàn.