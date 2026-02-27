Ông Trần Hồng Thái điều hành Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 27/02/2026 21:38

(PLO)- Ông Trần Hồng Thái, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, được giao điều hành hoạt động của Viện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký các quyết định về nhân sự lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Cụ thể, Thủ tướng có quyết định giao ông Trần Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, điều hành hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh chủ tịch cơ quan này theo quy định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao ông Trần Hồng Thái, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, điều hành hoạt động của Viện. Ảnh: VGP

Thủ tướng cũng quyết định ông Châu Văn Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, thôi giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, để bố trí công tác khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Theo đó, ông Châu Văn Minh thôi giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Hồng Thái (sinh năm 1974, quê ở Hà Tĩnh) tốt nghiệp đại học tại Nga, bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành khoa học Trái đất và toán học tại Đại học Tổng hợp Heidelberg (Liên bang Đức).

Trước đó, ông từng công tác tại Viện Khí tượng thủy văn và giữ các vị trí Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, Phó Tổng cục trưởng rồi Tổng Cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn, Thứ trưởng Bộ KH&CN.

Cuối tháng 8-2024, ông được điều động, chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng thời gian này, HĐND tỉnh Lâm Đồng cũng đã bầu ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi sắp xếp bộ máy và sáp nhập tỉnh, ông Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, được chỉ định giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đầu tháng 9-2025, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.