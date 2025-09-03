Ông Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhận nhiệm vụ mới 03/09/2025 14:27

(PLO)- Ông Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng, được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ông Trần Hồng Thái (sinh năm 1974, quê Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) tốt nghiệp đại học tại Nga, bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành khoa học Trái đất và toán học tại Đại học Tổng hợp Heidelberg (Liên bang Đức).

Trước đó, ông từng công tác tại Viện Khí tượng thủy văn và giữ các vị trí Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia; Phó Tổng cục trưởng rồi Tổng Cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn, Thứ trưởng Bộ KH&CN.

Cuối tháng 8-2024, ông được điều động, chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng thời gian này, HĐND tỉnh Lâm Đồng cũng đã bầu ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.