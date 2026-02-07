Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ đi kiểm tra tổ chức Đảng trực thuộc vào tháng 3 07/02/2026 19:00

(PLO)- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh cho biết trong tháng 3 sẽ có 22 đoàn kiểm tra do các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm Trưởng đoàn đi kiểm tra 40 tổ chức Đảng trực thuộc.

Chiều 7-2, tại Hội nghị quán triệt toàn quốc, ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trình bày chuyên đề về đổi mới công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV.

Ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh: QH

Nhiều cách làm mới trong kiểm tra, giám sát

Trong phần trình bày, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh kiểm tra, giám sát luôn là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng. Đây là nhiệm vụ của toàn Đảng, trước hết là của các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng. Thời gian qua, công tác này góp phần quan trọng bảo vệ đường lối của Đảng, giữ vững kỷ cương và từng bước kiểm soát, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Công tác kiểm tra, giám sát đã đấu tranh không khoan nhượng với tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những biểu hiện “lợi ích nhóm”, “tư duy nhiệm kỳ”, tha hóa quyền lực.

“Thời gian qua, nhất là trong năm 2025, công tác kiểm tra, giám sát đã có nhiều cách làm mới. Qua đó, nâng cao hiệu quả thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng”, ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng đặt ra ở mức độ cao hơn. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra, ông Trần Sỹ Thanh cho biết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ này tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, việc kiểm tra, giám sát phải thực hiện chủ động, thường xuyên, kiên trì, quyết liệt, trong đó lấy phòng ngừa, xây là chính. Ngành chuyển trọng tâm sang giám sát thường xuyên để chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn.

Ông nói: “Nghị quyết Đại hội XIV và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm đã yêu cầu đẩy mạnh việc chuyển trọng tâm sang giám sát thường xuyên, chuyển từ bị động sang chủ động ngay từ đầu”.

Ngành kiểm tra cũng sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước chuyển sang giám sát trên dữ liệu để nâng cao hiệu lực, không để xảy ra "khoảng trống" hay "vùng tối".

Các đại biểu tham dự tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: QH

22 đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra 40 tổ chức Đảng trực thuộc trong tháng 3

Về nhiệm vụ và phương thức triển khai, ông Trần Sỹ Thanh đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp thời gian tới cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ. Trong đó cần xây dựng cơ chế giám sát hiệu quả, có khả năng cảnh báo sớm, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa từ cơ sở, không để hạn chế quyết điểm tích tụ thành vi phạm lớn và nghiêm trọng.

Đồng thời, giám sát việc giải quyết những vấn đề nóng mà dư luận quan tâm, những vấn đề lớn hệ trọng, những nội dung phức tạp cần toàn bộ hệ thống chính trị tập trung tháo gỡ.

Đáng chú ý, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông tin ngay sau Đại hội XIV, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo xây dựng chương trình kiểm tra toàn khóa XIV và năm 2026. Trong tháng 3-2026, 22 đoàn kiểm tra do các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm trưởng đoàn sẽ đi kiểm tra 40 tổ chức Đảng trực thuộc.

“Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư trực tiếp làm trưởng một đoàn kiểm tra, thể hiện quyết tâm chính trị rất cao” – ông Thanh nói.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xây dựng chương trình công tác của đơn vị cũng như chương trình hành động của toàn ngành kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV cùng các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị...

Còn tại địa phương, đơn vị, ông Trần Sỹ Thanh đề nghị các nội dung giám sát cần tập trung vào các vấn đề dư luận quan tâm như vận hành chính quyền hai cấp, các dự án trọng điểm, phòng, chống lãng phí trong mua sắm và quản lý tài sản công, công tác cán bộ...

Về phương thức, cấp ủy cần linh hoạt trong giám sát thường xuyên, nắm bắt tình hình trực tiếp hoặc qua phần mềm giám sát. Riêng với quy trình kiểm tra dấu hiệu vi phạm, do liên quan đến hậu quả pháp lý nên phải thực hiện nghiêm ngặt theo quy định, không vận dụng, không sáng tạo.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo cán bộ và phối hợp liên thông dữ liệu giữa ngành kiểm tra với các cơ quan thanh tra, kiểm toán, nội chính sẽ được tăng cường để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.