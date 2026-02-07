Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chấm dứt lối làm việc quan liêu, hình thức, xa rời nhân dân 07/02/2026 10:47

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh kiên quyết không để khó khăn, vướng mắc về thể chế, pháp luật gây ách tắc, cản trở sự phát triển và ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Sáng 7-2, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đây là cách làm đổi mới, vừa mang tính chiến lược, tổng thể, vừa mang tính cụ thể, sát thực tiễn, tiết kiệm thời gian, khả thi, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào thực tiễn, phát huy hiệu quả đối với mọi lĩnh vực để Nhân dân nhanh chóng được thụ hưởng thành quả của Đại hội XIV.

Theo người đứng đầu Chính phủ, Chương trình hành động thể hiện sự đổi mới trong tư duy, cách nghĩ, cách làm; lấy Nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mọi hoạt động đều hướng đến Nhân dân.

Ông cũng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu “lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả cụ thể”; lấy hiệu quả thực thi, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Phương châm thực hiện nhiệm vụ, công việc là chuyển mạnh từ “nói” sang “làm”, chuyển từ “nhận thức” thành “hành động”, khắc phục triệt để tình trạng “nói nhiều, làm ít”, “nói hay, làm dở”, “nói không đi đôi với làm”. Từ đó, góp phần chấm dứt lối làm việc quan liêu, hình thức, xa rời Nhân dân, xa rời thực tiễn.

Thể chế phải giải quyết các vấn đề của các ngành mới nổi

Thủ tướng Phạm Minh Chính sau đó dành thời gian đề cập tới 12 nội dung cốt lõi của chương trình hành động. Đáng chú ý, Thủ tướng nhấn mạnh việc tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước.

“Thể chế được xác định rõ là “đột phá của đột phá”, đi trước, mở đường, chuyển đổi trạng thái từ tập trung quản lý sang kiến tạo phát triển và phục vụ; thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia” - Thủ tướng nói và lưu ý hoàn thiện thể chế gắn với tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát.

Cùng với đó, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm; giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

“Thể chế phải đi vào giải quyết vấn đề của các ngành mới nổi, các ngành đang tập trung thực hiện để nâng cao năng suất lao động” - Thủ tướng nói và nhắc tới yêu cầu xây dựng khung khổ pháp lý thúc đẩy phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, công nghệ tài chính, tài sản mã hóa, trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử, công nghệ mới…

Ngay trong năm 2026 hoàn thành 18 luật và khẩn trương triển khai thành lập Cổng đầu tư một cửa quốc gia.

Một nội dung quan trọng khác được Thủ tướng nhấn mạnh là việc xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. “Lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính”- Thủ tướng nói.

Ngoài ra, người đứng đầu Chính phủ cũng nhắc tới yêu cầu quản lý phát triển xã hội bền vững; bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

“Kiên quyết không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, không để ai bị bỏ lại phía sau”- theo Thủ tướng.

Cùng với đó, tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ Nhân dân trên cơ sở dữ liệu số theo thời gian thực, xây dựng sổ sức khỏe điện tử. Xây dựng chính sách lao động, việc làm để thích ứng với vấn đề già hoá dân số nhanh…

Đặc biệt, Thủ tướng đề cập việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, phát huy bản chất của Đảng là đạo đức, văn minh.

“Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng...” - Thủ tướng nói.

Cùng với 12 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, Chương trình hành động xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm và ba đột phá chiến lược. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần “thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, con người thông minh”, tập trung xây dựng, triển khai chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật trong kỷ nguyên mới; xây dựng nền tảng pháp lý mở, công khai, minh bạch; tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền ba cấp…

Trung ương làm gương, địa phương noi theo

Để thực hiện hiệu quả Chương trình hành động, Thủ tướng gợi ý sáu giải pháp cụ thể. Giải pháp đầu tiên được Thủ tướng nhấn mạnh là sự chủ động, tích cực, linh hoạt của các cấp, các ngành, các địa phương.

Lưu ý đây là yêu cầu rất quan trọng, ông đề nghị tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chủ động, khẩn trương xây dựng ngay các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm…

Đặc biệt, cần kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc; đồng thời yêu cầu thực hiện nghiêm việc báo cáo và đề xuất, kiến nghị cụ thể cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề mới phát sinh vượt thẩm quyền.

Để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào thực tiễn đời sống xã hội, Thủ tướng nhắc tới yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống các quy định pháp luật trên tất cả các lĩnh vực.

Thể chế hóa đầy đủ, kịp thời Nghị quyết Đại hội XIV, các Nghị quyết chuyên đề chiến lược của Bộ Chính trị, tháo gỡ điểm nghẽn, giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

“Kiên quyết không để khó khăn, vướng mắc về thể chế, pháp luật gây ách tắc, cản trở sự phát triển và ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra” - Thủ tướng nói và lưu ý tinh thần đặt ra là “vướng mắc ở cấp nào thì cấp đó chủ động, tích cực sửa đổi” theo thẩm quyền, vượt thẩm quyền thì báo cáo.

Kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách thí điểm đối với những vấn đề mới phát sinh chưa có quy định, hoặc có quy định nhưng thực tế đã vượt qua so với quy định.

Về huy động nguồn lực, để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, phát triển nhanh và bền vững, các bộ, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp; xây dựng cơ chế, chính sách đột phá khơi thông, phân bổ, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với tinh thần lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ.

“Cách huy động nguồn lực không chỉ có tiền, mà nguồn lực chính từ cơ chế, chính sách” - Thủ tướng nói thêm.

Về phát triển nguồn nhân lực, Thủ tướng cho rằng yếu tố con người có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển nhanh, bền vững, mang tính quyết định đến nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Do vậy, cần tập trung đào tạo, phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho hệ thống hành chính nhà nước và khu vực tư nhân.

Ngoài ra, cần rà soát, có chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, nhất là trong những lĩnh vực then chốt của nền kinh tế; xây dựng cơ chế đặc thù, vượt trội thu hút nhà khoa học, chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài...

Về nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ, Thủ tướng nhấn mạnh việc đẩy mạnh phát triển, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ hiện đại, nhất là đối với 11 nhóm công nghệ chiến lược, các công nghệ lõi, công nghệ nguồn. Tập trung xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, thống nhất, dùng chung”; phát triển mạnh Chính phủ số, chính quyền số, xã hội số, công dân số.

Về quản lý nhà nước, quản trị quốc gia, Thủ tướng cho rằng cần tập trung xây dựng hệ thống quản lý nhà nước, quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả, phục vụ và kiến tạo phát triển từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở.

Chú trọng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Bảo đảm sự quản lý thống nhất của Trung ương, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của địa phương với tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

“Trung ương làm gương, địa phương noi theo” - Thủ tướng nói.