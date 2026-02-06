TP.HCM có thêm đường mang tên NSND, Anh hùng Lao động Phạm Khắc 06/02/2026 14:14

(PLO)- NSND Phạm Khắc, nguyên Giám đốc Đài Truyền hình TP.HCM, được đặt tên đường liên thông, nối dài giữa Đài Tiếng nói nhân dân TP và Đài Truyền hình TP trước đây (nay là Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM).

Ngày 6-2, UBND phường Sài Gòn, TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định đặt tên đường Phạm Khắc cho tuyến đường nối liền hai trục lộ huyết mạch Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Đình Chiểu.

Sự kiện nhằm tri ân sâu sắc đối với những đóng góp vô giá của NSND, Anh hùng Lao động Phạm Khắc - người con ưu tú của điện ảnh và truyền hình Việt Nam.

TP.HCM đặt tên đường Phạm Khắc cho tuyến đường nối liền hai trục lộ huyết mạch Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Đình Chiểu.

Tuyến đường Phạm Khắc dài khoảng 300 m, lộ giới 10 m thuộc phường Sài Gòn; có điểm đầu là số 12 đường Nguyễn Thị Minh Khai, điểm cuối là số 5 đường Nguyễn Đình Chiểu. Tuyến đường nằm đối diện trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM - nơi mà cố nhà báo Phạm Khắc đã có hơn 30 năm gắn bó và cống hiến.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho biết đây không chỉ là một tuyến đường giao thông mà còn là không gian giáo dục, văn hóa, lịch sử, báo chí cách mạng cho các thế hệ đi sau.

Ông hy vọng thời gian sắp tới sẽ có được nhiều tấm gương nhà báo, trí thức, văn nghệ sĩ được cấp có thẩm quyền xem xét, lựa chọn và đặt tên đường, phố ở trên địa bàn TP.

Ông Cao Anh Minh, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM, cảm thấy tự hào khi NSND Phạm Khắc, nguyên Giám đốc Đài Truyền hình TP.HCM, được đặt tên đường liên thông, nối dài giữa Đài Tiếng nói nhân dân TP và Đài Truyền hình TP trước đây (nay là Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM).

“Việc lấy tên đường đặt tên của NSND Phạm Khắc gần sát trụ sở của Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM không chỉ là sự ghi nhận của Đảng bộ và nhân dân TP đối với những đóng góp to lớn của ông mà đây cũng là niềm tự hào của tập thể HTV dành cho một vị nguyên lãnh đạo Đài, một nhân cách lớn và một người anh cả của ngành phát thanh truyền hình” – ông Cao Anh Minh nói.

Không giấu được sự xúc động, Anh hùng lao động, Họa sĩ Đặng Ái Việt, phu nhân cố nhà báo Phạm Khắc cảm ơn lãnh đạo phường Sài Gòn đã tổ chức buổi lễ long trọng đưa tên đường Phạm Khắc vào một trong những cung đường của TP.HCM.