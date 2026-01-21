Bí thư phường Sài Gòn tại Đại hội XIV: Kinh tế tư nhân là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của TP.HCM 21/01/2026 17:22

(PLO)- Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn nhấn mạnh kinh tế tư nhân vừa là động lực vừa quan trọng, vừa là nguồn lực đóng góp rất lớn vào sự phát triển của phường Sài Gòn và TP.HCM.

Chiều 21-1, tại Đại hội XIV của Đảng, ông Nguyễn Tấn Phát, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn, TP.HCM đã trình bày tham luận về lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân nhanh và bền vững.

Tập đoàn tư nhân tăng mạnh đầu tư vào phường Sài Gòn

Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn cho biết phường có vị trí trung tâm đô thị của TP.HCM, là khu vực trung tâm tài chính quốc tế, thương mại, dịch vụ cao cấp với hàng trăm tập đoàn kinh tế, tài chính hàng đầu quốc tế và trong nước đặt trụ sở. Kinh tế tư nhân của phường Sài Gòn mang nét đặc sắc của kinh tế đô thị hiện đại, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế đêm và dịch vụ 24/7.

Ông Nguyễn Tấn Phát, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn, TP.HCM, phát biểu tham luận tại Đại hội XIV. Ảnh: TTXVN

Thời gian qua, phường đã xây dựng chương trình phát triển thương mại, dịch vụ cao cấp, tài chính và du lịch quốc tế giai đoạn 2025-2030 nhằm tạo sự bứt phá phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết 68. Đồng thời, đón đầu thực hiện Trung tâm tài chính quốc tế và Nghị quyết số 260 của Quốc hội về cơ chế đặc thù phát triển TP.

Đảng bộ phường Sài Gòn nhận thức sâu sắc về bổn phận và trách nhiệm của mình trong lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân năng động, sáng tạo thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế, dịch vụ cao cấp nhằm xây dựng phường tiếp tục là trung tâm hiện đại của TP.HCM trong thời gian tới". Ông NGUYỄN TẤN PHÁT, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn

Trong đó, phường tuyên truyền, khuyến khích hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ, cửa hàng tiện lợi không ngừng nâng cao chất lượng, năng lực phục vụ theo hướng văn minh, ứng dụng công nghệ số hóa trong quản lý.

Tổ chức, phát triển một số trung tâm thương mại tự do (xây dựng hệ thống cửa hàng miễn thuế hoặc hoàn thuế tại chỗ) kinh doanh đa dạng sản phẩm, dịch vụ cao cấp góp phần thu hút và phục vụ tốt hơn nhu cầu mua sắm của du khách quốc tế, các chuyên gia làm việc tại Trung tâm tài chính quốc tế.

Thu hút nguồn lực chất lượng cao, chuyên gia tài chính trong, ngoài nước, nhà đầu tư chiến lược, tập đoàn đầu tư, tài chính, ngân hàng đến đặt trụ sở và phối hợp với các cơ quan chức năng để đảm bảo, thực hiện tốt các chính sách đặc thù áp dụng trong Trung tâm tài chính quốc tế.

Đoàn đại biểu Đảng bộ TP.HCM tại Đại hội XIV. Ảnh: TTXVN

Ông Nguyễn Tấn Phát cho biết kết quả thống kê về tình hình kinh tế của phường Sài Gòn cho thấy số doanh nghiệp và hộ kinh doanh tăng nhanh trong 6 tháng vừa qua. Hiện nay, chưa tính đến các doanh nghiệp nước ngoài thì phường Sài Gòn có 14.283 doanh nghiệp, tăng thêm 966 doanh nghiệp và hộ kinh doanh so với thời điểm ngày 1-7-2025. Tổng thu ngân sách nhà nước của phường Sài Gòn tính đến ngày 30-12-2025 đạt hơn 186% so với dự toán giao.

Năm 2026 phường Sài Gòn được TP.HCM giao thu ngân sách 10.453 tỉ đồng, chiếm 6,73% tổng thu ngân sách cấp xã của TP.HCM. Trong đó, thu từ khu vực kinh tế tư nhân là 6.750 tỉ đồng, chiếm 64,57%. “Điều đó cho thấy vai trò của kinh tế tư nhân vừa là động lực vừa quan trọng, đồng thời là nguồn lực đóng góp rất lớn vào sự phát triển của phường Sài Gòn và của TP” – ông Phát nói.

Đáng chú ý, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn nhấn mạnh sự tham gia của các tập đoàn kinh tế tư nhân trong các dự án phát triển kinh tế - xã hội và lập thêm các cơ sở tại phường Sài Gòn tăng lên rõ rệt. Điều này, cho thấy niềm tin của doanh nhân và doanh nghiệp tư nhân đối với môi trường chính trị và kinh tế - xã hội, tạo thêm sự hài hòa lợi ích giữa 3 nhà: nhà nước, doanh nghiệp, nhân dân.

Chính quyền cần giúp thị trường hoạt động tốt hơn

Từ thực tiễn của địa phương, Đảng bộ phường Sài Gòn nêu một số bài học thực tiễn.

Ông Nguyễn Tấn Phát cho rằng nhà nước cần chủ động đổi mới và thích nghi với sự thay đổi không ngừng của kinh tế thị trường, trong đó kinh tế tư nhân là một chủ thể.

Thực tiễn các hoạt động kinh tế, thương mại, tài chính thay đổi nhanh hơn các quy định của pháp luật và đòi hỏi việc xử lý các quan hệ kinh tế phải nhanh chóng, hài hòa lợi ích, hiệu quả.

Do đó, chính quyền phải có năng lực can thiệp vào thị trường để giúp thị trường hoạt động tốt hơn, đồng thời ít can thiệp khi thị trường tự thân nó hoạt động sẽ tốt hơn và quan trọng nhất là hiểu rõ sự khác biệt giữa hai tình huống này.

Bên cạnh đó, cạnh tranh và hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân góp phần phát triển bền vững kinh tế tư nhân.

“Nền kinh tế thị trường hiệu quả là nền kinh tế thị trường có tính cạnh tranh cao, có nhiều chủ thể kinh tế, nhiều loại hình kinh tế, trong đó kinh tế tư nhân luôn có sự đổi mới, sáng tạo, năng động và thích ứng cao gắn với lợi ích của mình” – ông Phát nói và cho biết điều phụ thuộc nhiều yếu tố như sự thông thoáng của thể chế về kinh tế, chất lượng nguồn nhân lực, nền tảng khoa học công nghệ, các hạ tầng kỹ thuật cho logistics, thương mại …

Ngoài ra, để phát huy vai trò của chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là trong lĩnh vực phát triển kinh tế tư nhân, cần có sự phân cấp, phân quyền rõ ràng trong quản lý. Xem xét các mức thuế thu nhập doanh nghiệp, các loại phí cho các thủ tục phù hợp với định hướng phát triển chung.