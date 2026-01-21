Đại hội XIV: Thủ đô Hà Nội xác định tăng trưởng từ 11% trở lên 21/01/2026 14:45

Ngày 21-1, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hà Nội, đã trình bày tham luận của Đảng bộ TP Hà Nội tại Đại hội XIV.

Tham luận có chủ đề: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ Thủ đô Hà Nội, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới, góp phần kiến tạo tương lai phát triển của đất nước.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Tháo gỡ 5 điểm nghẽn

Theo ông Nguyễn Văn Phong, sau dịch COVID-19, kinh tế Thủ đô phục hồi mạnh mẽ, tăng trưởng bình quân đạt 6,57%. Đặc biệt, năm 2025 tăng trưởng đạt 8,16%; quy mô nền kinh tế khoảng 63,5 tỉ USD, đứng thứ hai cả nước; thu ngân sách đạt 711.000 tỉ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 180 triệu đồng/người/năm.

Đời sống người dân không ngừng được nâng cao. Hà Nội cũng là địa phương dẫn đầu trong công tác đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao phúc lợi xã hội cho người dân.

Nhiệm kỳ qua, TP Hà Nội đã quyết liệt, tập trung tháo gỡ năm điểm nghẽn: ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, úng ngập, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân nhiệm vụ, thủ tục, nguồn lực gắn với chuyển đổi số; xác lập mô hình phát triển mới gắn với tăng trưởng hai con số; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực trung tâm.

“Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Thủ đô Hà Nội xác định sẽ tăng trưởng 11% trở lên” – ông Nguyễn Văn Phong khẳng định.

Chủ tịch nước Lương Cường điều hành phần thảo luận sáng 21-1. Ảnh: TTXVN

Theo Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, thời gian qua, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành ủy đã có chuyển biến tích cực, quyết liệt với tinh thần “làm ngay, làm hiệu quả, làm đến cùng”. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; trách nhiệm thực thi nhiệm vụ với tinh thần “6 dám”.

Đặc biệt, người đứng đầu cần sẵn sàng “đứng mũi chịu sào”, nhất là đối với những việc lớn, khó, chưa có tiền lệ. Qua đó truyền cảm hứng và tạo chuyển biến tích cực trong đạo đức công vụ, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và nâng cao uy tín chính trị của Đảng bộ, tạo tiền đề để Thủ đô phát triển bứt phá.

Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh TP Hà Nội phải luôn gương mẫu và xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước. TP định hướng phát triển dựa trên việc vừa phải khắc phục được các điểm nghẽn đã tồn tại lâu năm, vừa phát triển bứt phá và phải trả lời được câu hỏi chiến lược mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã đặt ra.

Đó là: Hà Nội sẽ định hình bản sắc và mô hình phát triển như thế nào để vừa giữ được hồn Thăng Long, vừa vươn mình thành đại đô thị sáng tạo, xanh, thông minh, kết nối toàn cầu?

Để trả lời câu hỏi này, TP Hà Nội sẽ phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo, lấy khoa học công nghệ và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng chủ yếu.

Tổ chức lại không gian đô thị, chuyển dịch sang mô hình đa trung tâm, đa cực, đa tầng, đa lớp, xanh, hài hòa, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Đồng thời, lấy văn hóa làm sức mạnh mềm, bảo tồn và phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến. Lấy con người Hà Nội làm trung tâm cùng với văn hóa Thăng Long - Hà Nội, tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt. Kết nối toàn cầu, xây dựng Hà Nội trở thành TP quốc tế, là nơi hội tụ của nhân tài, của nguồn vốn và tri thức quốc tế.

Bên cạnh đó, Thủ đô Hà Nội sẽ phát huy vai trò dẫn dắt. “Mọi mô hình phát triển của Hà Nội không chỉ hiệu quả mà còn mang giá trị thử nghiệm, lan tỏa và đi trước một bước để Trung ương tổng kết thực tiễn” – ông Phong nhấn mạnh.

Mô hình lãnh đạo hiện đại

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hà Nội Nguyễn Văn Phong, cho biết thực tiễn phát triển Thủ đô cho thấy nút thắt lớn nhất không chỉ nằm ở nguồn lực mà còn nằm ở phương thức lãnh đạo và khả năng tổ chức thực thi.

Đại biểu tham dự phiên thảo luận tại Đại hội XIV. Ảnh: LÊ THOA

Để quản trị một siêu đô thị, Hà Nội phải chuyển từ lãnh đạo bằng mệnh lệnh hành chính sang mô hình lãnh đạo hiện đại với Đảng bộ số, chính quyền kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong và xã hội đồng thuận.

Trong mô hình này, Đảng bộ sẽ lãnh đạo bằng tầm nhìn chiến lược, dữ liệu, kỷ cương nêu gương và trách nhiệm. Mọi nghị quyết đều hướng tới đo lường được kết quả, đánh giá được hiệu quả và điều chỉnh kịp thời.

Chính quyền chuyển mạnh từ quản lý sang phục vụ và kiến tạo sự phát triển; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy chất lượng cuộc sống của nhân dân và năng lực cạnh tranh của TP trong nước lẫn quốc tế làm thước đo.

Song song đó, doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, động lực đi đầu trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ; có trách nhiệm xã hội và đạo đức, tham gia trực tiếp và là yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển Thủ đô.

Còn xã hội đồng thuận là nhân dân được tham gia, giám sát, phản biện và được thụ hưởng công bằng thành quả phát triển, hạnh phúc ngày càng được nâng lên.