Ban Chính sách, chiến lược Trung ương: Việt Nam đủ điều kiện cho tăng trưởng kinh tế hai con số 21/01/2026 10:57

(PLO)- Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cho rằng mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên là hoàn toàn khả thi dựa trên những dư địa mới về kinh tế số, không gian vũ trụ và tiềm năng nội lực chưa khai phá.

Sáng 21-1, thay mặt Đảng bộ Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, trình bày tham luận nhằm làm sáng tỏ các giải pháp chiến lược để đảm bảo tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030.

Việt Nam tự tin thực hiện mục tiêu tăng trưởng 10%

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, yêu cầu tăng trưởng cao và bền vững ở mức hai con số trong giai đoạn tới đang đặt ra rất cấp bách, không thể chậm trễ để hoàn thành các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030 và 2045.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, trình bày tham luận tại Đại hội XIV. Ảnh: TTXVN

Về cơ sở thực tiễn để có thể tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, ông Nguyễn Anh Tuấn khẳng định trên nền tảng đã xây dựng và khát vọng chuyển mình vươn lên của dân tộc, Việt Nam có đủ điều kiện, tiềm năng, dư địa và tự tin để thực hiện mục tiêu này.

Ông cho biết hiệu quả chung của nền kinh tế còn thấp, nếu được cải thiện, khai thác tốt nhất các tiềm năng, thế mạnh và khơi thông các nguồn lực sẽ tạo được tăng trưởng đột phá.

Các khu vực kinh tế đều cho thấy còn nhiều dư địa. Ông Tuấn dẫn chứng nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam đang đứng hàng đầu thế giới nhưng chủ yếu là sản phẩm thô, thương hiệu còn yếu, giá trị gia tăng thấp. Dư địa để chế biến sâu và nâng cao giá trị gia tăng còn rất lớn.

Công nghiệp chế biến chế tạo còn nhiều dư địa phát triển. Các ngành công nghiệp công nghệ cao với thị trường rộng lớn có tiềm năng phát triển mạnh ở nước ta nhờ lợi thế nguồn nhân lực dồi dào.

Đặc biệt, tiềm năng từ du lịch và các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao còn rất lớn. Thương mại điện tử đang trên đà phát triển nhanh hàng đầu khu vực và thế giới nhưng quy mô thị trường hiện còn nhỏ, còn nhiều tiềm năng để phát triển.

Ông Tuấn nhấn mạnh nhiều nguồn lực, động lực mới cho tăng trưởng chưa được khai thác hiệu quả. Nhất là từ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; công nghiệp văn hóa; mô hình kinh tế mới; không gian phát triển và các cực phát triển mới của địa phương sau sắp xếp.

“Nhiều việc trước đây tưởng chừng không thể thực hiện được hoặc kéo dài nhiều năm chưa đạt kết quả, nhưng thực tế trong năm 2024 và 2025 chúng ta đã thực hiện được rất nhanh, hiệu quả, thành công”, ông Tuấn nói.

Các đại biểu tham dự Đại hội XIV, sáng 21-1. Ảnh: LÊ THOA

Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nhấn mạnh thời gian qua, nhiều chủ trương, chính sách định hướng chiến lược đã được Bộ Chính trị ban hành, tạo nền tảng, động lực mới cho phát triển nhanh, bền vững.

Cùng với đó, chính sách pháp luật được hoàn thiện, đổi mới. Hệ thống cơ sở hạ tầng được tập trung đầu tư đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối và mở rộng không gian phát triển, tạo nền tảng cho tăng trưởng và các mô hình động lực phát triển mới.

Huy động nguồn vốn từ ba kênh đầu tư

Báo cáo với Đại hội, ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh một số giải pháp chiến lược để đảm bảo tăng trưởng hai con số một cách bền vững.

Theo ông, phải đảm bảo duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế, đảm bảo tự chủ chiến lược. “Phải xác định tư duy phát triển ổn định và ổn định để phát triển”, ông nói và cho rằng phải thúc đẩy mạnh mẽ và làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống; đồng thời kiến tạo, khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới.

Các đại biểu đến tham dự Đại hội XIV, sáng 21-1. Ảnh: LÊ THOA

Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương khẳng định tiếp tục đẩy nhanh cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Khai thác tốt không gian kinh tế biển, không gian kinh tế tầm thấp, không gian vũ trụ và không gian trong lòng đất.

Đồng thời, phát huy cao nhất vai trò của khu vực kinh tế tư nhân; nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước, phát triển kinh tế tập thể. Đặc biệt là tiếp tục nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng vốn đầu tư nước ngoài theo chuẩn mực mới.

Bên cạnh đó, cần khai thác hiệu quả thị trường quốc tế, đa dạng hóa thị trường; đẩy mạnh phát triển thị trường nội địa thực sự trở thành động lực bền vững cho tăng trưởng. Chuyển mạnh từ chiếm lĩnh thị trường bằng giá rẻ sang chiến lược xuất khẩu dựa trên thương hiệu, tiêu chuẩn cao và sản phẩm có hàm lượng công nghệ lớn.

Để tăng trưởng hai con số, ông Nguyễn Anh Tuấn khẳng định cần huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn vốn phục vụ tăng trưởng từ cả ba kênh: đầu tư công, đầu tư tư nhân trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Thúc đẩy đầu tư tư nhân và phát triển thị trường vốn đa dạng để huy động vốn trung, dài hạn cho nền kinh tế. Khuyến khích mô hình quỹ đầu tư mạo hiểm, công ty công nghệ tài chính để khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh các đột phá về thể chế kinh tế, nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và cơ sở hạ tầng làm nền tảng vững chắc để tăng trưởng nhanh.

Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh các giải pháp phải được thực hiện đồng bộ, trọng tâm, trọng điểm; tập trung xử lý tốt các nút thắt, điểm nghẽn của tăng trưởng.