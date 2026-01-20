Thủ tướng chỉ rõ những giải pháp để tăng trưởng 2 con số 20/01/2026 19:08

(PLO)- Thủ tướng nhấn mạnh để đạt tăng trưởng hai con số, cần thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, làm mới các động lực tăng trưởng và thúc đẩy triển khai các dự án lớn với tư duy đột phá.

Chiều 20-1, đại biểu tham dự Đại hội XIV của Đảng đã tiến hành thảo luận tại Đoàn về dự thảo các văn kiện trình Đại hội.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào mục tiêu, phương hướng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đoàn đại biểu Đảng bộ Chính phủ. Ảnh: TTXVN

Bài học 'xoay chuyển tình thế'

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, làm mới các động lực tăng trưởng trong giai đoạn phát triển mới.

Theo Thủ tướng, trong những nhiệm vụ sắp tới, phát triển kinh tế vẫn là nhiệm vụ trung tâm; an ninh, quốc phòng, đối ngoại là trọng yếu thường xuyên; văn hóa là nền tảng tinh thần, an sinh xã hội phải có bước tiến đột phá. Tất cả những vấn đề đó đòi hỏi Chính phủ nói riêng và cả hệ thống chính trị nói chung phải tập trung các giải pháp.

Vừa qua, Đảng đã ban hành các nghị quyết quan trọng về khoa học công nghệ, kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, y tế, giáo dục, văn hóa...

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: TTXVN

Nhấn mạnh về mục tiêu tăng trưởng hai con số, Thủ tướng cho rằng đây là vấn đề khó nhưng rất quan trọng để tạo tiềm lực phục vụ cho an ninh quốc phòng, an sinh xã hội, tạo nền tảng phát triển đất nước.

Theo ông, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và hệ thống chính trị là nhân tố quan trọng nhất giúp đất nước vượt qua những biến động chưa từng có. Càng khó khăn, thử thách, tinh thần đoàn kết càng phải được phát huy mạnh mẽ, bảo đảm sự lãnh đạo xuyên suốt của Đảng.

Từ thực tiễn điều hành, Thủ tướng đúc kết “tầm nhìn phải chiến lược, tư duy phải đột phá, nguồn lực phải bắt nguồn từ nhân dân”. Chính phủ đã kiên quyết thay đổi phương thức làm việc, xóa bỏ thực trạng “tổ chức thực hiện là khâu yếu” vốn tồn tại qua nhiều nhiệm kỳ.

Về quản lý, điều hành trong nhiệm kỳ vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh về bài học kinh nghiệm “chuyển đổi trạng thái”, “xoay chuyển tình thế”. Ông ví dụ trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, từ việc chỉ áp dụng các biện pháp mệnh lệnh hành chính, Chính phủ đã linh hoạt chuyển sang kết hợp biện pháp hành chính với biện pháp khoa học, trọng tâm là chiến dịch “ngoại giao vaccine”, tiêm phủ vaccine.

“Chúng ta đã đi sau nhưng về trước, từ một nước có tỉ lệ tiêm chủng rất thấp đã vươn lên đứng thứ 5 thế giới” – Thủ tướng nhấn mạnh và cho biết đây là minh chứng cho bản lĩnh và khả năng bám sát thực tiễn để đưa ra giải pháp phù hợp.

Ông cũng dẫn chứng việc “chuyển đổi trạng thái”, “xoay chuyển tình thế” được thể hiện khi ứng phó với những tình hình đứt gãy chuỗi cung ứng trước các tác động của địa chính trị thế giới; tác động của chính sách thuế quan; quyết liệt trong công tác khắc phục hậu quả bão lũ và đẩy mạnh đầu tư công nhằm dẫn dắt đầu tư tư nhân, tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế chính là nền tảng để nước ta thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội.

Hướng tới giai đoạn 2026 - 2030, Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu quyết tâm đạt tăng trưởng hai con số. Để làm được điều này, cần thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, làm mới các động lực tăng trưởng và thúc đẩy triển khai các dự án lớn với tư duy đột phá để tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Thúc đẩy động lực tăng trưởng mới

Tại các phiên thảo luận, đại biểu (ĐB) đã nêu kiến về mục tiêu tăng trưởng hai con số. ĐB Trần Nam Hưng, Đảng bộ TP Đà Nẵng, cho rằng cần định lượng cụ thể các chỉ tiêu trong văn kiện như thu nhập bình quân đầu người, chỉ số phát triển con người (HDI) và xác định tầm nhìn rõ nét cho giai đoạn 20 năm tới, hướng tới cột mốc năm 2045.

Tổ thảo luận của đoàn đại biểu Đảng bộ TP.HCM. Ảnh: TTXVN

Đặc biệt, cần nâng tầm chiến lược nông nghiệp thành động lực tăng trưởng mới. Theo ĐB Hưng, dù khu vực nông thôn chiếm gần 70% dân số và luôn là “bệ đỡ” kinh tế nhưng mức đầu tư hiện chưa tương xứng. Ông đề xuất trong 10 năm tới phải tăng gấp đôi mức đầu tư cho nông nghiệp, trong đó đầu tư công phải chiếm từ 25-30% để dẫn dắt, đồng thời có cơ chế đủ mạnh thu hút vốn FDI và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp.

ĐB Nguyễn Doãn Toản, đoàn Đảng bộ TP Hà Nội, nhất trí cao với mục tiêu GDP bình quân giai đoạn 2026-2030, song lưu ý tăng trưởng phải gắn liền với kiểm soát lạm phát, tránh tình trạng dòng tiền chỉ tập trung vào bất động sản mà không đi vào sản xuất.

ĐB Toản đề xuất cần có cơ chế kích cầu tiêu dùng, ưu tiên sản phẩm nội địa và phát triển du lịch chất lượng cao để tạo việc làm, đồng thời nhấn mạnh việc tháo gỡ “điểm nghẽn của điểm nghẽn” là thể chế để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

ĐB Nguyễn Kỳ Phùng, đoàn Đảng bộ TP.HCM, cho rằng cần làm nổi bật hơn chất lượng tăng trưởng thông qua các chỉ số về năng suất lao động, đóng góp của khoa học công nghệ và kinh tế xanh. ĐB Phùng thẳng thắn chỉ ra nền kinh tế vẫn còn phụ thuộc nhiều vào gia công, lắp ráp và năng lực doanh nghiệp nội địa còn yếu.

Ông đề xuất tách kinh tế số thành một nội dung độc lập, xác định đây là động lực tăng trưởng mới gắn liền với dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI), Chính phủ số và xã hội số.

ĐB Phan Anh Sơn, đoàn Đảng bộ MTTQ Việt Nam, nhấn mạnh chuyển dịch mô hình tăng trưởng từ dựa vào tài nguyên sang dựa vào tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để phù hợp với xu thế Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Theo ông, thế giới đang chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt giữa các trung tâm quyền lực, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ lõi và không gian mạng. Do đó, việc xác định đúng đắn chiến lược phát triển dựa trên sức mạnh tri thức và tăng cường năng lực tự chủ, tự cường là hướng đi đúng đắn của Đảng.