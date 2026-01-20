Ông Nguyễn Văn Nên: Đại hội xong là phải tăng tốc, vượt chướng ngại vật để về đích 20/01/2026 18:00

(PLO)- Ông Nguyễn Văn Nên, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, nhìn nhận trong phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm về những dấu ấn của nhiệm kỳ khóa XIII thấp thoáng có đặc điểm, bối cảnh của TP.HCM; có những nhiệm vụ, mục tiêu, tầm nhìn, bước đi và lời hiệu triệu.

Chiều 20-1, các đại biểu tham dự Đại hội XIV thực hiện làm việc tại Đoàn, thảo luận các văn kiện Đại hội.

Phát biểu tại buổi thảo luận của đoàn đại biểu Đảng bộ TP.HCM, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, nhìn nhận những nội dung lớn của Đảng được chắt lọc thành một bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm, cho thấy cảm xúc sâu sắc nhất, ngắn gọn nhất, đầy đủ nhất.

“Viết ngắn mà đầy đủ là cực khó chứ không đơn giản, phải có tư duy, chỉ đạo và cuối cùng quyết định vẫn là người đứng đầu” – ông Nên nói.

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, phát biểu tại buổi thảo luận. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo ông Nguyễn Văn Nên, bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm đã đánh giá những dấu ấn của nhiệm kỳ khóa XIII. Trong đó, thấp thoáng có đặc điểm, bối cảnh của TP.HCM. Đồng thời, có những nhiệm vụ, mục tiêu, tầm nhìn và bước đi và lời hiệu triệu.

“Đứng trước giờ phút lịch sử đã ấn định, buộc chúng ta phải hành động. Hiện nay, hành động tới năm 2030 là những việc gì?” - ông đặt vấn đề và cho biết có đại biểu cho rằng một số hành động chưa được cụ thể, cần nghiên cứu thêm.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư thể hiện sự quyết liệt, do vậy, TP.HCM phải tiếp tục nghiên cứu, nghiền ngẫm bài phát biểu của Tổng Bí thư để thấy rõ những thông điệp, lời hiệu triệu trong đó, bởi “nhìn một thì không thể thấy hết được” mà phải nhìn toàn cục. Qua đó, đặt ra chương trình hành động đến năm 2030 và năm 2045.

Quang cảnh buổi thảo luận. Ảnh: QUANG PHÚC

“Chúng ta không thể cứ Đại hội xong mới triển khai, có việc mất nửa nhiệm kỳ mới có chương trình hành động cụ thể. Bây giờ Đại hội xong phải chuyển sang bước hai: Tăng tốc và vượt chướng ngại vật để về đích” – ông nhấn mạnh và cho rằng đây là sự đổi mới của Đảng mà đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm.

Ông Nguyễn Văn Nên cũng đánh giá giao và cảm ơn các ý kiến của đoàn đại biểu TP.HCM. Những ý kiến này sẽ được ghi đầy đủ để báo cáo Đoàn Chủ tịch. Đoàn Chủ tịch cần nghe những ý kiến này để hiểu được rằng các đại biểu nghĩ gì và nói gì.

Ông Nguyễn Văn Nên bày tỏ khi nói dấu ấn của khóa XIII có đại dịch COVID-19, thể hiện bản lĩnh, tinh thần chỉ huy vượt qua thử thách của cả nước mà trong đó, TP.HCM là địa phương hiểu sâu nhất đại dịch. Đặc biệt, TP đã nỗ lực phục hồi kinh tế sau đại dịch từ tăng trưởng kinh tế âm.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM, kết luận buổi thảo luận. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu kết luận buổi thảo luận, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM, cho biết sẽ ghi nhận các ý kiến của đại biểu một cách nghiêm túc, trách nhiệm để đưa vào công tác chỉ đạo và điều hành công việc của TP sau này.