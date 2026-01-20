Sáng nay, khai mạc trọng thể Đại hội XIV của Đảng

Sáng nay (20-1), lúc 8 giờ, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc trọng thể.
Phiên khai mạc được được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam. Tham dự Đại hội có 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên.
Đại hội cũng sẽ đón các nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, cùng các đại diện nhân sĩ, trí thức, nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo và thanh niên tiêu biểu trên mọi miền đất nước đến dự.
Trước đó, tại phiên Trù bị diễn ra ngày 19-1, Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Chương trình phiên họp trù bị, Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Đại hội cũng đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị. Đồng thời, bầu Đoàn Thư ký gồm năm người và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 người.
Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIV của Đảng do Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình. Theo đó, tất cả 1.586 đại biểu được triệu tập dự Đại hội đều đủ tư cách đại biểu Đại hội.
Đại hội lần này có phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá -Phát triển".
Chủ đề của Đại hội XIV của Đảng là: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.