Sáng nay, khai mạc trọng thể Đại hội XIV của Đảng 20/01/2026 06:21

(PLO)- Sau Lễ khai mạc, các đại biểu sẽ nghe Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đọc báo cáo của Ban Chấp hành khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV.

Sáng nay (20-1), lúc 8 giờ, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc trọng thể.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự phiên Trù bị Đại hội, sáng 19-1. Ảnh: TTXVN

Phiên khai mạc được được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam. Tham dự Đại hội có 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng tham dự tại Đại hội. Ảnh: TTXVN

Đại hội cũng sẽ đón các nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, cùng các đại diện nhân sĩ, trí thức, nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo và thanh niên tiêu biểu trên mọi miền đất nước đến dự.

Đại biểu tham dự tại Đại hội. Ảnh: LÊ THOA

Trước đó, tại phiên Trù bị diễn ra ngày 19-1, Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Chương trình phiên họp trù bị, Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị. Đồng thời, bầu Đoàn Thư ký gồm năm người và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 người.

Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIV của Đảng do Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình. Theo đó, tất cả 1.586 đại biểu được triệu tập dự Đại hội đều đủ tư cách đại biểu Đại hội.