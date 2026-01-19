Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(PLO)- Sau phiên trù bị, Đại hội XIV của Đảng sẽ khai mạc trọng thể vào sáng mai (20-1) và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam từ 8 giờ.
Các đại biểu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: CTV
Đại hội XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19 đến 25-1 tại thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên. Đại hội có phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển". Ảnh: TTXVN
Đại hội sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc Đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: TTXVN
Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIV của Đảng do Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình. Theo đó, tất cả 1.586 đại biểu được triệu tập dự Đại hội đều đủ tư cách đại biểu Đại hội. Ảnh: LÊ THOA