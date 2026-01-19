Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng 19/01/2026 14:18

(PLO)- Sau phiên trù bị, Đại hội XIV của Đảng sẽ khai mạc trọng thể vào sáng mai (20-1) và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam từ 8 giờ.