Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

NGUYỄN THẢO - LÊ THOA

(PLO)- Sau phiên trù bị, Đại hội XIV của Đảng sẽ khai mạc trọng thể vào sáng mai (20-1) và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam từ 8 giờ.

khai-mac-dai-hoi-dang-xiv-quang-phuc-15.jpg
Sáng 19-1, trước giờ khai mạc phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Đại hội đến đặt vòng hoa, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: QUANG PHÚC
khai-mac-dai-hoi-dang-xiv-quang-phuc-11.jpg
Tham gia đoàn có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Ảnh: QUANG PHÚC
Vieng-Lang-Bac-phien-tru-bi-Bac-Ninh-2.jpg
Vieng-Lang-Bac-phien-tru-bi-Bac-Ninh-6.jpg
Các đại biểu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: CTV
vieng-nghia-trang-liet-sy-1.028.jpg
Tiếp đó, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Đại hội đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn.
trong-bi-thu-to-lam-ttxvn-1.032.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia tham dự phiên Trù bị Đại hội. Ảnh: TTXVN
trong-bi-thu-to-lam-ttxvn-2.034.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Ảnh: TTXVN
toan-canh-ngay-dau-lam-viec-của-dai-hoi-xiv-ttxvn-5.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia tham dự phiên Trù bị Đại hội. Ảnh: TTXVN
toan-canh-ngay-dau-lam-viec-của-dai-hoi-xiv-ttxvn-2.jpg
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia tham dự phiên Trù bị Đại hội. Ảnh: TTXVN
toan-canh-ngay-dau-lam-viec-của-dai-hoi-xiv-ttxvn-11.jpg﻿
﻿ toan-canh-ngay-dau-lam-viec-của-dai-hoi-xiv-ttxvn-3.jpg
toan-canh-ngay-dau-lam-viec-của-dai-hoi-xiv-ttxvn-8.jpg
toan-canh-ngay-dau-lam-viec-của-dai-hoi-xiv-ttxvn-6.jpg
toan-canh-ngay-dau-lam-viec-của-dai-hoi-xiv-ttxvn-9.jpg
Đại hội XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19 đến 25-1 tại thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên. Đại hội có phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển". Ảnh: TTXVN
dai-bieu-vao-phien-tru-bi-dai-hoi-xiv-của-dang-le-thoa-13.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đến phiên Trù bị Đại hội. Ảnh: LÊ THOA
toan-canh-ngay-dau-lam-viec-của-dai-hoi-xiv-ttxvn-4.jpg
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng các đại biểu tại Đại hội. Ảnh: TTXVN
toan-canh-ngay-dau-lam-viec-của-dai-hoi-xiv-ttxvn-1.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh (giữa) tại Đại hội. Ảnh: TTXVN
toan-canh-ngay-dau-lam-viec-của-dai-hoi-xiv-ttxvn-10.jpg
Chủ đề của Đại hội là: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội". Ảnh: TTXVN
toan-canh-ngay-dau-lam-viec-của-dai-hoi-xiv-ttxvn-13.jpg
toan-canh-ngay-dau-lam-viec-của-dai-hoi-xiv-ttxvn-14.jpg
toan-canh-ngay-dau-lam-viec-của-dai-hoi-xiv-ttxvn-15.jpg
Đại hội sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc Đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: TTXVN
toan-canh-ngay-dau-lam-viec-của-dai-hoi-xiv-ttxvn-7.jpg
Đại hội thảo luận, thông qua Báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; thực hiện quy trình bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV theo quy chế bầu cử tại Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN
toan-canh-ngay-dau-lam-viec-của-dai-hoi-xiv-ttxvn-100.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN
doan-dai-bieu-phien-tru-bi-tuong-nho-co-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-2.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN
tran-thanh-man.jpg
Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước điều hành phiên họp trù bị. Ảnh: TTXVN
doan-dai-bieu-phien-tru-bi-tuong-nho-co-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-4.jpg
Tại phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng, các đại biểu dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã từ trần trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Ảnh: TTXVN
toan-canh-ngay-dau-lam-viec-của-dai-hoi-xiv-ttxvn-16.jpg
Các đại biểu tham dự phiên trù bị Đại hội. Ảnh: TTXVN
toan-canh-ngay-dau-lam-viec-của-dai-hoi-xiv-ttxvn-17.jpg
Tại phiên trù bị, Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Chương trình phiên họp trù bị, Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN
doan-dai-bieu-phien-tru-bi-bieu-quyet-le-thoa-7.jpg
Đại hội cũng đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị. Đồng thời, bầu Đoàn Thư ký gồm 5 người và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 người. Ảnh: LÊ THOA
toan-canh-ngay-dau-lam-viec-của-dai-hoi-xiv-le-thoa-5.jpg
toan-canh-ngay-dau-lam-viec-của-dai-hoi-xiv-le-thoa-6.jpg
toan-canh-ngay-dau-lam-viec-của-dai-hoi-xiv-le-thoa-1.jpg
Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIV của Đảng do Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình. Theo đó, tất cả 1.586 đại biểu được triệu tập dự Đại hội đều đủ tư cách đại biểu Đại hội. Ảnh: LÊ THOA
toan-canh-ngay-dau-lam-viec-của-dai-hoi-xiv-le-thoa-7.jpg
Đại biểu tham quan triển lãm "Từ Đại hội đến Đại hội" được trưng bày trong khuôn khổ của Đại hội. Ảnh: LÊ THOA
toan-canh-ngay-dau-lam-viec-của-dai-hoi-xiv-le-thoa-8.jpg
Đại biểu tham quan triển lãm được trưng bày trong khuôn khổ của Đại hội. Ảnh: LÊ THOA
toan-canh-ngay-dau-lam-viec-của-dai-hoi-xiv-ttxvn-18.jpg
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Đảng bộ Chính phủ dự Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG

NGUYỄN THẢO
LÊ THOA
