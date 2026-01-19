Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội XIV gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị 19/01/2026 10:44

(PLO)- Đại hội XIV của Đảng đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị. Đồng thời, bầu Đoàn Thư ký gồm 5 người và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 người.

Sáng 19-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng họp phiên trù bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

Trước giờ khai mạc phiên trù bị, các đại biểu dự Đại hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó, các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trưởng đoàn đại biểu của các Đảng bộ trực thuộc Trung ương dự Đại hội đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: QUANG PHÚC

Toàn thể Đại hội dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã từ trần trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Đại hội dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã từ trần trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Ảnh: VOV

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước điều hành phiên họp trù bị.

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước điều hành phiên họp trù bị. Ảnh: TTXVN

Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Chương trình phiên họp trù bị, Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị. Đồng thời, bầu Đoàn Thư ký gồm 5 người và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 người.

Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Chương trình phiên họp trù bị, Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: LÊ THOA

Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIV của Đảng do Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình. Theo đó, tất cả 1.586 đại biểu được triệu tập dự Đại hội đều đủ tư cách đại biểu Đại hội.

Dự kiến chiều nay, đại biểu sẽ nghiên cứu tài liệu tại nơi ở của đoàn.